Koronavírus a nákup ochranných pomôcok - nabudúce možno stačí len sledovať webstránku WHO

Po nástupe novej vlády sa okamžite začala „mediálna prestrelka“ medzi „starou a novou“ vládou a jej zástupcov o včasnom/neskorom dodaní ochranných prostriedkov pre zdravotnícky personál. Možno stačilo sledovať len webstránku WHO.

Súčasťou tejto prestrelky sa stala aj diskusia o dostatku/nedostatku týchto prostriedkov, kvalite objednaných ochranných prostriedkov (diskusia sa sústredila najmä na rúška versus respirátory a testy versus rýchlotesty) a samozrejme najväčšia časť diskusie sa koncentrovala na ich cenu.

Dobre spravovanému štátu by stačilo sledovať web stránku Svetovej zdravotnej organizácie (WHO - World health organization) www.who.int a s ňou spolupracujúcich organizácii, aby sa kompetentné zložky štátu rýchlo, jednoducho a efektívne zorientovali v tejto problematike a pripravili sa na hrozbu, ktorú predstavuje pandémia coranovirusu „2019-nCoV“.

Rozoberme si teda fakty a signály s časovými súvislosťami na ktoré naše orgány mohli reagovať pri zabezpečovaní ochranných pomôcok pre našich zdravotníkov a obyvateľov tohto štátu, a to pomocou jednoduchej kontroly stránky Svetovej zdravotnej organizácie (WHO - World health organization).

Časový sled verejných informácii od WHO (Svetovej zdravotnej organizácie)

Prvú informáciu o neznámej pneumónii neznámej príčiny organizácia WHO zverejnila 31. decembra 2019. V tejto informácii hlásila, že na konci roku 2019 bol čínsky úrad WHO Číny informovaný o zápale pľúc neznámej príčiny, ktorá bola zistená v meste Wuhan v čínskej provincii Hubei. Podľa úradov niektorí pacienti pôsobili na trhu Huanan Seafood. WHO začala monitorovať situáciu a vyžiadala si ďalšie informácie o vykonaných laboratórnych testoch.

10. januára 2020 WHO vydáva prvé usmernenie týkajúce sa nového koronavírusu, v ktorom s odkazom na iné predchádzajúce skúsenosti s koronavírusmi (ako napríklad SARS a MERS), pripravila kontrolný list otázok pre jednotlivé krajiny. Hlavným cieľom kontrolného dotazníka bolo preskúmanie vnútroštátnych kapacít a lepšie porozumenie existujúcim zdravotníckym kapacitám v oblasti prípravy na možné rozšírenie sa nového koronavírusu (nCoV) v jednotlivých štátoch. Jednotlivé krajiny si mali identifikovať nedostatky vo svojom zdravotníckom systéme, vyhodnotiť riziká a na základe nich si mali naplánovať opatrenia v jednotlivých oblastiach. Dokument bol rozdelený do dvoch častí a to „detection“ - detekcia a „response“ – odpoveď. Nebude prekvapením, keď sa na tento dotazník pozrieme aj s odstupom času, že hneď medzi prvými otázkami boli napríklad aj tieto:

Ktoré diagnostické testy na koronavírusy (CoV) je krajina schopná vykonať?

Vymenujte laboratóriá, ktoré testujú prítomnosť CoV v sektoroch zdravia ľudí a zvierat, spolu s testami

Koľko vzoriek môže každé z týchto laboratórií spracovať každý deň?

Sú osobné ochranné pomôcky k dispozícii?

Má krajina národný plán pripravenosti a reakcie, ktorý sa zaoberá respiračnými chorobami vrátane nových koronavírusov?

Sú k dispozícii pre lekárov osobné ochranné prostriedky? Ak áno, aké osobné ochranné pomôcky sú k dispozícii?

atď. (celý dotazník je k nahliadnutiu na stránkach WHO).

