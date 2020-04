Analýza: Aký je reálny vplyv "koronakrízy" na automobilový priemysel?

Účinok krízy (nazývajme ju v budúcnosti „KORONAKRÍZA“) spôsobenej šírením pandémie koronavírusu COVID19 na spoločnosť a globálnu ekonomiku je bezprecedentný, čo má vážne následky aj pre automobilový priemysel.

Aký je reálny výrobný výpadok? Čo sa deje v Číne? Aké dopady sa dajú očakávať?

Väčšina členov Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA) dočasne zatvorila svoje závody z dôvodu kolapsu dopytu, nedostatku ponuky a vládnych opatrení, ktorých cieľom je zastaviť šírenie pandémie koronavírusu COVID19 v krajinách Európskej únie.

„Je zrejmé, že toto je najhoršia kríza, ktorá kedy zasiahla automobilový priemysel,“ uviedol Eric-Mark Huitema, generálny riaditeľ Európskej asociácie výrobcov automobilov, „keďže sa všetka výroba zastaví a maloobchodná sieť sa skutočne uzavrie, v súčasnosti je v stávke približne 14 miliónov Európanov. Žiadame dôrazné a koordinované kroky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť okamžitú podporu likvidity automobilovým spoločnostiam, ich dodávateľom a predajcom. “

Výrobné straty v celej EÚ v dôsledku odstavenia tovární podľa tlačovej správy ACEA dosahujú k 30.3. najmenej 1 231 038 motorových vozidiel. Toto číslo zahŕňa osobné automobily, nákladné autá, dodávky, autobusy a autokary. Priemerná doba zatvorenia výrobných závodov je v súčasnosti 16 pracovných dní. Výrobné straty sa budú zvyšovať každým dňom odstavenia.

So štatistických čísel zhromaždených ACEA k 30.3. vyplýva, že v dôsledku súčasnej krízy je ovplyvnených najmenej 1 110 107 pracovných miest Európanov pracujúcich v automobilovej výrobe. Toto číslo sa týka iba ľudí priamo zamestnaných výrobcami automobilov, nákladných automobilov, dodávok a autobusov, samozrejme vplyv na širší dodávateľský reťazec v automobilovom priemysle je ešte kritickejší. Najviac zasiahnuté je Španielsko a Nemecko.

Čo sa deje v Číne?

13. januára Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM) oznámila výsledky výroby a predaja vozidiel za celý rok 2019. Automobilový priemysel v Číne bol v roku 2019 pod vysokým tlakom, pretože ho ovplyvnili najmä obchodná vojna s USA, prijatie prísnejších emisných noriem a zníženie dotácií na elektrické a hybridné automobily. Celý priemysel sa stále nachádzal v procese transformácie a modernizácie. Celková výroba vozidiel v roku 2019 predstavovala 25,721 milióna kusov, čo predstavovalo medziročný pokles o 7,5%.

Čo sa týka jednotlivých segmentov v roku 2019 dosiahla výroba osobných automobilov 21 360 miliónov vozidiel (pokles o 9,2% v porovnaní s rokom 2018). Predaj osobných vozidiel dosiahol 21,444 milióna vozidiel (medziročný pokles o 9,6%). V rámci úžitkových vozidiel predstavovala výroba v roku 2019 4,36 milióna kusov (medziročný nárast o 1,9%).

Celkový vývoz vozidiel v roku 2019 dosiahol 1,024 milióna kusov, čo predstavovalo medziročný pokles o 1,6%. Vývoz osobných automobilov dosiahol 725 000 vozidiel (medziročný pokles o 4,3%) a vývoz úžitkových vozidiel dosiahol 299 000 vozidiel (medziročný nárast o 5,7%).

Predaj vozidiel v Číne sa vo februári z dôvodu koronakrízy medziročne znížil o 79 % na 310 000 kusov (predtým 1 927 201 kusov), čo je najvýraznejší pokles v histórii. Výroba automobilov v Číne klesla vo februári na 195 000 kusov z januárových 1 444 000 kusov.

