FFP2 alebo FFP3? Ako si správne vybrať respirátor? Ochráni ma rúško? Čo je koronavirus?

Rúško, maska alebo respirátor? Aký je rozdiel medzi FFP2 a FFP3? Vedeli ste, že skratka FFP pochádza z anglického spojenia „filtering face piece" (filtračná maska na tvár)? Aké sú odporúčania WHO? Ako robiť skúšku tesnosti ?

Koľkokrát ste dnes počuli slovíčko respirátor? Koľkokrát slovíčko rúško? Predpokladám, že slovíčko respirátor a rúško budú vysoko „virálne“. Koľkokrát ste dnes počuli otázku: „Nevieš kde sa dajú kúpiť rúška? Respirátory?“, „Máš FFP2 alebo FFP3?“, „Aký je rozdiel medzi respirátorom FFP2 a FPP3?“, „Dali Vám v práci rúško?“, „Stačí nosiť rúško? „Má mi môj zamestnávateľ poskytnúť rúško?“, "Čo to vlastne ten koronavirus je?". Krátke video s titulkami Vám zhrnie základné informácie o koronavíruse. A tí, čo majú šťastie, že niekde kúpili respirátor si kladú otázky: „Nosím ten respirátor správne? Ochráni ma?“,

video //www.youtube.com/embed/BtN-goy9VOY

Rúško, maska alebo respirátor?

Ako funguje rúško? Aké sú výhody a nevýhody rúška? Rúško (pokiaľ nemá dodatočný filter) primárne zachytáva Vami vydýchnuté, vyprsknuté alebo vykašlané neinfekčné a v prípade, že ste chorý, infekčné mikročastice - kvapôčky. Ich zachytením a čiastočnou filtráciou zabraňuje ďalšiemu prenosu kvapôčkových ochorení. Rúško v zásade chráni pred rozširovaním kvapôčkovej infekcie chorým človekom v prípade styku so zdravými. Jednou z nevýhod rúško pri tejto ochrane je, že dostatočne netesní. Samozrejme, keď všetci ľudia budú nosiť rúško, tak sa vytvorí bariéra, ktorá môže znížiť riziko prenosu kvapôčkových infekcii. Respirátor a ochranné masky v súbehu s použitím s inými odporúčanými ochrannými pomôckami (ochranné okuliare,rukavice atď.) by mali pri dobrom nasadení a správnom používaní chrániť zdravých pri bežnom styku s chorými. V situácii, v ktorej sa väčšina spoločnosti nachádza z dôvodu nedostatku respirátorov a iných ochranných masiek je však akákoľvek tvárová ochrana človeka lepšia a pôsobí preventívne, v porovnaní s nepoužívaním žiadnej ochrany. Nosenie rúšok by sa v súčasnej situácii malo stať minimom, čo môžeme pre seba a naše okolie urobiť. V Českej republike rezonoval pred par dňami „rozruch“ vyvolaný usmernením riaditeľa nemocnice „Na Bulovce“ Jána Kvačku, ktoré rozoslal zdravotníckemu personálu nemocnice, v ktorom ich informoval, že nosenie rúšok zdravotníckym personálom je nezmyselné, pretože ich aj tak pred samotným vírusom neochránia a bude ich nedostatok v čase, keď skutočne budú potrebné pre chorých (https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/rousky-jsou-zbytecne-nenoste-je-dozvedely-se-sestry-z-bulovky-vlada-rika-neco-jineho-40317063 ).

video //www.youtube.com/embed/cQOSh6GLa_w

Čo odporúča Svetová zdravotnícka organizácia?

