Primátor Bratislavy Vallo a jeho "El Dorado" na Dunaji...z 515 na 734 za rok a pol...

V čom ma Vallo za rok a pol sklamal? Dane z nehnuteľnosti, zvyšovanie vlastného platu, navýšenie počtu zamestnancov na magistráte, detinským vysvetľovaním nákupu rúšok a nie príliš aktívnym postojom k riešeniu Vrakúnskej skládky.

Primátor Vallo sľuboval zmenu. Mám pocit, že pán primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo nehral so mnou, ako obyvateľom Bratislavy pred voľbami fér. Čo sa mi nepáči na jeho pôsobení po skoro dvoch rokoch?

Dane 2020:

Musím sa na začiatku vrátiť k minuloročnému najvyššiemu medziročnému zvyšovaniu daní z nehnuteľnosti v Bratislave za posledných pár rokov.

Nebol som a nie som apriori proti zvyšeniu daní z nehnuteľností. Zvýšenie daní z nehnuteľností pri bytoch a domoch, ako aj nebytových priestoroch v bytových domoch resp. priestoroch v bytových domoch slúžiacich na podnikanie tak dramaticky, ako to urobil primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo však zásadne odmietam.

https://www.peticie.com/peticia_proti_zvyovaniu_dani_z_nehnutelnosti_v_bratislav

Navýšenie počtu zamestnancov a medziročné zvýšenie výdavkov na mzdy 2019/2020

V čase koronakrízy si každý uťahuje opasok. Samosprávy znižujú svoje výdavky a hľadajú, kde nájsť úspory. V Bratislave si koronakrízu v tejto oblasti vôbec nevšimli. „Dreamteam“ Vallo a primátor Vallo si ide svoje. V medziročnom porovnaní bolo ku koncu máju 2020 zamestnaných na magistráte 734 zamestnancov čo je o 134 zamestnancov medziročne viac.

V porovnaní zo začiatkom decembra 2018 (7. 12.) keď na magistráte pracovalo 515 ľudí, je toto navýšenie ešte dramatickejšie. Znamená to, že za viac ako jeden a pol roka sa od nástupu primátora Valla a jeho „dreamteamu“ počet zamestnancov na magistráte zvýšil o viac ako 200 ľudí.

Bratislavský magistrát mal v roku 2013, v rámci personálnej, či organizačnej štruktúry, limit počtu zamestnancov stanovený na 509, o rok neskôr to bolo 530. V roku 2016 bol limit pre zamestnancov 563 a v roku 2018 sa zvýšil na 599 zamestnaneckých pozícií. V roku 2019 bol upravený na 739 pozícií a v tomto roku, od marca 2020, je limit 799 interných pracovných pozícií na magistráte hlavného mesta.

Primátor Vallo s podporou svojho teamu Vallo a niektorých mestských poslancov vytvoril za rok a pol na magistráte množstvo nových sekcii a oddelení. Vznikla Vallova srdcovka - organizácia Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý zamestnáva viac ako 20 ľudí. Ale Bratislava má popri tomuto inštitútu aj hlavného architekta, kde je v súčasnosti vedených 11 zamestnancov. A je tu aj Oddelenie stratégie projektov, kde pracuje 17 ľudí.

Vallo zriadil aj tzv. Implementačnú jednotku, ktorá je tvorená novými funkciami riadenými priamo primátorom. Ide o splnomocnencov: Splnomocnenca primátora pre inovácie, splnomocnenca primátor pre bezpečnosť a drogovú politiku, splnomocnenca primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie, splnomocnenca primátora pre životné prostredie a splnomocnenca primátora pre strategické plánovanie.

Milí Bratislavčania, viete koľko je to finančných prostriedkov na mzdy, telefóny, kancelárie, vybavenie pre zamestnancov, benefity pre zamestnancov magistrátu?

Na program 7 v rozpočte hl. mesta na rok 2020, je vyčlenených 40,9 milióna eur. Ide o program pod názvom Efektívna a transparentná samospráva, ktorá zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby.

Na samotných zamestnancov je vyčlenených 22 mil. eur (17,8 v roku 2019), na činnosť úradu 6,5 milióna (6,1 mil. v roku 2019).

Nie, nechcem znižovať potrebu kvalitnej a efektívnej práce zamestnancov magistrátu, a nechcem takisto, aby si mysleli, že som proti zvyšovaniu ich mzdového ohodnotenia. Som za ich zvyšovanie. Nevidím však žiaden legislatívny tlak na zvyšovanie počtu zamestnancov. Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo však schvaľuje nové a nové pozície a zvyšuje počet zamestnancov.

Handlovanie a detinské zdôvodňovanie zvyšovania platu primátora Bratislavy - krátky prehľad:

6.12.2018 Bratislavský primátor Matúš Vallo bude zarábať mesačne 5 316 eur informovali média. Plat v takejto výške mu schválili mestskí poslanci rokovaní s účinnosťou od 7. decembra 2018, keď Vallo prevzal vedenie hlavného mesta. Bratislavské mestské zastupiteľstvo rozhodlo Vallovi zdvihnúť minimálny mesačný plat o 40 percent. Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal do augusta 2017 zarábal mesačne 4500 eur, v júli 2017 však mestskí poslanci rozhodli o znížení jeho platu na 3300 eur mesačne. Na sumu 3416 eur mesačne mu poslanci zvýšenie platu odsúhlasili v júni, a to s účinnosťou od januára 2018 (sme.sk).

