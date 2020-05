RTVS – je toto normálne za naše koncesionárske poplatky?

Sumár stanovísk redaktorov a následných reakcií vedenia RTVS vyvoláva pocit, že v RTVS nie je niečo v poriadku.

RTVS v piatok 27. apríla 2018 nepredĺžila zmluvy štyrom externým pracovníkom spravodajstva RTVS. Výpovede dostali štyria redaktori televízneho spravodajstva Jana Masárová, Matúš Dávid, Matúš Baňovič a Kristián Čekovský, výpoveď dala redaktorka a moderátorka rozhlasového spravodajstva Jana Maťková a editorka a dramaturgička Nikola Bajánová.

"V RTVS nedochádza k žiadnym udalostiam, ktoré by mali vyvolávať znepokojenie verejnosti, novinárov ani zástupcov akademickej obce. RTVS má legitímne zvoleného generálneho riaditeľa a menovaný manažment, ktorí pracujú v prospech všetkých koncesionárov verejnoprávnej inštitúcie", uvádza sa to v oficiálnom stanovisku RTVS, ktoré agentúre SITA poslala 3.5.2018 hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Na dianie v RTVS reagoval 3. mája vtedajší prezident SR Andrej Kiska: „Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor – to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje.“

Ten istý deň desiatky najmä rozhlasových, ale aj televíznych tvorcov a ďalších pracovníkov verejnoprávneho RTVS vyjadrili podporu svojim kolegom zo spravodajstva v boji za pravdu a novinársku slobodu. Urobili tak v otvorenom liste zamestnancov a spolupracovníkov RTVS na podporu kolegov zo spravodajstva. List z 3. mája podpísalo 46 pracovníkov z rôznych zložiek RTVS, ako sú internetové rádiá Slovenského rozhlasu Junior, Litera a Pyramída, tiež z rádií Slovensko, Devín, Regina, Patria, FM a Rádia Slovakia International – RSI, ale aj z televíznej Jednotky a z rôznych odborov RTVS.

K 31. máju 2018 podalo v RTVS výpoveď 12 novinárov. Výpoveď podali televízni redaktori Zuzana Kovačič Hanzelová, Pavol Kalinský, Filip Minich, Katarína Jánošíková, Simona Blehová, Alexandra Minich, Ivana Lövingerová, bruselská spravodajkyňa Daniela Hajčáková, editori a on-line editori Peter Valovič, Tomáš Mrva a Katarína Kozinková a rozhlasová redaktorka Lucia Osvaldová. Informovali na tom na facebookovej stránke Spravodajské odbory RTVS. Bola medzi nimi aj redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová. "Dnes, 31. mája 2018, sme sa dvanásti rozhodli podať výpovede. RTVS sme mali, máme a budeme mať radi. Naše rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Máme deti, hypotéky aj záväzky, ale hlavne - máme túto prácu veľmi radi. Nedokážeme ju však za týchto okolností v RTVS robiť rovnako svedomito ako doteraz."

"Vzhľadom na to, že v RTVS pracuje 1430 interných zamestnancov a vyše 1500 externistov, z toho je v tíme spravodajstva 97 interných redaktorov a 141 externých spolupracovníkov, ubezpečujeme verejnosť, že chod celej RTVS ako aj Sekcie spravodajstva a publicistiky je plnohodnotne zabezpečený," ubezpečuje Rusnáková.

SaS v tejto súvislosti opätovne vyzvala manažment na odchod z funkcií. “RTVS nedokáže bez redaktorov a pri manažmente Rezníka, Vahrama Chuguryana, Petry Stano Maťašovskej, Hany Lyons, Michala Dzurjanina poskytovať koncesionárom vyvážené, nestranné a objektívne spravodajstvo – lebo o kvalitnú žurnalistiku nie je zo strany týchto vedúcich pracovníkov záujem," uviedli v tedajšom stanovisku liberáli.

„Ich odchod je preto zlyhaním vedenia zvoleného Smerom a predovšetkým SNS. Na verejnoprávnu televíziu musia prispievať takmer všetci ľudia na Slovensku, a zaslúžia si preto kvalitné a objektívne spravodajstvo," tvrdila v tom čase pani Remišová.

„Cítime tlak v prospech Slovenskej národnej strany (SNS),“ povedal 2.júla 2019 pre RSF jeden z redaktorov RTVS a vtedajší predseda spravodajských odborov televízie Michal Katuška.

„Posledné mesiace počúvame, ako Jaroslav Rezník priamo úkoluje spravodajstvo, posiela redaktorov nahrávať členov SNS a najnovšie vidno predvolebné nadŕžanie národniarom už aj v bežnom vysielaní,“ upozornila 18.1.2020 novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová.

30.1.2020 sa rozhodli z RTVS odísť dvaja kľúčoví ľudia rozhlasového spravodajstva, Michal Katuška a Erik Potocký. Stopka reportáži o Dankovi a jeho telefonátoch so Zsuzsovou mala byť údajne poslednou kvapkou pri ich rozhodovaní.

15. mája 2020 je v redakcii spravodajstva RTVS opäť napätá atmosféra. Moderátor a tímlíder redakcie Miroslav Frindt sa postavil proti šéfovi spravodajstva Vahramovi Chuguryanovi. Riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi napísal, že Chuguryan nezvláda manažovanie redakcie a odmeňuje vyvolených redaktorov. „Keďže Vahrama Chuguryana som poznal ako kolegu, uveril som jeho myšlienkam, slovám o verejnoprávnom médiu, navyše vo veľmi komplikovanej situácii v redakcii. Bol som ochotný spolupracovať. Musím priznať s odstupom času, že to bola obrovská chyba a môj zlý odhad, pretože situácia sa nezlepšila ani po odchode ľudí, ktorých on považoval za „nepriateľov“, a čiernobiele videnie prenáša naďalej do pracovnej sféry,“ píše Frindt v liste. „Vahram Chuguryan nezvláda manažovanie redakcie odborne, ani ľudsky. Finančne odmeňuje vyvolených ľudí, ktorí sú mu názorovo verní, prípadne im zvyšuje mzdu. Polarizuje redakciu, neinformuje o zámeroch, vedie autoritatívne, vytvára konfliktnú atmosféru obchádzaním Hany Lyons aj mňa. Podporuje neschopných, s ktorými sa redakcia mala už dávno rozlúčiť. Esenciou toho všetkého je aj posledný príklad – odvysielaní v prime time, relácia Fakty a impulzy – jeho osobného projektu, ktorý sa nedá ani žánrovo zaradiť a bližšie pomenovať. Vlastní ľudia sa na nás obracajú s otázkou, ako sme to mohli dopustiť a pustiť von.““

25. mája 2020 18:11 dal v RTVS výpoveď Richard Bolješík ako šéfdramaturg relácií Reportéri a Občan za dverami. Urobil tak na protest proti Hane Lyons, ktorá podľa neho pri odmeňovaní finančne uprednostňovala svoju kamarátku a jeho šikanovala. „Má dlhodobo aj podľa rôznych analýz problémy s vyváženosťou a objektivitou,“ napísal Bolješík na Facebooku.

Pripadá Vám to ako dobre riadený podnik? Podnik, ktorý ročne minie viac ako 158 miliónov EUR?