6.februára 2020 vydala Svetová zdravotnícka organizácia dokument pod názvom „ Requirements and technical specifications of personal protective equipment (PPE) for the novel coronavirus (2019-ncov) in healthcare settings“ (Požiadavky a technické špecifikácie osobných ochranných pomôcok pre nový koronavírus (2019-ncov) v zdravotníctve). V dokumente okrem iného špecifikuje odhady množstiev osobných ochranných prostriedkov (OOP), ktoré sú založené na simuláciách vychádzajúcich s predchádzajúcich skúsenosti s akútnym respiračným syndróm(SARS) a respiračný syndróm MERS. WHO odporúča použitie respirátorov triedy minimálne FFP2 ( na americkom a čínskom trhu označované ako N95), ochranných okuliarov, ochranného štítu, ochranného odevu, jednorazových rukavíc s odolnosťou voči tekutinám. V odporúčaní presne stanovuje minimálnu špecifikáciu jednotlivých ochranných prostriedkov. Kompletnú špecifikáciu nájdete na stiahnutie aj na webovej stránke WHO. Viacej informácii o odporúčaniach WHO nájdete aj v mojom blogu:

Čo znamenajú jednotlivé skratky, ktoré denne počúvam - napríklad respirátor FFP2? Aké ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest sa používajú?

Na ochranu pri práci sa využívajú osobné ochranné pracovné prostriedky. Všetky osobné ochranné pracovné prostriedky uvádzané na trh musia byť certifikované. Certifikovaný môže byť iba taký prostriedok individuálnej ochrany, u ktorého bola preukázaná zhoda jeho vlastností s technickými požiadavkami zaručujúcimi spoľahlivý ochranný účinok, bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť.

Posudzovanie zhody vykonáva v závislosti od kategórie ochranného prostriedku výrobca, dovozca alebo notifikovaná osoba. Pre užívateľa je potvrdením o certifikácii umiestnenie značky CE, ktorá je grafickou podobou prehlásenia o zhode, na ochrannom prostriedku, prípadne na jeho obale. Na každom osobnom ochrannom prostriedku musia byť povinne vyznačené aj ďalšie údaje, napr. pomenovanie výrobcu, názov výrobku, piktogram so stupňom ochrany a číslom príslušnej normy, dátum výroby a záručná doba.

Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchacích orgánov ochrannými prostriedkami na ochranu dýchacích orgánov sa zabezpečuje ochrana zamestnanca pred negatívnymi účinkami nedostatku kyslíka vo vdychovanom vzduchu alebo pred pôsobením nebezpečných plynov, pár, resp. pevných a kvapalných látok, ktorých častice znečisťujú vzduch (prach, dym, aerosól). Z funkčného hľadiska sa prostriedky na ochranu dýchacích orgánov rozdeľujú na dve základné skupiny, a to filtračné prístroje a izolačné prístroje.

Filtračné dýchacie prístroje sú založené na čistení vdychovaného vzduchu od škodlivín ich mechanickou alebo chemickou filtráciou. Možno ich použiť iba v prípadoch, keď koncentrácia škodlivín v ovzduší nepresahuje hodnota stanovené výrobcom a vdychovaný vzduch obsahuje viac ako 17 objemových percent kyslíka. Prístroj sa skladá z vymeniteľného filtra, ktorý sa pripája (naskrutkovaním alebo pomocou hadice) ku kukle alebo tvárovej maske, polomaske, štvrťmaske alebo k náustku. Filtre sú označené podľa určenia farebným odlíšením a písmenami. Osobitnou skupinou filtračných dýchacích prístrojov sú respirátory . Spravidla sú to polomasky s jedným alebo dvoma puzdrami, do ktorých sa vkladajú v závislosti od škodliviny v ovzduší rôzne filtračné vložky. V niektorých prípadoch je to priamo polomaska vyrobená z filtračného materiálu, skratka FFP pochádza z anglického spojenia „filtering face piece“ (filtračná maska na tvár)

sú založené na čistení vdychovaného vzduchu od škodlivín ich mechanickou alebo chemickou filtráciou. Možno ich použiť iba v prípadoch, keď koncentrácia škodlivín v ovzduší nepresahuje hodnota stanovené výrobcom a vdychovaný vzduch obsahuje viac ako 17 objemových percent kyslíka. Prístroj sa skladá z vymeniteľného filtra, ktorý sa pripája (naskrutkovaním alebo pomocou hadice) ku kukle alebo tvárovej maske, polomaske, štvrťmaske alebo k náustku. Filtre sú označené podľa určenia farebným odlíšením a písmenami. . Spravidla sú to polomasky s jedným alebo dvoma puzdrami, do ktorých sa vkladajú v závislosti od škodliviny v ovzduší rôzne filtračné vložky. V niektorých prípadoch je to priamo polomaska vyrobená z filtračného materiálu, Izolačné dýchacie prístroje fungujú nezávisle od zloženia ovzdušia v prostredí, kde sa používajú. Podľa konštrukcie sa delia na prístroje s vlastnou zásobou stlačeného vzduchu, ktorý sa privádza k dýchaciemu ústrojenstvu (autonómne dýchacie prístroje), alebo sa vzduch k exponovanej osobe privádza hadicou z prostredia, ktoré nie je kontaminované (nasávaním vzduchu vlastnou činnosťou pľúc, núteným prívodom vzduchu pomocou ventilátora alebo prívodom tlakového vzduchu).