Čínska asociácia výrobcov automobilov očakávala na základe zverejnenia februárových čísiel, že v prvom polroku sa predaj vozidiel zníži o viac ako 10 percent a v roku 2020 o 5 percent, ak sa šírenie koronavírusu účinne obmedzí do apríla.

Ako je to na Slovensku?

Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosahuje 49,5 % a podiel na exporte 46,6 %. Toto odvetvie priamo zamestnáva viac ako 177.000 ľudí a priamo aj nepriamo generuje až 275.000 pracovných miest. Predstavitelia automobilového priemyslu už v januári predstavili 13 opatrení pre trvalú udržateľnosť, z toho 5 zásadných:

odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny pre zvyšovanie nákladov zamestnávateľov,

vytvorenie účinného mechanizmu na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov a ich pracovných návykov v čase stagnácie ekonomického vývoja,

možnosť vyplácania prostriedkov na rekreačné poukazy zo sociálneho fondu zamestnávateľa,

oslobodenie 13. a 14. platu, prípadne ďalších platov vyplácaných nad rámec zákona minimálne do výšky priemerného mesačného platu zamestnanca od odvodov a daní na strane zamestnancov aj zamestnávateľov,

revízia pravidiel pracovného času z hľadiska ich flexibility vrátane rozšírenia možnosti dohody zamestnávateľa s podnikovou odborovou organizáciou na flexibilite pracovného času.

To bolo v januári pred vypuknutím „koronakrízy“. Väčšina výroby slovenských automobiliek smeruje na zahraničné trhy. Na domácom trhu sa z toho umiestni len zlomok, keďže celkovo sa na Slovensku ročne predá približne stotisíc nových áut rôznych značiek a modelov a to nielen tých u nás vyrobených. Podľa hodnoty automobilov sú najväčšími odberateľmi výrobcov na Slovensku veľké európske krajiny, na prvom mieste Nemecko, s ktorého autopriemyslom je slovenský úzko previazaný. S odstupom nasleduje Francúzsko a tretím najväčším európskym trhom pre vozidlá vyrobené na Slovensku je Spojené kráľovstvo. Z mimoeurópskych trhov majú významné postavenie USA a Čína.

Priemyselné zväzy na Slovensku 23.3. vypracovali dokument pod názvom:“ KĽÚČOVÉ OPATRENIA NA PODPORU EKONOMIKY ZASIAHNUTEJ COVID-19“, ktorý obsahuje 10 kľúčových opatrení na zvládnutie „koronakrízy“. Návrhy opatrení si môžete prečítať po kliknutí na odkaz:

Koronakríza bude mať výrazné následky vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Okrem možného kolapsu zdravotníctva v niektorých krajinách výrazne ovplyvní vývoj v obchode, v službách (najmä cestovný ruch), vo financiách a aj v samotnej spotrebe obyčajných ľudí.

Výrobcovia automobilov v stredu oznámili prudký pokles predaja nových vozidiel po celom svete. General Motors uviedol, že predaj klesol o 7 percent a Fiat Chrysler uviedol, že v prvom štvrťroku klesol o 10 percent. Obe spoločnosti uviedli, že výrazný pokles v marci kompenzoval silný predaj v januári a februári. Okrem toho spoločnosti Toyota, Honda, Hyundai a Mercedes-Benz v marci zaznamenali pokles v rozmedzí od 37 percent do 50 percent. Celkové výsledky za mesiac by mali byť k dispozícii dnes, keď spoločnosť Ford Motor a niekoľko ďalších výrobcov automobilov plánujú nahlásiť výrobným asociáciám svoje predaje za marec.

S pohľadu vývoja celkového priemyslu na Slovensku bude dopad vývoja v automobilovom priemysle na celkový vývoj priemyslu kľúčový. A to najmä s pohľadu vysokého podielu automobilového priemyslu na celkovom priemysle, ktorý dosahuje na Slovensku až 49,5 %. Žiaľ, vývoj v predaji automobilov vyrobených na Slovensku nemáme v rukách a bude silno závislý na rýchlosti "znovuzrodenia" jednotlivých odbytových trhoch po skončení koronakrízy.

ročná správa CAAM