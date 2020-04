Bude toľko otvárania, ako bude možné, toľko obmedzení, koľko bude nevyhnutné.Pochopiteľné?

Mediálna prestrelka z posledných dní medzi zástupcami tvrdých opatrení a zástupcov potreby ich uvoľnenia akceleruje stále novými a novými výpadmi dvoch hlavných aktérov. Tí, čo ich volili nechápu.

História sa opakuje. Obyčajný človek žasne či to, čo denne číta v rámci riešenia koronakrízy - "veľký boj" medzi vyváženosťou ochrany zdravia (Matovič) a ekonomikou (Sulík) myslia hlavní protagonisti vážne. Osobne si myslím, že tak ako premiéra mrzí, že ekonomika sa zadrháva, tak Sulíka v skutočnosti mrzí, že nám rastie počet chorých na COVID19.

Svojou ostrosťou, štipľavosťou poznámok a následnou zmierlivosťou mi to pripomína obdobie po podpise tzv. paktu o neútočení pred parlamentnými voľbami medzi SaS, PS- SPOLU, Za ľudí a KDH. K paktu sa vtedy prezieravo nepridalo OLaNO a nakoniec vyšlo z volieb víťazne. Keby sa to všade do nekonečne neomieľalo ako „pakt o neútočení“ povzdychnú si po 1000-krát niektorí. Prečo to vlastne nevolali "pakt o povolebnej spolupráci"? A to smiešne delenie na nových a starých politikov. A tých nových, čo vlastne boli starí. Kto si už nato teraz spomenie?

Na kvantá statusov, tweetov jednotlivých aktérov tohto obdobia, rivalitu posilnenú tým, že časť politikov SaS a OĽaNO vnímala volebné úspechy nových strán ako neférové, keďže od volieb v roku 2016 s vtedajšou vládnou koalíciou bojovali najmä tieto dve strany. Organizovali protesty pred bytovkou Bonaparte, oponovali Smeru a SNS v parlamente, vyvolávali pokusy odvolať ministrov za ich prešľapy. No v eurovoľbách ich aj tak predstihla koalícia PS a Spolu. Igor Matovič to v apríli 2019 napísal takto: „Keď je chliev vykydaný, môže niekto prísť v oblečku do chlieva, lebo je upratané“.

Pamätám sa na väčšinu komentárov s tej doby. Boli niečo v tom duchu, že všetky tie drobné hádky medzi vtedy opozičnými stranami opäť raz vyvolávajú otázku, ako budú vedieť opoziční lídri spolu vládnuť, ak by po voľbách získali v parlamente väčšinu. A teraz tú väčšinu majú, dokonca ústavnú.

História sa opakuje. Voľby majú svojho víťaza, a historicky zase platilo kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva.

Tak načo tie mediálne prestrelky medzi jednotlivými členmi vládnych strán o riešení koronakrízy? Richard Sulík vo svojom statuse spustil: „Kvôli 800 mŕtvym na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Kvôli 500 nakazeným na koronu áno. Po celom Slovensku sa tvoria kilometrové zápchy na inak poloprázdnych diaľniciach. Zavreli sme desaťtisíce malých obchodov a vláda nie je v stave im ani len prispieť na nájomné. Bohužiaľ, hodiny argumentovania na vláde a koaličnej rade nepomohli. Toto je šialené a musí to skončiť. Premiérovi sa žiaľ neviem dovolať“

"Nemám rád, ak ľudia spomedzi hráčov koaličného tímu, od ktorých v ťažkej situácii čakáte, že vám podržia chrbát ... si hrajú svoje sebecké hry. Neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom záujme a 'postovať' na FB svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné," kontroval mu premiér Matovič v odpovedi na tento status.

Nechcem si ani predstaviť tú radosť u niektorých našich spoluobčanov, čo len tieto dva statusy vyvolali. Chlapi, kvôli čomu to vlastne robíte? Viete koľko Vašich voličov si povedalo po prečítaní týchto správ, bez povšimnutia obsahu Vašich statusov: TO VÁŽNE? Už nie ste Páni v opozícii, už ste Páni - vo vláde. VO VAŠEJ VLÁDE. Máte rozdávať národu kľud a v ťažkých časoch solidaritu a pochopenie pre obyčajných ľudí. Myslíte, že občania, ktorým príjem išiel na minimum, rodičov, čo sú doma na OČR, ktoré nie ste schopný dvihnúť ani na 65% denného vymeriavacieho základu, stredoškolákov, vysokoškolákov bavia Vaše denné hádky? Myslite, že slobodné alebo rozvedené zamestnané matky s deťmi na OČR, ktoré za chvíľu nebudú mať dostatok financií na pokrytie životných nákladov sú nadšené s Vašich mediálnych prestreliek o tom, či má prednosť zdravie alebo ekonomika.

