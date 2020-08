Výroky človeka, ktorý bol predsedom SNR. Nie, Dankovmu „jednofarebnému bieloruskému“ svetu

„Je to človek s prehľadom, konštruktívny, pragmatický, s obrovskou láskou k národu,“ vyhlásil o Lukašenkovi v televízii TA3 minulý rok v júni 2019 Andrej Danko.

video //www.youtube.com/embed/CrpE3KsAdHA

4.júna 2019 Danko zhrnul svoje rokovanie s Lukašenkom nasledovne: "Hovorili sme aj o možnosti kooperácie v oblasti vzdelávania, uznávania diplomov, o možnostiach ekonomickej spolupráce. Najviac sme sa venovali rizikám modernej digitálnej doby.“

"Ako európsky štát si uvedomujeme riziká, ktoré vychádzajú z digitálneho priestoru, z facebooku, youtube. Aké je nebezpečné, keď tieto médiá ovplyvňujú politiku. Aké je nebezpečné, keď je obrovské množstvo politických strán," doplnil Danko.

video //www.youtube.com/embed/KtYGuerviv8

„Už teraz sa teším, Vaša Excelencia na stretnutie,“ napísal Danko bieloruskému prezidentovi, ktorého aj osobne pozval pri svojej návšteve na na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

video //www.youtube.com/embed/ptcVLVhmSTw

„Všade, kde sú ekonomické záujmy, tak sa nastaví boj proti človeku, ktorého národ má rád. Keby ho ľudia nechceli, tak ho nevolia,“ povedal Danko o Lukašenkovi.

"Ja som nechcel veriť, že tu ešte nikdy nebol predseda NRSR," dokončil na návšteve Bieloruska Danko a následne Lukašenka pozval na oslavy 75.výročia SNP.

„Samozrejme, že Danko hrubo porušuje protokolárne zvyklosti. Hlavy štátov pozývajú hlavy štátov,“ povedal Denníku N bývalý šéf diplomacie Eduard Kukan. „Viaceré kroky Andreja Danka v slovenskej zahraničnej politike už možno označiť za poškodzovanie národnoštátnych záujmov Slovenska,“ povedal ďalší bývalý šef slovenskej diplomacie Pavol Demeš.

22. júna Danko v súvislosti z nesúhlasom prezidentky Čaputovej z pozvaním Lukašenka na oslavy SNP uviedol “Prvý mediálny konflikt, ktorý urobila vo vzťahu s prezidentom Bieloruska, urobiť nemusela. Ja som prostredníctvom Lukašenka pozýval na oslavy SNP svojich partnerov v Bielorusku“. Toľko Danko...

Bieloruský diktátor je pri moci od roku 1994 a v zmanipulovanom referende si presadil neobmedzené kandidovanie za prezidenta. Česi a Slováci po skúsenostiach z rokov 1968 a 1989 by mali aktívnejšie pristúpiť v podpore bieloruskej opozície a urobiť gesto, ktoré by jednoznačne ukázalo, že videnie Slovenskej republiky „bieloruského sveta“ je iné a odlišné od toho, ktoré tak jasne videl bývalý predseda Slovenskej národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Danko.

video //www.youtube.com/embed/NuvDkpv1PoY

Pekným príkladom (okrem pridania sa k žiadosti krajín EU o opakovanie volieb za účasti medzinárodných pozorovateľov), ktorý by mal určite celosvetový ohlas a pomohlo aj samotnej Bieloruskej opozícii, by mohlo byť aj symbolické pozvanie líderky opozície Sviatlany Cichanovskej na tohtoročné oslavy SNP v Banskej Bystrici, ktorým by sme vyslali do sveta signál, koho považujeme v týchto pre Bielorusov ťažkých časoch za legitímneho predstaviteľa Bieloruska. Bielorusi potrebujú aj našu podporu...

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...