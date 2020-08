Bratislava: primátor Vallo vs komáre - po roku opäť zlyhanie...

Opakuje sa to znova. V minulosti v lokalitách v blízkosti vodných tokov či lesov v súčasnosti však aj bežne v mestských parkoch, na uliciach - proste vonku nás sužujú roje komárov.

Úrad BSK na začiatku roku 2018 obstaral dokument s názvom „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v BSK“

13. júna 2019 primátor Vallo uverejnil status ku komárom na svojom facebooku: https://www.facebook.com/vallo.primator/posts/1277007105790619

18. júna 2019 - to znamená viac ako pred rokom - Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského pre agentúru SITA povedal „Hlavné mesto nemohlo stihnúť zaviesť Bti v plnom rozsahu, keďže nové vedenie mesta nastúpilo až v zime. Takže hnev obyvateľstva na ich hlavy padá nezaslúžene. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ale na druhej strane podcenil náročnosť procesu monitoringu liahnísk komárov, aj následnej kontroly aplikácie.“

To hovoril Derka minulý rok a ospravedlňoval magistrát a Valla v jeho „boji s komármi“.

Čo hovorí Derka pre zmenu tento rok (rozhovor 9.7.)? Ako reagoval na vyjadrenie starostu Vysokej pri Morave, obce kde on sám podľa svojho vyjadrenia žije?

Starosta spomínanej obce Dušan Dvoran sa vyjadril, že je presvedčený, že súčasný stav je ešte horší ako minulé leto. "Ak sme v roku 2019 hovorili o premnožení, tak teraz je to x-násobok," uviedol Dvoran v medializovanom liste hygienikom. Odporcov plošného chemického postreku upozorňuje na to, že obyvatelia si kupujú “na litre” chemický prípravok, ktorým si striekajú záhrady a dvory. “Množstvo použitej chémie je tak násobne väčšie ako by to bolo pri plošnom postriekaní aspoň intravilánu obce,” upozornil.

S jeho vyjadrením však Tomáš Derka zásadne nesúhlasí. "Nemá žiadne dáta, na základe ktorých by toto mohol tvrdiť. Sú to táraniny, akoby som ja tvrdil, že ich je x-násobne menej. Ja to síce naozaj vnímam práve tak, že ich je menej, no je to len môj pocit, nemeral som to," reagoval s tým, že za rovnaké táraniny považuje slová starostu o tom, že sa množia aj alergické reakcie na poštípania komármi.

Tak neviem ako je vo Vysokej na Morave, ale v Bratislave, je to z môjho pohľadu - brutálne. Bežná prechádzka v sade Janka Krála – bez repelentu – 7 štípancov. Cez deň. Nie večer. Cez deň.

Derka v rozhovore 9.7.2020 znovu obhajuje a vyzdvihuje, že vníma záujem nového vedenia Bratislavského samosprávneho kraja o túto tému. "Robia logické kroky, zlyháva to však na tom, že svoju úlohu zanedbávajú jednotliví starostovia. Župa sa ich snaží koordinovať, no oni sa ozývajú, až keď je neskoro a komáre už štípu ľudí," vysvetlil.

"Od začiatku sezóny uskutočňujeme s odborníkmi terénny monitoring liahnísk komárov v Bratislave. Zameriavame sa predovšetkým na problémové a kalamitné druhy liahnuce sa v inudovaných územiach, ktoré sú zaplavované vodou z koryta riek. V prípade zvýšeného výskytu lariev následne aplikujeme ekologický prípravok BTI, ktorý tieto larvy ničí skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre," informoval na sociálnej sieti primátor Matúš Vallo.

„Bude to len lepšie. Ľudia to často nevedia oceniť, lebo nevedia, aké by to bolo bez zásahu,“ uzavrel Derka.

Tak pan Derka, pán primátor Vallo po dnešnej prechádzke po Sade Janka Krála môžem konštatovať, že latka je nastavená tak nízko, že ju nebude ťažko preskočiť... Je super počuť od odborníka, že „čo sa vlastne sťažujete, všetko je v poriadku, veď predsa neviete, aké by to bolo bez zásahu“.

Čo sa týka facebook statusu pána primátora Valla z 13.6.2019 myslím, že stačí dať CTR C a CTRL V (skopírovať) s dnešným dátumom a prekvapujúco bude zase úplne aktuálny...Pán primátor Vallo píše viditeľne nadčasové statusy...

Ako obyvateľ Bratislavy mám však iný pohľad na vec. Za toto platím mestu dane? Tie dane, ktoré primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo pre tento rok tak zásadne zvýšili?

Namiesto objektívnej kritiky, poukázaniu na zlyhanie manažmentu a systému regulácie množstva komárov v Bratislave a okolí - je potrebné obyvateľom Bratislavy vysvetliť, že nie je potrebné sa sťažovať, lebo robí sa dostatočne veľa pre ľudí, lebo keby sa nerobilo ani to, tak to by sme videli...Jedným slovom: Bravooooooooooooo...

(fičí)

Pripomína mi to ošúchaný vtip o cestároch a prvom snehu: Meteorológovia zvýšili stupeň nebezpečenstva poľadovice na dnes na tretí, maximálny stupeň. Ľuďom odporučili nevychádzať z domu. Ako prví a najpoctivejšie ich poslúchli cestári.

Komáre sú súčasťou našej fauny a aj keď nám znepríjemňujú leto a pobyt vonku, sú dôležitou zložkou ekosystému. Sú potravou pre rôzne druhy živočíchov a opeľujú rastliny. Ich počet preto nie je vhodné radikálne znižovať, ale iba regulovať. Komáre na území Pomoravia a Bratislavy vždy boli, sú a budú, je dôležité udržať ich úroveň na prijateľnej úrovni. Na druhej strane od biologického boja nie je možné ani očakávať ich úplné vyhubenie a to ani nie je cieľ.

Som zásadne len pre použitie biologických prípravkov na reguláciu množstva komárov, ktorý obsahuje účinnú látku BTI (Bacillus thuringiensis Israelensis), ktorý je produktom bežnej baktérie. BTI sa bežne vyskytuje v prírode, najmä v pôde a pôsobí cielene iba na larvy komárov. Nepôsobí nijako na ľudí, na iný vodný či lietajúci hmyz ani na obyvateľov vôd.

Je potrebné zlepšenie manažmentu a systému regulácie množstva komárov v Bratislave, a to najmä podrobnejším mapovaním liahnísk komárov, zvýšením kvalitného monitoringu a včasným a viacnásobným použitím biologickej látky Bti. Zároveň je pravdepodobne potrebné aj zlepšenie koordinácie z obcami pri Morave a rakúskou stranou.

Súčasný stav v regulácii množstva komárov v Bratislave je neudržateľný a z pohľadu magistrátu mesta je manažérsky nezvládnutý. Nie je možné, pre obyčajného obyvateľa, ktorý platí dane, ktoré primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo tento rok zvýšil najvýznamnejšie za posledné roky, aby sa nemohol prejsť po verejnom priestranstve (nie večer, ale cez deň) bez toho, aby „schytal“ niekoľko viacnásobných „pozdravov“- štípancov od komárov.

Moje hodnotenie primátora Vallo a jeho „dreamteamu“ Vallo vo veci zvládnutia a manažmentu regulácie množstva komárov v Bratislave v roku 2020 je nedostatočná (za 5).