21.11.2019 Aktuálny základný či minimálny plat primátora hlavného mesta SR je 4032 eur. Vypočítava sa súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného násobku. Mestské zastupiteľstvo však na návrh starostu Vrakune a mestského poslanca Martina Kuruca rozhodlo, že Vallovi základný mesačný plat zvýšia o 50 percent, a teda na sumu 6048 eur. Kuruc svoj návrh navýšiť primátorovi plat v takejto výške zdôvodnil, že Vallo sa ako šéf bratislavskej samosprávy chopil šance, svoju prácu robí dobre a nebál sa doteraz pustiť aj do takých problematických tém ako je parkovacia politika (sme.sk).

Myslím, že toto už ani netreba komentár, napr. tá parkovacia politika sa teda riadne pohla. Páni poslanci mesta by si mali zistiť platy starostov a primátorov v porovnateľných mestách vo svete, alebo aspoň v Európe predtým ako sa odhodlajú k takémuto kroku, aby nám primátori z pol Európy nezávideli plat primátora Bratislavy.

Vallo a jeho zdôvodnenie nákupu predražených ochranných rúšok:



S nákupom ochranných pomôcok pre pracovníkov Bratislavy samozrejme zásadne súhlasím. Len to vysvetlenie pána primátora Valla, ktoré som si prečítal v médiách:

"Jediná z kontaktovaných firiem bola schopná dodať desaťtisíce rúšok do 24 hodín a cena za jedno bola 2,20 eura," vysvetlil primátor s tým, že spoločne s mestskými časťami sa rozhodli prvé tisíce rúšok kúpiť.

Tak teda do 24 hodín ich bolo treba dodať, hmmm. A predtým ich nemuseli mať? Deň predtým neboli zamestnanci magistrátu ohrození?

https://bratislava.sme.sk/c/22370062/transparency-tvrdi-ze-bratislavsky-magistrat-nakupil-predrazene-ruska.html

Po úvodnej dodávke 45 000 kusov sa Bratislava rozhodla ďalší predražený tovar neodobrať. Zdôvodňovať tento nákup týmto spôsobom, že dodávku musel zabezpečiť do 24 hodín pokladám v tejto dobe za nehodné muža na poste primátora Bratislavy ( tak mal dať magistrát dovolenku alebo prekážku v práci, aby zamestnanci nemuseli ísť pár dni do práce). Články, ktoré následne vyšli aj na sme.sk o tejto „kauze“ boli už len šokujúcou čerešničkou na torte.

Vallo a jeho slabá verejná angažovanosť v environmentálnych otázkach týkajúcich sa Bratislavy – napr. Vrakúnska skládka

27.4.2020 Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove ako príslušný stavebný úrad prerušil stavebné konanie vo veci sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Dôvodom sú viaceré námietky, ktoré si uplatnili niektorí účastníci konania.

Je jún 2020 a čo je nové? Politici si od roku 1997 budujú image na krokoch, čo všetko robia pre odstránenie environmentálnej záťaže, ale tá je stále tu. Čo sa zmenilo? Poviete si, všetko je podľa zákona.

Vráťme sa do času pred primátorskými voľbami v Bratislave v roku 2018. Vtedajší nádejný kandidát na primátora Bratislavy Vallo v rozhovore pre denník N na otázku redaktorky: Má Bratislava problém aj so životným prostredím?, odpovedal:

Je to téma, ktorá nie je pre politikov atraktívna, ale je veľmi reálna. Nie je to už len o type stromov v parku, ale je to najmä o zdraví obyvateľov. Je tu obrovský problém s ovzduším, dopravou, ale najmä s vodou. Ak ste videli film Erin Brockovich, tak to je Bratislava. Sen, ako Bratislavčania pijú najlepšiu vodu v Európe zo Žitného ostrova, je tesne pred kolapsom. Nie sú to žiadne dohady, ale tvrdé dáta zo studní a rôznych meraní. Keď vyhrám voľby, pôjdem stanovať hoci aj pred ministerstvo životného prostredia, kým nezačne seriózne riešiť problém kontaminovanej spodnej vody.

Pán Vallo sa stal primátorom mesta Bratislavy. Je ním už skoro 2 roky. Ale uznávam mu, ako povedal v rozhovore, táto téma je pre politikov málo atraktívna.

Na záver:

Je pravda, že by bolo tažko vybrať niekoho iného v minulých voľbách na primátora Bratislavy.

Ale tento postup, ktorý robí primátor Vallo podporovaný jeho „dreamteamom“ – zdvihnuť dane z nehnuteľnosti z odôvodnením, že musím..., následne zdvihnúť plat primátora do historických výšin, zamestnať za rok a pol 200 ľudí navyše na magistráte a jeho inštitúciách, vyhrážať sa ako kandidát pred voľbami „okupačnou stanovačkou“ pred ministerstvom životného prostredia, ak sa nepohne z Vrakúnskou skládkou a po zvolení za primátora po roku a pol nič....tak neviem....môj otec pokiaľ žil - v takýchto prípadoch väčšinou sucho skonštatoval:

“...čo si čakal – už je z neho politik...“

Je pravda, že mňa Vallo a jeho team Vallo svojou doterajšou prácou a postojmi sklamal. Myslím, že keby pred voľbami so svojím teamom Vallo povedali, že takto budú postupovať, tak ho mnohí jeho voliči asi nevolia.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...