V núdzi poznáš priateľa, v núdzi poznáš, aký sociálny štát tu máme...pár riadkov k OČR

Výška ošetrovného pri súčasnom spôsobe výpočtu a v súčasnej výške sa stáva pre mnohé skupiny zamestnaných rodičov nedostatočná a je pravdepodobné, že nebude pokrývať ich bežné životné náklady pokiaľ mimoriadny stav bude trvať dlho

Vláda Slovenskej republiky prijala opatrenie o predĺžení vyplácania „ošetrovného“ (ľudovo OČR) počas trvania mimoriadnej situácie. Tento krok, výrazne pomohol zamestnaným rodičom, ktorí ho čerpajú. Nárok na „pandemické ošetrovné“ majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní rodičia a osvojitelia), ktorí počas mimoriadnej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19:

ošetrujú choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku,

zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa do 11. roku veku, alebo 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak

bolo dieťaťu nariadené karanténne oparenie alebo izolácia,

ak osobe, ktorá sa o dieťa bežne stará (napr. rodič na rodičovskej dovolenke) bola nariadená karanténa, izolácia alebo ak takáto osoba ochorela a z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť starostlivosť o dieťa,

predškolské zariadenie, škola, alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté.

zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa po skončení nároku na rodičovský príspevok resp. materské, ak ho rodič poberal do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.

Premiér Igor Matovič v súvislosti s týmto opatrením 25.3.2020 vyhlásil: "Viem, že ľudia od nás očakávajú tieto riešenia, ide o prvú sociálnu pomoc. V tejto chvíli sa ukáže, či ako štát sme schopní plniť svoju sociálnu úlohu, a to pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Je smerovaná k tým ľuďom, ktorí sa do tejto situácie nedostali vlastnou vinou a vôľou, ale na základe rozhodnutia krízového štábu SR."

Minister práce Milan Krajniak k výške „ošetrovného povedal“: "Dávka bude po celú dobu čerpania 55 % hrubej mzdy, je to približne 70 % čistej mzdy, u niektorých kategórií trošku viac.“

V predvolebnej debate Slovenského rozhlasu Boris Kolár povedal: "My tu máme 600 tisíc ľudí priamo ohrozených chudobou." Vo veľkom predvolebnom rozhovore „Pomáhať druhým od srdca je ten najväčší dar“ líder hnutia SME RODINA okrem iného odpovedal na otázky redaktorky: V čom je rozdiel medzi Vami a týmito vládnymi politikmi? "Ak chceme na Slovensku dosiahnuť skutočnú zmenu, musíme zmeniť v prvom rade to, ako vnímajú politici bežných ľudí. Je nesmierne dôležité, aby politici ľudí chápali, mali sociálne cítenie a schopnosť podeliť sa o úspech. Politici nesmú ľudí vnímať cez štatistiku ako čísla, ale musia za nimi vidieť reálne ľudské príbehy. Pretože jedine tak môžu vzniknúť zmysluplné zmeny, na ktoré tu obyčajní ľudia čakajú tridsať rokov." Vaše hnutie vo zvýšenej miere podporujú ženy. Ako si to vysvetľujete? "Už pri vstupe do politiky som hovoril, že chcem chrániť rodiny. A matka s dieťaťom je synonymom rodiny".

Opatrenia vlády podporujem, sú v záujme zdravia občanov a tejto krajiny. Opatrenia v sociálnej oblasti sa mi však zdajú nedostatočné.

Osobný názor na vyváženosť medzi padajúcou ekonomikou, zdravím ľudí a opatreniami, ktoré boli a sú prijímané má každý z nás. Záleží na osobných preferenciách jednotlivca, životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza, spôsobu života a hodnotového rebríčka. Mám pochopenie pre odlišné názory a akceptujem aj iný názor, aký práve preferujem. Myslím si však, že štát v tejto krízovej situácii po rokoch hojnosti, by mal byť viac solidárny.

