Vrakunská skládka – 23 rokov trápenia. Primátor Vallo sľuboval stanovačku...

18. marca 2018 primátor Bratislavy Vallo v predvolebnom rozhovore povedal „Keď vyhrám voľby, pôjdem stanovať hoci aj pred ministerstvo životného prostredia, kým nezačne seriózne riešiť problém kontaminovanej spodnej vody".

Vedeli ste, že máme mestské zastupiteľstvo v najdlhšej štrajkovej pohotovosti? Vrakunské mestské zastupiteľstvo je v štrajkovej pohotovosti kvôli skládke od roku 2015. Pripadá Vám to úsmevné? Skôr tragické. Tragické nad nemohúcnosťou úradov a štátnej mašinérie vyriešiť problém v prospech svojich občanov. Ale poďme pekne po poriadku, aby ste si mohli urobiť vlastný obraz.

O toxickej skládke vo Vrakuni sa vie už 23 rokov! V rokoch 1966 – 1979 vyvážali vtedajšie Chemické závody Juraja Dimitrova (CHZJD) vysoko toxický odpad do vyschnutého koryta ramena Dunaja na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov bez toho, že by sa podložie upravilo proti presakovaniu látok do pôdy. Rozloha skládky je približne 4,65 hektára. V roku 1980 bola skládka zavezená zeminou.

V roku 1997 sa v rámci geologického prieskumu kvôli výstavbe čerpacej stanice neďaleko skládky zistilo, že zeminy sú znečistené v hĺbke 3 až 7,5 metra. V prieskume sa objavilo aj znečistenie podzemných vôd.

Geológ Stanislav Klaučo v roku 2002 k tomu povedal: „V prípade pochovanej skládky chemického odpadu vo Vrakuni ide o nekontrolovateľný únik znečistenia v tesnej blízkosti vodohospodársky chránenej oblasti Žitný ostrov. Pohyb znečistenia v smere prúdenia podzemných vôd je orientovaný práve do tejto vodohospodársky významnej oblasti.“ V tomto roku, teda 2002, došlo zo strany vrakunskej samosprávy k zákazu používania vody zo studní na polievanie.

Starosta a poslanci bratislavskej Vrakune koncom apríla 2015 pre bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova vstúpili dokonca do štrajkovej pohotovosti. Na rokovaní 28. apríla poslanci prijali uznesenie v tomto znení, štrajková pohotovosť je podľa neho časovo neobmedzená. „My, starosta a poslanci, uvedomujúc si nezvratné dôsledky na zdraví občanov a životnom prostredí, pre vládu SR neustále odkladanou a dlhodobo neriešenou masívnou a mimoriadne nebezpečnou haváriou starej chemickej skládky, vstupujeme dnešným dňom do časovo neobmedzenej štrajkovej pohotovosti,“ uvádza sa v uznesení. Vtedajší aj súčasný starosta Vrakune Martina Kuruca ide o celomestský problém, pri ktorom treba zmobilizovať všetky subjekty, nájsť riešenie a nie ho neustále odkladať. „Takto sa to deje už trinásť rokov. Preto bijeme na poplach. Pokiaľ sa situácia nezmení, sme pripravení vstúpiť do ostrého štrajku aj do organizovania protestných akcií,“ upozornil vtedy starosta.

Nechcem byť sarkastický, tak si dovolím len poznamenať: Pán starosta Kuruc - dúfam - že z tej neobmedzenej štrajkovej pohotovosti nie ste už unavený. Keď ju ukončíte dajte verejnosti vedieť. Budem si Vás pamätať aj kvôli niečomu inému - ako len návrhu na zdvihnutie platu primátora Bratislavy v čase, keď ste zároveň ako mestský poslanec Bratislavy spolu s ostatnými poslancami - zvýšili dane z nehnuteľnosti pre obyvateľov Bratislavy na rekordnú úroveň.

V júli 2015 spoločnosťou Dekonta vydala dokument: „Záverečná správa – prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta - skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136". V správe sa okrem iného píše, že výsledky analýz podzemných vôd preukázali takmer rovnaké kontaminanty ako u vzoriek zemín. Zároveň upozornili, že koncentrácie pesticídov a herbicídov sú pri porovnaní s kritériami vyššie. Väčšina znečisťujúcich látok je rozšírená v najbližšom okolí skládky. Niektoré látky ako chloridazony, či prometrýn, ktoré sa šíria v smere prúdenia podzemnej vody na väčšie vzdialenosti a dostávajú sa do mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a až po Most pri Bratislave.

