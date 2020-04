V núdzi poznáš priateľa, v núdzi poznáš aký byrokratický štát tú mame...

Po týždni podávania žiadostí o pomoc v koronakríze vyhodnotili úrady práce vyše 22-tisíc podaní od podnikov. Viac ako polovica (takmer 12-tisíc) mala však také chyby, že ich treba prerobiť. Niekde sa stala chyba.

"Budeme preferovať všetky opatrenia, ktoré nastolia spravodlivosť, obmedzia byrokraciu a znížia korupciu," uviedol Richard Sulík pri predstavovaní svojho volebného programu pred voľbami 2020. "Nikto nezostane bez pomoci bez ohľadu na to, či je zamestnanec alebo zamestnávateľ" pre zmenu sľuboval ešte pred dvoma týždňami predseda parlamentu Boris Kolár. Spolu s vládnymi partnermi pripravili pre malé firmy a živnostníkov balíček prvej pomoci. Ministerstvo práce podľa svojich predpokladov očakáva žiadosti od viac ako 300-tisíc firiem a živnostníkov.

Rýchlosť podávania žiadostí a počet, ktorý bol dodnes podaný však naznačuje, že pomoc s podmienkami, ktoré sú nastavené dnes, je nastavená nevhodne.

Vyzerá, že niekde musí byť chyba, pokiaľ ľudia, ktorí reálne pomoc potrebujú - o ňu nežiadajú a tí, ktorí o ňu žiadajú, tak majú 50%-nú chybovosť v podaní. V pondelok uplynul mesiac, odkedy boli mnohé prevádzky príkazom vlády zavreté kvôli zastaveniu pandémie koronavírusu na území Slovenskej republiky a zostali prakticky bez príjmov, avšak rýchlosť podávania, vyhodnocovania žiadostí a chybovosť naznačujú, že pomoc vlády podnikom a živnostníkom je limitovaná jej administráciou. Štátna byrokracia víťazí.

Sociálna pomoc má byť jednoduchá, plošná a rýchla. Už dávno platí pravidlo, kto rýchlo dáva - dvakrát dáva. Dnes to však vyzerá, že ak úrady práce a Sociálna poisťovňa nezvládnu významne vylepšiť svoje štatistiky do konca týždňa, bude musieť vláda a ministerstvá hľadať podstatne lepšie a menej byrokratické riešenia.

Podnikatelia pri podávaní žiadostí o pomoc štátu musia prekonávať zmätočnosť a nezmyselnosť požiadaviek úradov, nedostatočné informácie a zbytočnú byrokraciu. Podnikatelia čelia zbytočnej administratíve a zložitým formulárom žiadostí. Ak niekto potrebuje obratom riešiť hotovosť na úhradu záväzkov a miezd, je takéto administratívne cvičenie skutočne zbytočné. Predsa nie je možné, pokiaľ by formuláre na žiadosť boli pripravené „user friendly“ (priateľsky pre žiadateľa), aby 15 000 z nich boli vyplnené chybne.

Sľubovaná pomoc je vo výsledku nepružná a pomalá.

Čo sa týka výšky pomoci, začína SR výrazne zaostávať za ostatnými štátmi. Vláda sa výškou pomoci zahráva s budúcnosťou slovenských stredných priemyselných podnikov, nehovoriac o oblasti služieb, cestovného ruchu a hotelierstva. Bohatšie krajiny, ako je Nemecko alebo Rakúsko, sa rozhodli podporiť ekonomiku 15 i viac percentami HDP, čo by v slovenských podmienkach zodpovedalo pri celkových minuloročných príjmoch štátneho rozpočtu 15,825 miliardy EUR viac ako 2,37 miliardy EUR. Aká je celková plánovaná pomoc Slovenskej vlády?

Keď sa na to pozrieme s ekonomického hľadiska, môže sa stať, že zahraničné podniky začnú v čase krízy kupovať tie slovenské. Ak slovenské podniky nedostanú rovnakú podporu od vlády ako tie zahraničné, budú mať tie naše problémy s likviditou, budú na pokraji bankrotu a tak napr. tie rakúske a nemecké podniky budú dostatočne silné, aby si tie slovenské podniky jednoducho kúpili.

Samostatnou kapitolou je tzv. „pandemické ošetrovné“- OČR. Nielen vypisovanie formuláru ako takého, ale aj jej nedostatočná výška. Samotné vypisovanie tlačiva na OČR – vytlačiť, vypísať, oscenovať, poslať emailom. Poistenec, ktorému bolo priznané pandemické ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval, alebo sa o dieťa osobne a celodenne staral. Bez včasného zaslania tohto čestného vyhlásenia Sociálna poisťovňa dávku nevyplatí – koľko zbytočných opakujúcich byrokratických úkonov – STOP ZELENÁ.

Tak by ma ako občana SR zaujímalo, či na sociálnej poisťovni to takisto niekto tlačí a zakladá. Ak áno, kde je ochrana životného prostredia??? Všade papier. Kde sú tie milióny investované so štátneho IT? Veď takto firmy externe komunikovali pred desiatimi rokmi. To nevedia štátni IT-čkári urobiť jeden elektronicky formulár, kde by sme zaklikli pár políčok, automaticky sa pripojil deň a dátum vyplnenia a zamestnanec Sociálnej poisťovne by to iba priradil ku karte daňovníka. Koľko ľudí si pri vypisovaní žiadosti o pandemickú OČR vzdychne:"A toto sa platí z mojich daní".

Mimoriadna situácia potrebuje mimoriadne sociálne opatrenia najmä u najviac zasiahnutých skupín obyvateľstva. Štát a Sociálna poisťovňa má dostatok štatistických údajov a nástrojov na to, aby bez zbytočného zaťažovania občanov dokázali účinne pomôcť. Nikto z nás za súčasnú situáciu nemôže. Všetci sme na jednej lodi. Ako dlho zostanú školy uzavreté, nikto zatiaľ oficiálne nevie. Buďme v tejto mimoriadnej situácii vzájomne k sebe ohľaduplní a solidárni, lebo situácia si to vyžaduje, pomáhajme a chráňme tých, ktorí sú ohrození a potrebujú to.

Na záver k tým byrokratickým prekážkam pri získavaní pomoci pre podnikateľov - rýchlejšou alternatívou k terajšiemu systému je vyplácať peniaze na zamestnancov prakticky každému, kto o to požiada, a zložitejšie doklady požadovať až dodatočne. Kto by dostal peniaze neoprávnene, musel by ich po kontrole po skončení mimoriadnej situácie vrátiť.

V Amerike riešia, na ktorej strane šeku vo výške 1200 USD, ktorý zatiaľ jednorazovo dostanú občania USA spadajúci pod federálnu pomoc v boji proti finančným následkom pandémie koronavírusu bude podpis prezidenta Donalda Trumpa, či napravo alebo naľavo, u nás sa rieši, ako správne vyplniť formulár žiadosti o pomoc.

