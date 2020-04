Deficit verejnej správy za minulý rok bol 1,22 miliardy EUR ... 36 753 720 000 SK...

Slovensko v roku 2019 nedodržalo svoje pôvodné rozpočtové plány a hospodárilo horšie aj v porovnaní s rokom 2018. Načo nám je taký rozpočet z ktorého si ministri robia trhací kalendár?

Každý rok sa deficit výrazne líši od skutočne plánovaných čísiel. Podiel deficitu verejných financií na výkone ekonomiky sa zvýšil na 1,3 percenta proti roku 2018 keď bol 1,05 percenta hrubého domáceho produktu. Minulý rok Slovensko a naša vláda hospodárila horšia ako rok predtým. Deficit verejnej správy za minulý rok teda bol nakoniec podľa štatistického úradu 1,220 miliardy EUR.

„Vôbec nebudem schovávať ten pocit, že som rád, že môžem byť tým ministrom financií, ktorý vám tieto historicky prelomové čísla a návrh, ktorý tieto čísla obsahuje, môže predložiť,“ povedal pri predkladaný rozpočtu na rok 2019 v novembri 2018 vtedajší minister Kažimír.

"Som zástancom vyrovnaného rozpočtu a zdravých verejných financií," povedal vtedajší minister Kamenický v máji 2019 v relácii RTVS Sobotné dialógy a ďalej dodal, že "Držíme sa programového vyhlásenia vlády. Na budúci rok by sme mali zostaviť vyrovnaný rozpočet." Zároveň v tejto relácii deklaroval, že ministerstvo bude v prípade nepriaznivého vývoja verejných financií prijímať dodatočné opatrenia, akými je napríklad využitie rozpočtových rezerv. "Budeme prehodnocovať rozpočet na mesačnej báze," povedal. Na viazanie rozpočtových výdavkov v niektorých kapitolách štátneho rozpočtu však v máji 2019 napriek nepriaznivým predpovediam ďalšieho vývoja dôvod nevidel.

"MF SR tiež pravidelne monitoruje a vyhodnocuje vývoj rozpočtu verejnej správy. Samozrejme, vnímame riziká, ktoré tu sú, ale sme iba v polčase a na vysporiadanie sa s nimi máme ešte do konca roka šesť mesiacov," uviedla ešte 27.6. Kamenického hovorkyňa Gogová.

„Vyrovnaný rozpočet na tento rok nebude. Cieľ nesplníme, bohužiaľ skončí hospodárenie opäť v mínuse. Na druhej strane som si stanovil cieľ, ktorý by som chcel dodržať, aby sme udržali dlh mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy,“ povedal na tlačovej konferencii 19.9.2019 bývalý minister Kamenický.

Na riziká rozpočtu už vtedy dlhodobo upozorňovala nielen vtedajšia opozícia, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá ich vyčísľuje na mesačnej báze. V septembri 2019 odhadovala riziká rozpočtu na vyše miliardu eur. To v septembri znamenalo, že ak by sa naplnili a vláda by neprijala žiadne kompenzačné opatrenia, rozpočet by namiesto plánovanej nuly skončil v schodku takmer 1,2 % hrubého domáceho produktu.

Čuduj sa svete - výsledok je 1,3% a sekera 1,220 miliardy EUR.

V každej normálnej firme sa plánuje. Plánujú sa predpokladané príjmy a predpokladané výdavky. Dobrý hospodár aj pravidelne v určitých časových intervaloch aj kontroluje ako sa mu jednotlivé ukazovatele darí napĺňať. Pokiaľ sa plán neplní prichádza ku korekciám vo výdavkoch.Tak, aby firma prežila, aby mala na výplaty, na splácanie leasingov, na nákup tovarov a služieb atď.. Po troch kvartáloch väčšina firiem v závislosti na svojej sezónnosti pokiaľ neprichádza k výnimočným trhovým výkyvom v segmente v ktorom pôsobí pripravuje rozpočet na nasledujúci rok.

Pokiaľ však k trhovým výkyvom prichádza, tak rozpočet väčšinou zodpovedná firma pripravuje v „optimistickom“ ale aj v „negatívnom - pesimistickom“ scenári. Opatrenia pre negatívny scenár sa pripravujú zároveň s týmto „negatívnym“ scenárom tak, aby keď naň príde, sa nemuseli „vyťahovať králiky z klobúka“, ale firma išla podľa vopred pripraveného scenára, ktorý nenaruší chod firmy. Zároveň zákazníci, zamestnanci, majitelia, investori vedia, že firma je pripravená na zlý vývoj trhového prostredia a berú firmu za seriózneho partnera, ktorý je na zlé časy pripravený.

Čo sa však stalo pánovi Kamenickému?

Minister Kamenický v septembri 2019 deklaroval, že vzhľadom na nepriaznivý trend sa hodlá aj šetriť, aj keď na jeho predchádzajúcu výzvu o šetrení jeho kolegovia z kabinetu nereagovali. „Dodnes som od nich nedostal žiadne informácie, ako idú šetriť prostriedky,“ tvrdil. Napriek tomu nariadil svojej rozpočtovej sekcii, aby sa skontaktovala s jednotlivými ministerstvami a hľadali priestor na úspory. „Chceli by sme ušetriť v rozpočtoch jednotlivých kapitol sumu 200 miliónov eur. Chcem osloviť mojich zamestnancov na sekcii rozpočtu, aby sa skontaktovali s ministerstvami, aby hľadali priestor tam, kde to najmenej bolí,“ povedal minister.

A aký je teda ešte raz výsledok plánovaného vyrovnaného rozpočtu pre rok 2019?

Jedna či dve tlačové správy s dátumom 22.4.2020, zopár správ v médiach, 2 dni diskusie a život ide ďalej. Život na dlh.

Výsledok je však sekera 1,220 miliardy EUR, ešte raz 1,22 miliardy EUR to je 36 753 720 000 slovenských korún. Ale to necháme riešiť budúce generácie...