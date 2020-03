Pán primátor Bratislavy Vallo, ako míňate aj moje dane?

Pán primátor Vallo, napriek tomu, že sa mi páči Váš entuziazmus a mnohé kroky, ktoré robíte v Bratislave sú dobré a efektívne...napriek tomu mám 3 zásadne pripomienky a každý nech si urobí názor sám.

Dane z nehnuteľnosti:

5.12.2019 „Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností je spoločným návrhom mesta a mestských častí. Nie je to návrh populárny. Naopak, takýto návrh patrí medzi najťažšie, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy svojim obyvateľom oznámiť. Napriek tomu sa však rozhodli k nemu pristúpiť, lebo iná cesta na skvalitnenie služieb a na zásadnejšiu zmenu kvality života v našom meste dnes nie je,” vyjadril sa primátor Vallo.

Uznesením č.110/2019 zo dňa 28.03.2019 ste schválili rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 489 789 693,00 Eur vrátane finančných operácií. V rámci návrhu rozpočtu pre rok 2020 počítate s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 448 975 805,00 Eur vrátane finančných operácií.

V materiáli, ktorý ste predložili na obhajobu drastického zvýšenia daní z nehnuteľností ste vypočítali, že súčasný výber daní z nehnuteľností predstavuje v roku 2019 33 500 000 EUR. Očakávaný výber daní z nehnuteľností v roku 2020 po jej zvýšení podľa Vášho prepočtu predstavuje sumu 46 954 337 EUR. Rozdiel medzi súčasným stavom za rok 2019 a očakávaným stavom v roku 2020 je 13 444 337 EUR. Mesto Bratislava získalo priamu dotáciu od vlády vo výške 10 miliónov EUR. Takže podľa Vašich prepočtov Vám bude v tomto roku chýbať 3 444 337 EUR.

Nebol som a nie som apriori proti zvýšeniu daní z nehnuteľností. Zvýšenie daní z nehnuteľností pri bytoch a domoch, ako aj nebytových priestoroch v bytových domoch resp. priestoroch v bytových domoch slúžiacich na podnikanie tak dramaticky však zásadne odmietam. Na základe dotácie, ktorú mesto Bratislava získala v závere roka 2019 preto opakovane žiadam o zmenu a o prijatie návrhu na zvýšenie daní z nehnuteľností pre rok 2020 pri dodržaní nasledovných zásad:

1, Maximálny medziročný rozdiel zvýšenia daní z nehnuteľností v Bratislave medzi výberom daní z nehnuteľností v roku 2019 a očakávaniami roku 2020 bude 3 500 000 EUR.

Zdôvodnenie: Rozdiel medzi výberom dane z nehnuteľnosti za rok 2019 a očakávaným stavom v roku 2020 je 13 444 337 EUR mínus priama dotácia od vlády vo výške 10 miliónov EUR znamená rozdiel 3 444 337 EUR. Použite dotáciu od vlády na podporu zníženia danenia obyvateľov.

2, Maximálne medziročné zvýšenie daní z nehnuteľností pre jednotlivé kategórie v roku 2020 môže byť o 10%.

https://www.peticie.com/peticia_proti_zvyovaniu_dani_z_nehnutelnosti_v_bratislav

Prípadne zníženie dane z nehnuteľnosti môže byť vo forme bonusu za výmer dane z nehnuteľnosti, ktorý bude platný pre rok 2021.

Váš plat:

6.12.2018 Bratislavský primátor Matúš Vallo bude zarábať mesačne 5 316 eur informovali média. Plat v takejto výške mu schválili mestskí poslanci rokovaní s účinnosťou od 7. decembra 2018, keď Vallo prevzal vedenie hlavného mesta. Bratislavské mestské zastupiteľstvo rozhodlo Vallovi zdvihnúť minimálny mesačný plat o 40 percent. Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal do augusta 2017 zarábal mesačne 4500 eur, v júli 2017 však mestskí poslanci rozhodli o znížení jeho platu na 3300 eur mesačne. Na sumu 3416 eur mesačne mu poslanci zvýšenie platu odsúhlasili v júni, a to s účinnosťou od januára 2018 (sme.sk).

21.11.2019 Aktuálny základný či minimálny plat primátora hlavného mesta SR je 4032 eur. Vypočítava sa súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného násobku. Mestské zastupiteľstvo však na návrh starostu Vrakune a mestského poslanca Martina Kuruca rozhodlo, že Vallovi základný mesačný plat zvýšia o 50 percent, a teda na sumu 6048 eur. Kuruc svoj návrh navýšiť primátorovi plat v takejto výške zdôvodnil, že Vallo sa ako šéf bratislavskej samosprávy chopil šance, svoju prácu robí dobre a nebál sa doteraz pustiť aj do takých problematických tém ako je parkovacia politika (sme.sk).

Vaše zdôvodnenie nákupu ochranných rúšiek:



S nákupom ochranných pomôcok pre pracovníkov Bratislavy zásadne súhlasím. Len to Vaše vysvetlenie, ktoré som si prečítal v médiách:

"Jediná z kontaktovaných firiem bola schopná dodať desaťtisíce rúšok do 24 hodín a cena za jedno bola 2,20 eura," vysvetlil primátor s tým, že spoločne s mestskými časťami sa rozhodli prvé tisíce rúšok kúpiť.

Transparency international poukázalo, že SŠHR čelila kritike, že nakúpila 190 000 kusov predražených rúšok od firmy Green Day v jednotkovej cene 1,71 eura bez DPH.

https://bratislava.sme.sk/c/22370062/transparency-tvrdi-ze-bratislavsky-magistrat-nakupil-predrazene-ruska.html

Po úvodnej dodávke 45 000 kusov sa Bratislava rozhodla ďalší predražený tovar neodobrať.

Ako ste sa dostali do situácie, že ste niečo museli nakúpiť do 24 hodín? Týždeň pred tým to nebolo treba?