6. februára 2020 WHO vydala dokument pod názvom „Requirements and technical specifications of personal protective equipment (PPE) for the novel coronavirus (2019-ncov) in healthcare settings“ (Požiadavky a technické špecifikácie osobných ochranných pomôcok pre nový koronavírus (2019-nCoV) v zdravotníctve). V dokumente okrem iného špecifikuje odhady množstiev osobných ochranných prostriedkov (OOP), ktoré sú založené na simuláciách vychádzajúcich s predchádzajúcich skúsenosti s akútnym respiračným syndróm (SARS) a respiračným syndrómom MERS. V súvislosti s týmito simuláciami pri starostlivosti o pacienta odporúča WHO na 1 deň kalkulovať s nasledovnými počtami ochranných pomôcok:

ochranný oblek - 25 kusov

respirátory (N95, FFP2 alebo ekvivalent) - 1 kus na každého člena ošetrujúceho personálu

rukavice - 50 kusov

okuliare alebo štít na tvár - 1 kus na každého člena ošetrujúceho personálu

V tomto dokumente upresňuje presnú minimálnu technickú špecifikáciu na jednotlivé ochranné pomôcky, ale aj napr. na dezinfekciu, vaky na zomrelých, odpadové vrecia atď. Napríklad technická špecifikácia na respirátory je nasledovná: Respirátor „N95“ podľa US NIOSH normy alebo „FFP2“ podľa EN 149, dobrá priedušnosť s dizajnom, ktorý nenaráža na ústa.

7. februára 2020 v rámci svojho úvodného príhovoru na tlačovej besede o novom koronavíruse 2019 generálny riaditeľ WHO Dr Tedros Adhanoma Ghebreyesus informoval o skoro vyčerpaných zásobách ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál a nevhodnom používaní OOP mimo starostlivosti o pacienta. Zároveň informoval, že globálne zásoby masiek a respirátorov k 7.2.2020 nestačia na uspokojenie potrieb WHO a jej partnerov. Zároveň WHO v tomto čase odhadovalo, že globálne „frontové“ zdravotné pohotovostné jednotky budú vyžadovať približne 7% až 10% trhovej kapacity z celosvetovej výroby masiek a respirátorov.

3. marca 2020 na tlačovej besede v Ženeve, ktorá mala názov „Nedostatok osobných ochranných prostriedkov ohrozujúcich zdravotníckych pracovníkov na celom svete“ Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že závažné a narastajúce narušenie globálnej ponuky osobných ochranných prostriedkov (OOP) - spôsobené rastúcim dopytom, panikárskym nákupom, hromadením a zneužívaním - ohrozuje životy zdravotníckeho personálu a ľudí, ktorí ich reálne potrebujú v boji s novým koronavírusom. WHO ďalej informovala, že nedostatkovými sú a budú aj rukavice, tvárové štíty a ochranné obleky. Zároveň WHO informovala, že od začiatku epidémie COVID-19 sa ceny prudko zvýšili. Chirurgické masky zaznamenali šesťnásobný nárast cien, respirátory N95 (v Európe označované kategóriami FFP2 a FFP3) sa strojnásobili a ochranné obleky sa zdvojnásobili. V priebehu tlačovej konferencie informovali, že:

dodávky OOP môžu trvať mesiace a dochádza k manipulácii s trhom ochranných pomôcok, pričom zásoby sa často predávajú tomu, kto príde s najvyššou ponukou,

na základe modelovania WHO bude potrebné ako odpoveď na šírenie COVID-19 každý mesiac odhadom 89 miliónov respirátorov. Pokiaľ ide o rukavice, tento počet stúpne na 76 miliónov, zatiaľ čo medzinárodný dopyt po okuliaroch na 1,6 milióna kusov mesačne,

podľa WHO si situácia vyžadujú racionálne a primerané používanie OOP v zdravotníckych zariadeniach a efektívne riadenie dodávateľských reťazcov,

podľa odhadov WHO, aby priemysel uspokojil rastúci globálny dopyt, musí zvýšiť výrobu ochranných prostriedkov o 40 percent,

vlády by mali rozvíjať stimuly pre priemysel ochranných pomôcok, aby zvyšovali kapacitu výroby. To by malo zahŕňať zmiernenie obmedzení vývozu a distribúcie osobných ochranných prostriedkov a iných zdravotníckych potrieb.

To bolo 3.marca 2020.

Najväčší nákup zdravotníckeho materiálu za 22,5 milióna eur uzatvorila Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 17. marca.