Čo keby ste to zobrali tak obyčajne? Ako sa na Slovensku hovorí so sedliackym rozumom. Nemyslím tie opatrenia. Plán ako s nimi nakoniec aj tak politicky budete musieť rozhodnúť Vy (s výdatnou pomocou odbornej verejnosti). Myslím však tu Vašu vzájomnú komunikáciu. Za chvíľu to, že ste boli vo svojej komunikácii uveriteľný a mali ste v nej svoje čaro, nemusí stačiť. Tak ešte raz a od začiatku, komunikujte v tejto krízovej situácii jednoducho a spoločne.

Nikto neočakáva od Vás rovnaký názor, máme demokraciu, ale čo sa deje v súkromných firmách v čase krízy? Kádre sa musia zomknúť. A kádre riadi riaditeľ s krízovým manažmentom. A kto nepodporuje schválený, krízový plán, kto sa nezomkne musí ísť z kola von. V čase krízy jednota dáva nádej - v súkromnej firme THP pracovníkom a robotníkom, že vedenie vie, čo má robiť a robí to najlepšie, ako to vie. Aj keď to vo finále nemusí byť pravda a vedenie môže zlyhať, ale zlyháva ako jednotné krízové vedenie. Vyhodnotenie príde po kríze. Vyhodnotenie v tomto konkrétnom prípade príde po nasledujúcich voľbách, ktoré sú v tejto chvíli ďaleko. Máte 4 roky na svoje riešenia. Tak načo tie hádky hneď na začiatku.

Sme v kríze, riešenie je jednota a solidarita. Vzájomná solidarita, vrátane akceptácie názoru druhého tak, aby škody s pohľadu Slovenska a národa boli minimálne. Takže Páni, rada na záver, zmeňte svoju mediálnu komunikáciu a výstupy z nej. Nehrajte v čase krízy sólo, ste Vláda. Nová Vláda, ktorá do vienka dostala nádej. Potlačte svoje egá, aj keď máte na Vašich služobných autách právo prednostnej jazdy.

Uzavrite tému komunikácie koronakrízy jednoduchým: Bude toľko slobody a otvárania prevádzok, ako bude možné, toľko obmedzení, koľko bude nevyhnutné.

Stačí si osvojiť túto jednu vetu. A nad ňou sa zamyslieť, pred tým ako znova vypeníte, napíšete ďalší zo svojich štipľavých statusov na svojich vlastných kolegov z vlády. Každý z vás riadil firmu. Strpeli by ste niečo takéto vo svojej firme v krízovej situácii? Odpovedzte si úprimne. Strpeli by ste, že jeden manažér hádže pred zamestnancami to, že firma je v problémoch, na druhého manažéra. Že nedodržiava krízový plán? Strpeli by ste, že jeden manažér si prihrieva "polievočku" na úkor druhého? Čo by asi tak riaditeľ v súkromnej firme urobil so svojim manažérom v krízovej situácii, ktorý by verejne pred zamestnancami spochybňoval jeho rozhodnutia?

Zamyslite sa nad tým, predtým než začnete ďalšiu tlačovú konferenciu. Aby iní za Vás nemuseli zase svojim starým rodičom vysvetľovať prečo by ste mali ich mať ich dôveru, že neurobili chybu, keď Vás volili a že nie je pravda, to čo v predvolebnom súboji sa o Vás hovorilo, že sa budete hádať a hádať a hádať, a kto to má za tie nízke dôchodky počúvať a nedajbože ešte aj pozerať.

A pozor, permanentne hádky cez média, posielanie odkazov cez statusy nám v čase, skôr či neskôr, znova môžu potvrdiť starú pravdu, že kde sa dvaja bijú tretí vyhráva. Pretože, ten tretí nespí a riadi sa možno pravidlom keď chceš mier (a moc), chystaj sa na vojnu (a buď ticho a nezavadzaj, keď sa dvaja bijú a tým sa oslabujú).