Prečo podporujem "veľkonočné opatrenia"? Výber 4 videí z nemocníc z postihnutých oblastí

Videá nie sú vhodné pre maloletých divákov a citlivé (slabé) povahy. Pozrite si hrdinský boj zdravotníkov na jednotkách intenzívnej starostlivosti pri záchrane chorých pacientov nakazených COVID 19 z najviac postihnutých oblastí.

Diskusia o nových a nových opatreniach vlády, prijatých pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID 19, je búrlivá a neutícha. Do diskusie sa zapájajú „všetci“. Téma koronavírusu sa preberá - dá sa povedať za každým stolom v každej domácnosti. Najťažšia časť debaty je samozrejme vyváženosť medzi padajúcou ekonomikou, zdravím ľudí a opatreniami, ktoré vláda prijíma.

Občania Slovenska dostávajú pochvaly naprieč politickým spektrom.

"Môj názor je taký že slovenský národ prejavil velikánsku zodpovednosť o svoje životy a zdravie iných ľudí, ja by som dôveroval občanom," povedal Sulík a dodal "Súhlasím aj s tým, že deficit je druhoradý, na prvom mieste sú životy".

„Myslím si, že pokiaľ by situácia bola naďalej predvídateľná, jasná, tak by stačilo k ľuďom úprimne prehovoriť a urobili by to,“ povedal v nedeľu bývalý premiér Pellegrini.

„Zabrali preventívne opatrenia, nasadenie zdravotníkov, hasičov aj bezpečnostných zložiek, príkladná je disciplína obyvateľov aj naša medziľudská solidarita. Za to je na mieste povedať všetkým zodpovedným občanom jedno veľké ĎAKUJEM!“ napísal na svojom facebooku podpredseda parlamentu Šeliga.

Vo včerajšom príhovore premiér Matovič povedal: "Napriek tomu, že sme vládu prevzali v historicky najťažšej situácii, denne dostávam správy so slovami uznania od európskych lídrov za naše výsledky. Lenže tie výsledky nie sú naše. Sú vaše! Bez toho, aby ste vy nenasadili do nášho spoločného boja vašu zodpovednosť a odhodlanie, rozhodnutia vlády by zostali len zdrapom papiera."

Veľká časť diskusie je však aj o tom, či to všetko naše zdravotníctvo zvládne. Aké bude potrebné nasadenie zdravotníkov v prípade, že budeme neúspešný pri dodržiavaní nariadení na ochranu zdravia a začne nám pribúdať počet pacientov na ochorenie COVID 19 a počet pacientov, ktorý budú potrebovať intenzívnu starostlivosť?

Vláda aj z tohto dôvodu prijala prísne opatrenia v súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami. Plne ich podporujem. Bezpečnosť obyvateľov na prvom mieste.

Premiér Matovič k tomu dodal: " Dnes však stojíme na prahu ďalšej veľkej skúšky – od dnešnej polnoci platia obmedzenia slobody pohybu. Ich cieľom je jediné – zabrániť tomu, aby sme si pár dňami užívania slobody nepokazili to, čo sme si týždňami strádania spoločne vydobyli. Áno, bojím sa, aby sme neškrtli zápalkou."

Výber z videí jednotiek intenzívnej starostlivosti s najviac postihnutých regiónov

Vybral som z veľkého množstva zahraničných videí o intenzívnej starostlivosti zdravotníkov o pacientov chorých na koronavírus COVID19 4 videá s najviac postihnutých oblastí. Videá, ktoré dokresľujú reálne situácie, ktorým čelia zdravotníci v Bergame (najviac postihnuté miesto v Taliansku), Londýne (výrazný nárast pacientov v poslednom období), Nanchange (regionálnom centre Číny) a Wuhane (mieste, ktoré je považované Svetovou zdravotníckou organizáciou za miesto vzniku pandémie).

Situácia vo Wuhan na jednotke intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/se17yx5bmGs

Situácia v Bergame na jednotke intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/y39Y6ANewME

Situácia v Londýne na jednotke intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/jrfRs0WeShU

Situácia v Nanchange na jednotke intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/cR27fMOOuqo

Krivka v počte nakazených koronavírusom COVID 19 má aj na Slovensku zatiaľ stúpajúcu tendenciu. Vládne opatrenia na ochranu zdravia sú potrebné a majú za cieľ spomaliť šíreniu nákazy koronavírusom COVID 19 na území Slovenska a taktiež ochrániť každého z nás.

Na záver video z "lockdaunu" vo Wuhane:

video //www.youtube.com/embed/XU9FVqwO4TM

Nechcel by som zažiť "lockdown" a aj preto podporujem nové opatrenia v súvislosti s cestovaním počas Veľkonočných sviatkov, ktoré boli prijaté na ochranu zdravia nás všetkých.

Osobný názor na vyváženosť medzi padajúcou ekonomikou, zdravím ľudí a opatreniami, ktoré boli a sú prijímané má každý z nás. Záleží na osobných preferenciách jednotlivca, životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza, spôsobu života a hodnotového rebríčka. Majme pochopenie pre odlišné názory a akceptujme aj iný názor, aký práve preferujeme.

Dodržujme základné hygienické odporúčania, buďme vzájomne k sebe ohľaduplný, lebo situácia si to vyžaduje, pomáhajme a chráňme tých, čo sú ohrození a potrebujú to a asi sa budem opakovať, tak ako ste to už počuli za posledne týždne tisíckrát:

Buďme trpezliví, zvládneme to.