Zamestnaní rodičia na OČR takisto nemôžu za súčasný stav. Prečo sa nezvýši výška "karanténnej OČR"? Čo bude so zamestnanými slobodnými, opustenými alebo rozvedenými matkami s deťmi, ktoré budú musieť dlhodobo zostať na "karanténnej OČR", nemajú komu dať strážiť svoje deti a nebudú môcť ísť dlhodobo do svojej práce? Bude ošetrovné - 55% denného vymeriavacieho základu dostatočne pokrývať ich bežné náklady.

Rodič v tejto mimoriadnej situácii v mnohých činnostiach supluje úlohy štátu, musí zabezpečiť okrem bežných činnosti napr. výdatnú pomoc pri zabezpečení štúdia detí z domu – na diaľku (zabezpečenie vhodných priestorov, počítačov, tlačiarní, pripojenia na internet, v prípade, že deti má na rôznych školách – každá škola ma v tejto situácii iné pravidlá, využíva iné metódy dištančného vzdelávania, iné programy ( napr. jedna webex, druhá zoom), z rodiča sa stáva IT technik atď.). Okrem samotného štúdia musí zabezpečovať bezproblémový chod domácnosti, stravovanie detí, naplnenie voľného času detí a mnohé iné činnosti, v ktorých v tejto mimoriadnej situácii nahrádza garantovanú úlohu štátu.

Všetky tieto činnosti znamenajú náklady a finančné zaťaženia pre rodiny, ktoré pri bežnom zamestnaneckom príjme dokážu zvládnuť. Výška ošetrovného (OČR) je pri súčasnom spôsobe výpočtu a výške 55% denného vymeriavacieho základu pre mnohé skupiny rodičov nedostatočná a je pravdepodobné, že nebude pokrývať ich bežné životné náklady v prípade, že mimoriadny stav s uzavretím škôl a predškolských zariadení bude trvať dlhšie ako mesiac a zamestnaní rodičia, napriek tomu, že prácu majú, budú musieť zostávať na "pandemickom ošetrovnom" v tejto mimoriadnej situácii doma s deťmi.

Na základe toho navrhujem, aby Vláda Slovenskej republiky predložila na schválenie uznesenie a schválila zmenu vo výške ošetrovného tak, aby:

„ošetrovné (OČR) počas trvania mimoriadnej situácie a uzatvorenia predškolských zariadení, škôl, alebo zariadení sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje a boli uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu, bolo zvýšené aspoň o 10% alebo viac (to znamená namiesto súčasne platného výmeru vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, na min.65% denného vymeriavacieho základu alebo viac)„,

alebo akokoľvek inak pomohli rodičom a ohrozeným skupinám, ako napr. zamestnaným slobodným a rozvedeným matkám s deťmi a to priamou platbou bez podmienok a byrokratického zaťaženia zamestnaných občanov - rodičov, (napr. jednorazovým mesačným príspevkom vo výške 50-100 EUR k prídavkom na dieťa ako napr. "bonus na internet" alebo mimoriadny "karanténný sociálny bonus"),

viac o tejto iniciatíve na https://www.peticie.com/peticia_za_zvyenie_vyky_pandemickeho_oetrovneho_or

Mimoriadna situácia potrebuje mimoriadne sociálne opatrenia najmä u najviac zasiahnutých skupín obyvateľstva. Štát a Sociálna poisťovňa má dostatok štatistických údajov a nástrojov na to, aby bez zbytočného zaťažovania občanov, dokázali účinne pomôcť. Nikto z nás nemôže za súčasnú situáciu. Všetci sme na jednej lodi. Koľko zostanú školy uzavreté nikto zatiaľ oficiálne nevie. Buďme v tejto mimoriadnej situácii vzájomne k sebe ohľaduplný a solidárny, lebo situácia si to vyžaduje, pomáhajme a chráňme tých, čo sú ohrození a potrebujú to.