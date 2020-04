TOP 10 videí s témou Koronavírusu COVID 19. TOP príbehy ľudí, ktoré hovoria za všetko

Videá nie sú vhodné pre maloletých divákov a citlivé (slabé) povahy. TOP 10 videá súvisiace s COVID19, pľúcnou ventiláciou, prvou pomocou, priebehu hospitalizácie pacientov na JIS a príbehov ovplyvnených pandémiou koronavírusu.

Vo svete sú tisícky článkov, videí a komentárov ku koronavírusu COVID 19, k vývoju samotnej pandémie, s bojom proti nej, vrátane hrdinského nasadenia zdravotníckeho personálu pri záchrane ľudských životov. Pandémia koronavírusu prináša more informácii, ľudských príbehov, výziev a doporučení. Denne dostávame a nasávame nové a nové informácie.

Každý z nás si určite niekoľkokrát naštudoval, čo to je koronavírus COVID19, aké ochranné masky má nosiť, či nás ochráni rúško a mnoho ďalších informácii, ktoré nám podávajú vždy v novej a aktuálnej forme média. Jedno je isté. Najvyhľadávanejšie slovo roka roka 2020 bude koronavírus COVID19.

Ale máme predstavu ako prebieha hospitalizácia pacienta chorého na koronavírus COVID19? Čo všetko zahŕňa intenzívna starostlivosť na jednotke intenzívnej starostlivosti? Aký nápor je to na zdravotnícky personál a ako vyzerá bežný deň zdravotníka v centre nákazy? Alebo len tak jednoducho, ako vlastne funguje pľúcna ventilácia, ktorú tak často politici spomínajú, že je tak potrebná. Čo prežíva pacient, ktorému ju musia nasadiť? Vieme, čo mu všetkému čelia zdravotníci vo svete, keď už im dochádzajú sily?

Prehľad a výber TOP videí súvisiacich s tématikou koronavírusu COVID 19 je rozdelený do 4 kategórii (videá nie sú vhodné pre maloletých divákov a citlivé (slabé) povahy):

príbehy obyčajných ľudí z nemocníc ovplyvnených pandémiou koronavírusu COVID19 obyčajný deň zdravotníckeho personálu v nemocnici vo Wuhane, príbeh americkej sestry Imaris Vera z Chicaga, USA, nezabudnime na hluchonemých pacientov - príbeh dobrovoľníka a hluchonemej pacientky, potlesk španielských lekárov a sestier pre pacientov prepustených z jednotky intenzívnej starostlivosti,

pľúcna ventilácia - jej princíp a spôsob jej aplikácie

prvá pomoc pre pacientov nakazených koronavírusom COVID19 – nočná záchrana pacienta chorého na koronavírus v Nanchange (regionálnom centre Číny)

– nočná záchrana pacienta chorého na koronavírus v (regionálnom centre Číny) TOP 3 videá z jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) - videá, ktoré dokresľujú reálne situácie, ktorým čelia zdravotníci v Bergame ( najviac postihnuté miesto v Taliansku), Londýne ( výrazný nárast pacientov v poslednom období) a Wuchane (mieste, ktoré je považované Svetovou zdravotníckou organizáciou za miesto vzniku pandémie).

TOP videá ľudských príbehov ovplyvnených pandémiou koronavírusu COVID19

Obyčajný deň zdravotníkov vo Wuchane a ich boj s nákazou kornavírusu COVID19

video //www.youtube.com/embed/lvb5Ocb9_4c

Príbeh americkej sestry Imaris Vera z Chicaga, USA

video //www.youtube.com/embed/VdQQdna0P9s

Príbeh dobrovoľníka a hluchonemej pacientky

video //www.youtube.com/embed/P89w1uk-2yU

Potlesk španielských lekárov pre pacientov prepustených z jednotky intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/G0HfbBSW5aw

TOP Videá o princípe fungovania pľúcnej ventilácie a spôsobe jej aplikácie

Ako funguje pľúcna ventilácia?

video //www.youtube.com/embed/FtJr7i7ENMY

Záchranný tím vo Wuchane v plnom nasadení a intenzívnej starostlivosti počas záchrany pacienta

video //www.youtube.com/embed/544pGYpAKUA

TOP video prvej pomoci pacientovi nakazenému koronavírusom COVID19

Nočná záchrana pacienta chorého na koronavírus COVID19 v Nanchange (regionálnom centre Číny)

video //www.youtube.com/embed/cR27fMOOuqo

TOP 3 videá z jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) zo sveta

Situácia v Bergame na jednotke intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/y39Y6ANewME

Situácia v Londýne na jednotke intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/jrfRs0WeShU

Situácia vo Wuchane na jednotke intenzívnej starostlivosti

video //www.youtube.com/embed/se17yx5bmGs

Diskusia o nových a nových opatreniach vlády prijatých pre zabránenie šírenia koronavirusu COVID 19 je búrlivá a neutícha. Do diskusie sa zapájajú „všetci“. Téma koronavírusu sa preberá dá sa povedať za každým stolom v každej domácnosti. Najťažšia časť debaty je samozrejme vyváženosť medzi padajúcou ekonomikou, zdravím ľudí a opatreniami, ktoré sa príjímajú v snahe zastaviť pandémiu koronavírusu COVID19. Prečo boj s pandémiou koronavírusu COVID19 záleží na postoji každého z nás (video je zo slovenskými titulkami)?

video //www.youtube.com/embed/dSQztKXR6k0

Opatrenia, ktoré vlády po celom svete prijímajú nie sú pre nikoho z nás ľahké, znižujú náš štandard a pohodlie, zabehanú "rutinu", nie sú populárne medzi občanmi a ťažko sa musia robiť aj politikom. Opatrenia, ktoré predchádzajúca aj súčasná vláda prijala boli potrebné, aby sa situácia neskomplikovala a získali sme dostatok času na zabezpečenie komplexnej prípravy našich zdravotníckych kapacít.

Osobný názor na vyváženosť medzi padajúcou ekonomikou, zdravím ľudí a opatreniami, ktoré boli a sú prijímané má každý z nás. Záleží na osobných preferenciách jednotlivca, životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza, spôsobu života a hodnotového rebríčka. Majme pochopenie pre odlišné názory a akceptujme aj iný názor, aký práve preferujeme.

Dodržujme základné hygienické štandardy a odporúčania, buďme vzájomne k sebe ohľaduplný, lebo situácia si to vyžaduje, pomáhajme a chráňme tých, čo sú ohrození a potrebujú to a asi sa budem opakovať, tak ako ste to už počuli za posledne týždne tisíckrát:

Buďme trpezliví, zvládneme to.