Pre vyber správneho dýchacieho prístroja (polomasky alebo celotvárovej masky s jedným alebo dvomi filtračnými jednotkami) je treba:

stanoviť druh škodlivín: prach, dym, plyn, výpary atď.,

určiť toxickú latku,

stanoviť toxicitu (koncentráciu),

porovnať s AVE/VLE,

určiť typ filtrov ( A, B, E, K) a ich triedu (1, 2, 3)

Každý filter alebo filtračná jednotka pri polomaskách alebo celotvárových maskách s jedným alebo dvomi filtračnými jednotkami v závislosti proti čomu slúžia je označený farebným kódom :

Filtre plynové a proti výparom TYP A (farebné označenie hnedá) - poskytuje ochranu proti organickým plynom a parám, ktorých bod varu je >65 °C (rozpúšťadla a uhľovodíky), TYP B (farebné označenie šedá) - poskytuje ochranu proti anorganickým plynom, TYP E (farebné označenie žltý) - poskytuje ochranu proti oxidu siričitému a niektorým kyslým parám a plynom, TYP K (farebné označenie zelený) - poskytuje ochranu proti amoniaku a niektorým aminoderivátom.



V praxi sa využívajú rôzne kombinácie typov ( napr. ABEK filter) a môžu sa vyskytovať aj špeciálne filtre napr. červené proti ortuti (Hg).

Prachové a aerosólové filtre TYP P1 ( farebné označenie biela) - poskytuje ochranu proti pevným časticiam bez zvláštnej toxicity (uhličitan vápenatý), TYP P2 ( farebné označenie biela) - poskytuje ochranu proti pevným časticiam alebo škodlivým či dráždivým vodným aerosólom (oxid kremičitý, uhličitan sodný), TYP P3 ( farebné označenie biela) - poskytuje ochranu proti jedovatým pevným časticiam alebo vodným aerosólom (rádioaktívne častice berýlia).



Ako to je teda s tými respirátormi?

video //www.youtube.com/embed/xROz1i6QeyM

Polomasky (respirátory) na ochranu dýchacích orgánov poskytujú tri triedy ochrany a ich ochranné funkcie upravuje norma EN 149 Filtračné polomasky na ochranu pred časticami s celoeurópskou platnosťou. Medzi definíciami najdôležitejších ochranných funkcií definuje aj tzv. strednú hodnotu expozície ( prípustný expozičný limit chemickej látky alebo prachu, ktorý je vyjadrený celozmenovým časovým váženým priemerom koncentrácie plynov, pár alebo aerosolí v pracovnom ovzduší, ktorým môže byť zamestnanec vystavený v 8-hodinovej alebo kratšej zmene počas týždňovej pracovnej zmeny bez toho, aby u neho došlo aj pri celoživotnej pracovnej expozícii k ohrozeniu a poškodeniu zdravia, pracovnej schopnosti a výkonnosti). Norma rozoznáva nasledovné kategórie:

kategóriu FFP1 - sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých sa neočakáva výskyt jedovatých ani fibrogénnych prachov a aerosólov. Mali by zachytávať 80 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm – a smú sa používať, pokiaľ nedôjde k viac než 4-násobnému prekročeniu najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Polomaska (respirátor) FFP1: účinnosť filtra filtračného média 80%, minimálnu účinnosť v 78% menovitý filtračný koeficient 4,5 ochrana pred nejedovatým prachom a prachom, ktorý nevyvoláva fibrózu, prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť max. 4-násobné.

