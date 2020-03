Pán premiér Matovič, milý krízový štáb, len aby sme to neuponáhľali...

Včerajším rozhodnutím vlády a krízového štábu sme sa stali jednou s prvých krajín Európy, ktorá uvoľňuje prísne podmienky bežného života, ktoré sama prijala v mimoriadnej situácii.

Vyzerá to, že sme nakoniec jedna s krajín s najprísnejšími pravidlami v Európe proti šíreniu pandémie koranovirusu „2019-nCoV“ v Európe (kto si teraz za to pripíše plus je otázkou na dlhú diskusiu v závislosti od politického táboru, ktorý ten či onen občan vyznáva, mňa ako občana tejto krajiny nezaujíma, kto, ale či boli dostatočné a účinné) a zároveň sme sa včerajším rozhodnutím krízového štábu stali aj jednou s prvých krajín Európy, ktorá uvoľňuje vlastné prísne podmienky bežného života v mimoriadnej situácii (napriek dodatočnému sprísneniu hygienických požiadaviek na obchodné prevádzky), ktorá bola na našom území vyhlásená 12.3. (napr. Čína uvoľnila svoje opatrenia vo Wuhan až po 3 mesiacoch).

Vláda od pondelka povolí otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok: záhradníctva, očné optiky, služby STK a emisnej kontroly, lízingové služby, predajne a servis bicyklov, notári a advokáti, stavebniny, galantérie, farby, laky, elektroinštalačné služby, železiarstva, zberné dvory, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kľúčové služby. Po prečítaní tejto správy mnohé srdcia „unavených ľudí“ z domácej dobrovoľnej karantény „poskočili“ od radosti.

Ale hneď u tých, čo majú obavu z možného prenosu koronavirúsu „2019-nCoV“ aj otázky, ktoré sú znásobené vyhlásením pána premiéra z 27.3., ktoré si dovolím citovať „Hrala ( myslí tým bývalá vláda) s nami takú hru na slepú babu, a tým, že sa umelo robilo menej testov, sme sa všetci klamali, že pribúda desať či pätnásť ľudí denne s pozitívnym testom, a hovorili sme si, ako sme na tom super,“ povedal Matovič.

Iné štáty nepoľavujú vo svojich opatreniach a skôr pristupujú k ich sprísneniu, niektoré sú len na začiatku svojej cesty (Rusko, USA). Krátky prehľad výberu správ o opatreniach vo svete z tohto mesiaca:

11.3. " Zatvárame obchody , bary, pohostinstvá a reštaurácie. Donášky do domu sú povolené," uviedol podľa agentúry AFP Conte, ktorý zároveň svojich spoluobčanov vyzval, aby nestrácali nádej. V Taliansku zatvorili k tomuto dátumu v súvislosti s rýchlym šírením nového koronavírusu všetky obchody okrem potravín a lekární (agentúra AFP)

28.3 Ruský premiér Mišustin prikázal od 30. marca uzavrieť hranice Ruska. Nebude možné cestovať do Ruska od tohto dátumu. Uzatvorí sa aj hranica s Bieloruskom. (government.ru) a americký prezident Trump zvažuje, že uvalí dvojtýždňovú karanténu na štát New York. Obmedzenie by malo najmä zabrániť cestovať z New Yorku na Floridu. (CNN)

atď.

Sám som kritikom postupu zabezpečenia ochranných pracovných prostriedkov v minulom období. Ale kladiem si teraz otázku, čo nám chce teda naša vláda a ústredný krízový štáb povoleným prevádzky vybraných obchodov, služieb a prevádzok asi povedať? Napr. tým že budú otvorené len vybrané predajne. Napíšem diskutabilnú odpoveď:

Vláda nám chce napr. povedať že, opatrenia, ktoré minulá vláda prijala boli tak tvrdé, že skutočne zabránili rozšíreniu koronavirísu „2019-nCoV“ v takej miere, že sme na tom lepšie ako v okolitých krajinách a môžeme „na skúšku“ ich uvoľniť alebo naopak, že boli až nezmyselne tvrdé?. Prečo v iných krajinách EU, kde majú podobné opatrenia v oblasti obchodu a podobný počet infikovaných koronavírusom „2019-nCoV“ nie sú, tiež tak "múdry" a nepristupujú k uvoľneniu predaja vo vybraných prevádzkach.

Kladiem si aj otvorenú laickú otázku - keď vybrané predajne, tak potom prečo nie rovno všetky pri dodržaní všetkých sprísnených hygienických a epidemiologických opatrení ako pri povolených obchodoch a službách? Kde by som mohol nájsť transparentnú dôvodovú správu spracovanú odborníkmi prečo práve tieto prevádzky, obchody a služby? Väčšina podnikateľov je touto situáciou a pandémiou poškodených. Ľudia skôr či neskôr budú aj "unavený" z dobrovoľnej karantény. Ekonomika krváca a bude krvácať. Všetci sme na jednej lodi. Všetci ľudia na Slovensku. Svojou disciplínou a dodržiavaním nariadení v tejto mimoriadnej situácii väčšina občanov Slovenska prejavuje vysoký stupeň dôvery v štátne inštitúcie a ich rozhodnutia. Ukazujú zomknutosť a vieru, že kroky, ktoré štát robí sú v ich prospech.

Ale kladiem si otázku: Čo v prípade, že sa všetky prevádzky, obchody a služby, ktoré dostali teraz povolenie záhradníctva, očné optiky, služby STK a emisnej kontroly, lízingové služby, predajne a servis bicyklov, notári a advokáti, stavebniny, galantérie, farby, laky, elektroinštalačné služby, železiarstva, zberné dvory, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kľúčové služby dodržia sprísnené hygienické pravidlá a zrazu nám začne rásť počet nakazených koronavírusom „2019-nCoV“?

Na záver sa vrátim k výroku pána premiéra Matoviča „Hrala ( myslí tým bývalá vláda) s nami takú hru na slepú babu, a tým, že sa umelo robilo menej testov, sme sa všetci klamali, že pribúda desať či pätnásť ľudí denne s pozitívnym testom, a hovorili sme si, ako sme na tom super,“ a neodpustím si použiť staré príslovie: „Keď je koze dobre, ide tancovať na ľad“...

Kde je potom pravda?