5 vecí, ktoré zmenila pandémia koronavírusu na tohtoročných Veľkonočných sviatkoch

Kresťanské oslavy zmŕtvychvstania Ježíša Krista, oblievačka či šibačka to je tradičná Veľká noc, ale Veľkú noc 2020 si budeme pamätať ako sviatky, ktoré sme strávili v mimoriadnej situácie a v dobrovoľnej domácej izolácii.

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Kresťanské tradície sa na Slovensku prelínajú s veselím polievačky alebo šibačky. Mnoho veľkonočných tradícií na celom svete je veľmi podobných. Väčšina z tradičných veľkonočných sviatkov na svete je buď zrušená, alebo výrazne zmenená tak, aby sa dodržiavali nariadenia a obmedzenia zavedené z dôvodu boja proti pandémii koronavírusu COVID19. Premiér Matovič vo svojom veľkonočnom príhovore povedal: „Prajem vám krásne veľkonočné sviatky. Tentokrát budú úplne iné. Zbavené všetkých nánosov, ktoré pridali ľudia. Pripravené na to, aby sme pochopili ich podstatu. Tieto veľkonočné sviatky budú symbolom utrpenia a následnej nádeje na nový život pre všetkých rovnako – pre kresťanov aj neveriacich.

Čo teda zmenila pandémia koronavírusu COVID19 na "tradičnej" Veľkej noci? Ktorých 5 vecí pandémia najviac ovplyvnila?

(Korčok)

5, Nákupy vo veľkých centrách a preplnené parkoviska

Druhým najsilnejším obdobím na nakupovanie je po Vianociach obdobie Veľkej noci. Každý sa pamätá na preplnené parkoviská pred nákupnými centrami pred Veľkou nocou, ale aj počas nej. Kto aspoň raz nehľadal voľné miesto na zaparkovanie nech sa prihlási.

Na Slovensku vidieť počas tradičného veľkonočného týždňa bez obmedzení veľmi intenzívne nakupovanie už od začiatku týždňa, ktoré vrcholí na Zelený štvrtok, keď nakupovanie Slovákov dosiahne až dvojnásobnú intenzitu. Nákupné centrá ale aj tržnice sú v súčasnej dobe stále zavreté.

4, Veľkonočné pobyty a cestovanie

(Hotel Termál Vyhne)

Veľkonočné sviatky boli pre mnohých ľudí vítanou prestávkou v pracovnom živote, ktorú využili na cestovanie alebo veľkonočný pobyt doma či v zahraničí.

Rodičia s deťmi so školskou dochádzkou využívali tento čas na krátku dovolenku či dokonca niektorí na ukončenie zimnej lyžiarskej sezóny a poslednú jarnú lyžovačku. Tento rok nám obmedzenia na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu zavreli hotely a lyžiarske strediská.

Konkrétny plán a dátum na ich znovuotvorenie v súčasnej dobe na Slovensku neexistuje.

3, Krížovú cesta z Vatikánu a prázdne Vatikánske námestie Svätého Petra

Státisíce katolíckych veriacich z dlhým predstihom plánujú svoju účasť na Veľkonočných kresťanských bohoslužbách priamo vo Vatikáne, na námestí Svätého Petra, aby dostali pápežské požehnanie. Oslavy svätého týždňa priťahujú do Ríma tisíce veriacich.

(Vatican news)

Uprostred pandémie COVID19 však pápež František nedávno predniesol svoje požehnanie pred prázdnym námestím a kresťanom sa prihovára len cez televízne obrazovky alebo rozhlas. Krížová cesta, ktorá každý rok priláka tisíce krestanov do rímskeho Kolosea bola tento rok bez nich. Modlitba a požehnanie „Urbi et Orbi“ (do mesta a sveta), ktorá sa opakuje počas Vianoc, Veľkej noci a pri výbere nového pápeža, zaznela výnimočne aj mimo týchto tradičných termínov, kvôli pandémii koronavírusu.

Tradične sa počas pôstu, šesť týždňov pred Veľkou nocou, od katolíkov vyžaduje, aby sa v piatok zdržali konzumácie mäsa. Pôst je tradične obdobím obetovania a pokánia, ktoré sa pripravuje na Veľkonočné obdobie. Mnoho biskupov z celého sveta zbavilo svojich farníkov tejto povinnosti počas pôstu 2020. Podľa predstaviteľov cirkvi sa veriaci už obetovali s obmedzeniami zapríčinenými pandémiou COVID-19. V niektorých krajinách kvôli pandémie COVID19 sa nemohli kresťania dostať k tradičnému pokrmu – rybám.

2, Bohoslužby v kostoloch na Slovensku bez veriacich

video //www.youtube.com/embed/mVSs17ClatI

Na základe rozhodnutia krízového štábu boli uzavreté kostoly. Spovede prebiehajú, ale s veľkým obmedzenia. Bez ohľadu na náboženské vyznanie sú veľkonočné služby sú vrcholom cirkevného kalendára. Cirkev bola nútená sa prispôsobiť. Prešla do online priestoru.

1, Šibačku a oblievačku, návštevu rodiny a priateľov

video //www.youtube.com/embed/zVAzq9TG9b4

„Šibi-ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, a vajíčka do košíčka. Až mi nedáš dve vajíčka,daj mi aspoň makovníčka. Ešte k tomu groš, aby bolo dosť!“ sa od rána od domácnosti k domácnosti zabávajú chlapci s vodou alebo korbáčmi v rukách. Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a šibačka (korbáčom). Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich príbuzných a známych, polievajú alebo šibú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Rozžiarené očká detí, chlapcov, ktorý dostali svoju výslužku – či už veľkonočné vajíčko, stužku na korbáč alebo aj nejaké to EUR a usmiate a niekedy aj nahnevané dievčatá, obliate vodou alebo vyšibané veľkonočným korbáčom – to všetko tento rok nebude alebo bude len v úzkom rodinnom kruhu. Rodiny v čase pandémie koronavírusu sa uzavreli do menších komunít. Mnohé nevychádzajú so svojich domov. Šibačka a oblievačka tento rok bude úplné iná. Domáca.

Dúfajme, že napriek všetkým týmto zmenám, ktoré nám život priniesol si užijeme magické Veľkonočné sviatky a deti v rodinách aj keď s obmedzeniami, ktorým všetci čelíme zažijú oblievačku či šibačku v kruhu svojich najbližších.

Veselý zajtrajší Veľkonočný pondelok a šibi-ryby, mastné ryby....