Polomasky (respirátory) FFP1 sa zvyčajne používajú v stavebníctve a potravinárskom priemysle podľa odporúčaní autorizovaného bezpečnostného technika..

- sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých sa neočakáva výskyt jedovatých ani fibrogénnych prachov a aerosólov. Mali by zachytávať častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm – a smú sa používať, pokiaľ nedôjde k viac než 4-násobnému prekročeniu najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Polomaska (respirátor)

Polomasky (respirátory) FFP1 sa zvyčajne používajú v stavebníctve a potravinárskom priemysle podľa odporúčaní autorizovaného bezpečnostného technika..

kategóriu FFP2 - sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach s prítomnosťou zdraviu škodlivých a mutagénnych látok v dýchanom vzduchu. Mali by zachytávať 94 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm a smú sa používať nanajvýš do 10-násobného prekročenia najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Polomaska (respirátor) FFP2 zabezpečuje: účinnosť filtra filtračného média 94%, minimálnu účinnosť v 92% menovitý filtračný koeficient 12,5 stredná hodnota expozície (MEV) 10X ochrana pred pevnými a kvapalnými zdraviu škodlivými látkami, prachom, dymom a aerosólmi.

Polomasky (respirátory) FFP2 sa používajú napríklad v kovospracujúcom priemysle alebo v banskom priemysle podľa odporúčaní autorizovaného bezpečnostného technika.

- sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach s prítomnosťou zdraviu škodlivých a mutagénnych látok v dýchanom vzduchu. Mali by zachytávať nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm a smú sa používať nanajvýš do 10-násobného prekročenia najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Polomaska (respirátor) zabezpečuje:

Polomasky (respirátory) FFP2 sa používajú napríklad v kovospracujúcom priemysle alebo v banskom priemysle podľa odporúčaní autorizovaného bezpečnostného technika.

kategóriu FFP3 - zabezpečuje maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami. Musia zachytávať 99 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm. Polomaska (respirátor) FFP3 zabezpečuje: účinnosť filtra filtračného média 99%, minimálnu účinnosť v 98% menovitý filtračný koeficient 50 ochrana pred jedovatými a zdraviu škodlivými prachmi, dymami a aerosólmi, táto trieda ochrany filtruje choroboplodné zárodky, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb.

Používajú sa napríklad v chemickom priemysle alebo zdravotníctve podľa odporúčaní autorizovaného bezpečnostného technika.

- zabezpečuje maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami. Musia zachytávať nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm. Polomaska (respirátor) zabezpečuje:

Používajú sa napríklad v chemickom priemysle alebo zdravotníctve podľa odporúčaní autorizovaného bezpečnostného technika.

Norma EN 149:2001+A1:2009 (EN 149+A1) z júla 2009 predstavila aj dve nové klasifikácie použiteľnosti produktov a nové požiadavky na účinnosť. Tie majú používateľovi zabezpečiť väčšiu dôveru v to, že prostriedky na ochranu dýchania poskytujú nepretržitú ochranu dýchania. Pre masky a polomasky s opalovaním použitím stanovuje, že musia vydržať opakované čistenie, skladovanie a opätovné použitie podľa inštrukcií výrobcu. Masky a polomasky norma rozdelila do dvoch kategórii:

ochranné pomôcky na jednu zmenu (značenie produktu “NR” ) napr.: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D

(značenie produktu ) napr.: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D ochranné pomôcky na opakované použitie (značenie produktu “R”) napr. EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D

Aktualizácia normy zaviedla aj povinné testy pre výrobky typu „R“ a to napr. test čistenia a dezinfekcie na produkte pred vykonaním súčasného testu na odolnosť filtra voči prieniku, opakovanie testu odolnosti filtra voči prieniku po skladovaní, 24-hodinový test skladovania po expozícii a testy na odolnosť voči upchatiu - tzv. dolomitový test (značenie produktu “D”).

Čo hovorí legislatíva?

