RTVS: Systém riadenia a kontroly v praxi. Čo sa platí z našich koncesionárskych poplatkov?

Zo zápisov z posledných zasadnutí Rady RTVS ma zaujali 2 diskusie. Projekt Generál a projekt Sekcie nových médií RTVS. Bezradnosť a neplnenie cieľov v priamom prenose financované z našich koncesionárskych poplatkov.

Projekt Generál

Člen rady RTVS M. Kákoš na zasadnutí Rady RTVS konanom 27.5. požiadal o informáciu o projekte Generál. Citujem zo správy zo zasadnutia:

J. Rezník informoval o stave projektu Generál. Zosumarizoval celý priebeh spolupráce s koproducentom JMB. Vysvetlil, že koproducentovi bolo spolu vyplatených už cca 400 tis. € a podpísaných niekoľko dodatkov ku zmluvám. Popísal všetky problémy, s ktorými RTVS pri spolupráci s koproducentom zápasil. RTVS niekoľkokrát akceptovala zmeny termínov dokončenia diela zo strany koproducenta. Z pôvodne plánovaného termínu ukončenia v roku 2019 sme sa presunuli k dátumu 30.11.2021. Nevie si predstaviť ako viac vyjsť koproducentovi v ústrety ako keď RTVS súhlasila s platbou za každý jeden dodaný materiál samostatne. Doteraz má podľa neho koproducent natočených približne 22% z celého projektu. RTVS deklaruje, že má alokované v rozpočte peniaze na dokončenie tohto diela. Má k dispozícii všetky nahrávky zo stretnutí s koproducentom. RTVS podľa neho urobilo množstvo ústupkov. Súčasný termín už však nie je možné predlžovať.

M. Kákoš sa spýtal, aké sú vzťahy s ostatnými koproducentmi, napríklad s Audiovizuálnym fondom.

J. Rezník odpovedal, že nevie, aké majú JMB momentálne vzťahy s ďalšími koproducentmi.

J. Mikušová sa spýtala, či sa RTVS chystá aj na to, ak to JMB nedotočí.

J. Rezník odpovedal, že verí tomu, že to dotočí. Ak to nedotočí, tak jediná možnosť je právne vymáhať vložené financie.

Následne diskusia k projektu Generál pokračovala aj na zasadnutí Rady RTVS 29.júna 2020 (citujem zo správy zo zasadnutia)

I, Gallo informoval, že 26.6.2020 dostala Rada RTVS mail od p. Stráňavu, producenta tohto filmu, ktorý obsahoval informáciu o tom, že dospeli spolu s RTVS ku konsenzu pri dodatku č. 4 a je možné podľa tohto dodatku projekt dokončiť. Ďalej informoval, že manažment v materiáli píše, že tento dodatok č. 4 nebol z viacerých dôvodov akceptovaný a RTVS vypracovala vlastný návrh dodatku č. 4, ktorý bol zaslaný koprodukčnému partnerovi.

J. Rezník informoval, že JMB iniciatívne poslala vlastný návrh dodatku, v ktorom boli nejaké interpretačné posuny oproti rokovaniam a preto dal vypracovať vlastný dodatok. Opätovne sa vyšlo koprodukčnému partnerovi v ústrety v posunoch termínov a rovnako sa budú dať platby nastaviť na týždennú bázu. Momentálne je problém s tým, že RTVS chce aj vidieť výsledky jednotlivých natáčacích dní, nielen platiť za natáčacie dni.

I. Gallo sa spýtal, či RTVS zdieľa optimizmus, že týmto dodatkom sa podarí dokončiť toto dielo.

J. Rezník odpovedal, že teraz je to vzhľadom na termíny už buď alebo.

M. Kákoš sa spýtal, či je šanca vyvinúť maximálne úsilie smerom k tomu, aby sa tento projekt dokončil vzhľadom na krátky čas.