Dňa 1. februára 2017 sa konala tlačová konferencia na MŽP SR, na ktorej minister životného prostredia László Sólymos informoval verejnosť o projekte sanácie Vrakunskej skládky a o rizikách používania podzemnej vody najmú v mestskej časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, ktoré sú zasiahnuté kontaminačným mrakom a obce Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Miloslavov, ktoré nie sú kontaminačným mrakom zasiahnuté, ale sú situované v smere možného šírenia sa kontaminačného mraku.

Dňa 11. júla 2019 ministerstvo životného prostredia tvrdilo v tlačovej správe pre SITA, že stavebný úrad v Ružinove finalizuje územné rozhodnutie, prvostupňové by mohlo byť vydané do 15. júla. Sanáciu podľa ministra Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) brzdia aj niektorí vlastníci pozemkov, ktorí majú podľa neho prehnané požiadavky. „Sú tu ľudia, s ktorými sa nevieme dohodnúť, robia prieťahy, naťahujú lehoty a využívajú každú zákonnú možnosť, aby oddialili začatie samotných sanačných prác,“ povedal. Práce sa podľa neho už mohli začať, ale brzdia ich podľa ministra naťahovačky v povoľovacom procese.

11. decembra 2019 sa so sanáciou stále nezačalo, kvôli odvolaniam niektorých vlastníkov okolitých pozemkov. „Prijala sa legislatíva, ktorá umožňuje dočasne obmedziť vlastnícke práva, projekt je hotový, už sa zrealizovala aj prvá fáza – doplnkový prieskum,“ povedal vtedajší hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák. Sanáciu povolil prvostupňový orgán, následne však došlo k odvolaniu a v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie druhostupňového orgánu, teda príslušného okresného úradu.

27.4.2020 Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove ako príslušný stavebný úrad prerušil stavebné konanie vo veci sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Dôvodom sú viaceré námietky, ktoré si uplatnili niektorí účastníci konania. Časť z nich smerovala proti obsahu záväzných stanovísk niektorých dotknutých orgánov. Začiatok stavebného konania oznámil stavebný úrad v druhej polovici februára, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na projekt zaevidovala mestská časť v polovici januára.

Je jún 2020 a čo je nové? Politici si od roku 1997 budujú image na krokoch, čo všetko robia pre odstránenie environmentálnej záťaže, ale tá je stále tu. Čo sa zmenilo? Poviete si, všetko je podľa zákona.

„Niečo choré je v štáte dánskom“ - povedal by klasik - keď ani 23 rokov od objavenia problému pod názvom „Vrakunská skládka“, nie sú kompetentní v stave ukázať právoplatné rozhodnutie o jej odstránení a reálne túto environmentálnu záťaž aj odstránili. Veď čo by sme my občania Slovenska chceli?

Vráťme sa do času pred primátorskými voľbami v Bratislave v roku 2018. Vtedajší nádejný kandidát na primátora Bratislavy Vallo v rozhovore pre denník N na otázku redaktorky: Má Bratislava problém aj so životným prostredím?, odpovedal:

Je to téma, ktorá nie je pre politikov atraktívna, ale je veľmi reálna. Nie je to už len o type stromov v parku, ale je to najmä o zdraví obyvateľov. Je tu obrovský problém s ovzduším, dopravou, ale najmä s vodou. Ak ste videli film Erin Brockovich, tak to je Bratislava. Sen, ako Bratislavčania pijú najlepšiu vodu v Európe zo Žitného ostrova, je tesne pred kolapsom. Nie sú to žiadne dohady, ale tvrdé dáta zo studní a rôznych meraní. Keď vyhrám voľby, pôjdem stanovať hoci aj pred ministerstvo životného prostredia, kým nezačne seriózne riešiť problém kontaminovanej spodnej vody.

Pán Vallo sa stal primátorom mesta Bratislavy. Je ním už skoro 2 roky. Ale uznávam mu, ako povedal v rozhovore, táto téma je pre politikov málo atraktívna.

Predsa však mám pre neho dobre mienenú radu: Ten stan - pán primátor - na Vašom mieste, by som išiel kúpiť - aj jeden deň by som postanoval pred ministerstvom, aj pekné fotky na facebook by som z toho dal, aj pekný-nahnevaný blog o tom napísal, aby Vám to nejaký neprajník pred budúcimi voľbami zlomyseľne nevyčítal...

