Slovenska pošta: E-kolok kiosk. 30 minút čakania a zamyslenia nad manažérom Druckerom

Platobný systém eKolok, bol súčasťou elektronizácie verejnej správy. Partnerom štátu pri zavádzaní tohto systému bola a je Slovenská pošta. Zažili ste niekedy na živo dopĺňanie mincí do eKiosku a výber bankoviek z neho? Ja áno.

(Ľuboš Pilc, Pravda)

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok, novelizovaním zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov bol upravený spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov, a to tak, že zanikla možnosť úhrady poplatku kolkovými známkami a pre orgány zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov (prakticky všetky orgány štátnej samosprávy) sa zákonné spôsoby úhrady poplatkov zahrnuli do platobných mechanizmov cez takzvaný elektronický kolok.

Platobný systém eKolok, ktorý bol implementovaný do praxe v apríli 2014, bol a je súčasťou elektronizácie verejnej správy a je službou vo verejnom záujme. Strategickým partnerom štátu pri zavádzaní tohto systému je Slovenská pošta, a. s.. Od 1. januára 2015 papierové kolky úplne nahradil tento spôsob úhrady poplatkov. Občania a podnikatelia si pred podaním žiadosti o službu/úkon na orgáne verejnej moci môžu zakúpiť eKolok (Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku).

Jednou z možnosti ako si zabezpečiť e-kolok je si ho zakúpiť v samoobslužných platobných zariadeniach, tzv. kioskoch umiestnených na orgánoch verejnej moci, t. j. na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR (napr. okresných dopravných inšpektorátoch PZ SR, klientskych centrách, okresných úradoch, atď.), ďalej na vybraných pracoviskách Ministerstva spravodlivosti SR (na súdoch a prokuratúrach) a iných orgánoch verejnej moci (prevažne na pracoviskách súdov, ale aj na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve dopravy a výstavby SR, Daňovom úrade Bratislava, Generálnej prokuratúre SR, Úrade pre verejné zdravotníctvo SR).

Slovenská pošta dodávateľa pre tento systém obstarávala a eKolok spustila do prevádzky v čase keď predsedom predstavenstva Slovenskej pošty bol Ing. Tomáš Drucker, ktorý v tejto pozícii pôsobil od 20.10.2012 do 31.03.2016.

Ako predstavila Slovenská pošta tento systém?

Citujem z web stránky Slovenskej pošty a ich materiálov: Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku. Platobný systém eKolok tvorí súčasť elektronizácie verejnej správy a patrí k najmodernejším platobným systémom v Európe.

Medzi výhody ekioskou v čase ich uvádzania do života pre e-kolky pošta propagovala úsporu času, pretože občan môže zaplatiť priamo na mieste zapojeného úradu a nemusí si kupovať papierové kolky na pošte. Ďalšou výhodou je možnosť platiť bezhotovostne - platobnou, alebo kreditnou kartou. Pošta zverejnila aj podrobný manuál k ekiosku: https://www.e-kolky.sk/nastianutie/prirucka.pdf

video //www.youtube.com/embed/lLb74sQQvBc

Slovenská pošta sa v roku 2014 dokonca so systémom uchádzala aj o inovatívny čin roka, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v kategórii „Inovácia služby“. Nebola úspešná.

Moje stretnutie s „najmodernejším riešením“ v realite

V piatok som bol pracovne na ministerstve. Pri vstupe na ministerstve je umiestnení ekiosk na predaj ekolkov. Pred odovzdaním dokumentov na ministerstve som si mal zakúpiť e-kolok. V tom čase pri ekiosku stáli dvaja pracovníci SBS a podľa ich vyjadrenia dopĺňali mince a vyberali z ekioku peniaze.

A tu to začalo. To čo som videl – tomu som neveril. Pracovník SBS, ktorý stal pri ekiosku - musel stáť pri ňom a ten mu automaticky vydával bankovku po bankovke. Jednu po druhej. Interval medzi bankovkami bol par sekúnd. Automat zabzukal bankovka vypadla. Pracovník bankovku zobral. Ekiosk znova zabzukal a znova bankovka. Pracovník zobral. Znova zabzukal a pracovník zobral. Po 10 minútach čakania sa pracovníka SBS pýtam: „To musíte vždy takto vyberať tie bankovky?“, on“ „Tu, áno“. Fíha, pomyslím si. To nemyslia vážne. Prihováram sa mu znova: „V tejto dobe takto vyberáte bankovky z ekiosku? Jednu po druhej?“. Odpoveďou mi bolo ďalšie a ďalšie zabzukanie ekiosku vydávajúceho 20 eurové bankovky jednu po druhej pracovníkovi SBS.

Medzitým prišla pracovníčka ministerstva pre dokumenty, ktoré som priniesol. Vysvetľujem jej situáciu s ekioskom a výmenou a dopĺňaním peňazí zo strany SBS. Pracovníčka sa usmeje a hovorí, že teda počká. Po niekoľko ďalších minútach spoločného čakania to vzdáva a hovorí, že keď skončí výmena nech jej zavolám z recepcie na klapku.

Ja, som len občan Slovenska a tak pokračujem v čakaní na môj ekolok. Zrazu ekiosk dobzukal. Teším sa, postavím sa z nepohodlného kresla a pristupujem k ekiosku. Druhý pracovník SBS ma z odzbrojujúcim úsmevom informuje: „Pane, ešte musíte počkať“, pýtam sa s ľadovým kľudom: „Prečo?“, pracovník s úsmevom mi odpovedá: „ Lebo musíme doplniť mince“.

Očakávam nasypanie minci a hurá mám svoj ekolok. A tu prichádza druhý šok. Pracovník profesionálne začne vhadzovať do ekiosku mincu po mince. MINCU po MINCE. Ako do hracích automatov. MINCU po MINCE. Ľudia videli ste to už??? Mincu po mince. Vážne. Vážne. Vážne. Po ďalších 10 minútach vhadzovania mincí pracovníkom SBS do ekiosku to vzdávam. Nemám chuť už ďalej čakať. Svoje veci prídem vybaviť poobede. Toto nemá zmysel.

Po celý čas, čo som tam nemohúcne sedel a pozeral, ako dvaja vyšportovaní pracovníci SBS tam bankovku po bankovke odoberajú a následne mincu po mince vhadzujú, som myslel na to, kto taký systém pre Slovenskú poštu objednal a kto to vôbec schválil a celé zaplatil. Nedalo mi to. Pozrel som si do obchodného registra Slovenskej pošty, kto je zodpovedný a kto obstaral túto "najmodernejšiu" službu v Európe. A z obchodného registra mi vypadlo meno: Tomáš Drucker. Ale nie je to samozrejme len on na koho som myslel tých 30 minút bezvýsledného čakania na jeden ekolok. Ako je možné, že za tie roky po ňom, sa nikto tomuto nevenoval. Veď len ten neefektívny čas pracovníkov SBS, ktorí musia vykonávať takýto úkon. Kto to všetko platí? My občania Slovenska. Navonok moderné riešenie s takouto slabinou. Musím konštatovať:

ak toto je najmodernejší systém v Európe, tak to sme v Európe na tom dosť zle

ak Slovenská pošta sa chváli programom „Moderná pošta“ – tak pochybujem že predseda predstavenstva a generálny riaditeľ niekedy bol pri výmene a dopĺňaní peňazí pri ekiosku