J. Rezník odpovedal, že každý iný by na jeho mieste tento projekt už skrečoval, prejavil obrovskú mieru trpezlivosti a po tých všetkých skúsenostiach, ktoré RTVS má, už musí trvať na tom, aby boli predložené natočené materiály.

Ľ. Guman sa obáva o úroveň spracovania toho filmu, aby to nebol film len preto, aby bol.

J. Rezník uviedol, že si myslí, že nie.

I. Gallo následne predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:

Uznesenie č. 78/2020: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Informáciu o aktuálnom stave projektu Generál.

Za: 8 / I. Gallo, Ľ. Guman, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kabát, M. Kákoš, J. Mikušová, I. Nagy /

Projekt Sekcie nových médií RTVS

Na zasadnutí Rady RTVS 29.júna 2020 bola predložená Komplexná správa o činnosti a rozvoji Sekcie nových médií RTVS a následne prebehla nasledovná diskusia (citujem zo správy zo zasadnutia):

D. Jančovič formou prezentácie podrobne odprezentoval predloženú správu.

D. Hushegyiová sa spýtala, prečo je spravodajský web ešte len vo vývoji a veľmi počas koronakrízy chýbal.

D. Jančovič uviedol, že sa riešili priestory a vybavenie, čiže boli ľudia a web by sa spustiť aj dal, ale nemá k dispozícii priestory pre ľudí a počítačové vybavenie.

D. Hushegyiová sa spýtala, kedy to bude spustené alebo aký je plán a či by aspoň oficiálna stránka nemohla byť operatívnejšia.

D. Jančovič odpovedal, že momentálne má dvoch webeditorov a robia čo môžuI. Gallo sa spýtal GR RTVS, či nie je absurdné, že hlavným dôvodom nespustenia spravodajského webu sú chýbajúce priestory a technické vybavenie.

J. Rezník uviedol, že si treba uvedomiť, ako sú nastavené priority a čomu sa venovali doteraz. Myslí si, že spravodajský web má byť súčasťou RTVS, ale nemysli si, že je to alfa a omega, tou sú televízne a rozhlasové vysielanie. Vidí to tak, že do konca roku bude spustený spravodajský web. Súčasťou tohto projektu je aj obnovovanie priestorov, v ktorých má byť aj budúca redakcia spravodajského webu. Vysvetlil, že mediálny priestor je v online segmente saturovaný na Slovensku dostatočne a vstup spravodajského webu RTVS bude znamenať uchádzať sa o viac ľudí ako doteraz. Prioritou spravodajstva je fungovanie v rozhlasovej a televíznej časti, potom sa bude venovať podcastom a keď príde spravodajský web, tak musí mať nejakú úroveň a to, či to bude ešte mesiac, dva alebo tri nehrá podstatnú úlohu. Otázkou je, akú má mať spravodajský web pridanú hodnotu oproti rozhlasovému a televíznemu vysielaniu, toto v sebe ešte nemá vysporiadané. Z tohto dôvodu podľa neho nie sú najväčším problémom miestnosti a počítače.

I. Gallo skonštatoval, že na otázky ohľadom pridanej hodnoty a toho, či to má zmysel by už RTVS podľa neho mala mať vysporiadané, keďže o tomto projekte informovali Radu RTVS už pred rokom. Myslí si, že ak chce RTVS získavať nových fanúšikov, tak treba robiť aj nové metódy a komunikačné kanály.

J. Rezník uviedol, že v materiáli je presne zadefinovaná predstava spravodajského webu, otázky, ktoré uviedol pred chvíľou boli len na dokreslenie toho, čo všetko sa musí zvažovať.

I. Gallo následne predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:

Uznesenie č. 79/2020: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Komplexnú správu o činnosti a rozvoji Sekcie nových médií RTVS.

Za: 8 / I. Gallo, Ľ. Guman, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kabát, M. Kákoš, J. Mikušová, I. Nagy

Na záver jednoduchá otázka: Viete si predstaviť, že by ste vy - v súkromnej firme mohli používať takúto argumentáciu a takto riadili - pri takýchto nákladoch nejaký projekt?