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov definuje, že osobným ochranným pracovným prostriedkom („OOPP“) je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží, alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca pred nebezpečenstvom. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. ustanovuje len minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných prostriedkov potrebných na ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci. Zamestnávateľ môže teda svojím zamestnancom vytvoriť aj lepšie pracovné podmienky, ako im zabezpečuje právna úprava. Predpokladom správneho použitia ochranného prostriedku je posúdenie riziká a vyhodnotenie nebezpečenstva vyplývajúce z pracovného procesu a pracovného prostredia. Nebezpečenstvá na pracovisku, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, čas expozície a množstvo (napr. koncentráciu alebo dávku), môžu poškodiť zdravie alebo významne obťažovať pri práci a možno sa pred nimi chrániť ochrannými prostriedkami, sú najmä fyzikálne, chemické, biologické a iné (nevhodná pracovná poloha, neprimeraná fyzická záťaž). V prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných pomôcok je uvedený zoznam pomôcok delený do skupín:

na ochranu hlavy – ochranné prilby, ochranné pokrývky hlavy, čiapky so štítom a bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu, baretky, šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s časťou na ochranu krku,

– ochranné prilby, ochranné pokrývky hlavy, čiapky so štítom a bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu, baretky, šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s časťou na ochranu krku, na ochranu sluchu – protihlukové prilby, slúchadlové chrániče sluchu, zátkové chrániče sluchu a podobné prostriedky, chrániče sluchu

– protihlukové prilby, slúchadlové chrániče sluchu, zátkové chrániče sluchu a podobné prostriedky, chrániče sluchu na ochranu zraku a tváre – ochranné okuliare, zváračské kukly, štíty, okuliare alebo masky a prilby určené pre zváranie,

na ochranu dýchacích orgánov – ochranné rúška, respirátory, filtre, masky s filtrami, náustky s malými priemyselnými filtrami, izolačné dýchacie prístroje alebo potápačské vybavenie,

na ochranu horných končatín – ochranné rukavice, prsty, rukávy, zápästné remienky, ochrana predlaktia z krúžkového pletiva alebo podložky pod lakeť na ochranu lakťa proti tlaku,

na ochranu dolných končatín – ochranná obuv, chránič proti porezaniu, chránič kolena, predkolenia, gamaše, vymeniteľné podrážky alebo vložky do obuvi odolné proti sálavému teplu, chladu, prepichnutiu alebo snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy,

na ochranu trupu a brucha – ochranné vesty, plášte a zástery, vyhrievané vesty alebo telové pásy brušné a obličkové,

na ochranu celého tela – prostriedky na prevenciu proti pádu, ochranné odevy alebo ochranné prikrývky,

– prostriedky na prevenciu proti pádu, alebo ochranné prikrývky, na ochranu kože – ochranné pasty, masti, oleje proti vode, organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému žiareniu, hmyzu,

– ochranné pasty, masti, oleje proti vode, organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému žiareniu, hmyzu, iné – záchranná plávacia vesta, gumený izolačný koberec, prenosné zariadenie na individuálne použitie (napr. osobný dozimeter) alebo doplnky (spodná bielizeň, ponožky).

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť ochranu života alebo zdravia zamestnancov pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi osobné ochranné pomôcky, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a normami organizácie práce. V § 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v bode 1) písmeno j) sa uvádza že zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať. V bode 2 uvádza: Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný :

vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,

bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,

udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

V § 12 Práva a povinnosti zamestnancov v bode 2 písmeno f) hovorí, že zamestnanec je povinný používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.

Na záver - nasadili ste si Váš respirátor správne?

Vykonajte skúška tesnosti. Ako? Prekryte si prednú časť respirátora oboma rukami tak, aby ste nenarušili samotné utesnenie a pri respirátore s výdychovým ventilom sa prudko sa nadýchnite, pri respirátore bez výdychového ventilu prudko vydýchnite. Ak vzduch uniká v okolí nosa, znova vyformujte nosovú sponu, aby ste zabránili úniku, ak vzduch uniká po okrajoch respirátora, znovu nastavte upínacie popruhy a respirátor tak, aby ste zabránili úniku a následne celý postup zopakujte. Ak nemôžete dosiahnuť dobré utesnenie, nevchádzajte do nebezpečného prostredia a postup opakujte dovtedy, pokiaľ sa neubezpečíte, že respirátor mate správne nasadený resp. je potrebné ho vymeniť za iný kus.

