Čo sa to deje v Bratislave? Ste spokojní s riadením mesta pod vedením primátora Valla?

Zaujal ma blog Vlada Krátkeho pod názvom „Primátor Vallo - nie je spravodlivý a správny !“. Blog opakovane vo mne vyvoláva otázku, čo nám to ten "dreamteam Vallo" robí s tou našou Bratislavou za naše dane.

O čo ide v blogu „Primátor Vallo - nie je spravodlivý a správny !“?

Pán Vladimír v krátkom blogu odprezentoval spôsob komunikácie magistrátu a zároveň ukázal na konkrétnom prípade svojej firmy konkrétne dopady zvýšenia dani z nehnuteľnosti na jej ekonomiku.

V Bratislave a v mestských častiach však nežijú len podnikatelia, ktorí sú významne zasiahnutí znížením svojich obratov a počtu objednávok z dôvodu pandémie COVID 19, ale takisto mnohí ľudia, ktorí v priebehu tohto roka pocítia vplyv koronakrízy na svojich peňaženkách. Či už to bude vo forme menšej výplaty, alebo nevyplatenia odmien a prémií (kvártálnych, ročných, vianočných, 13-14 platov).

Väčšina spoločnosti naprieč všetkými sektormi pristupujú k šetreniu, opatrnému narábaniu so svojimi príjmami a znižovaniu svojich nákladov a žiaľ niektoré nedokážu ani udržať súčasný stav pracovníkov a musia pristúpiť k prepúšťaniu.

Naši dôchodcovia v Bratislave sú zasiahnutí takisto. Mnohí, ktorí si popri dôchodku privyrábali, stratili svoje doterajšie pozície či už z dôvodu znižovania objednávok u spoločnosti v ktorých pracovali, ale mnohí aj kvôli obave o svoje vlastné zdravie. Tí, čo si neprivyrábali sú takisto viac opatrní a pristúpili zodpovedne k novej situácii.

Napriek zmenenej situácii, však pán primátor Bratislavy Vallo neprišiel s návrhom na nové úľavy v oblasti daní z nehnuteľnosti pre obyvateľov mesta. Neprišiel s návrhom úľav na dani z nehnuteľnosti pre tých najohrozenejších – našich dôchodcov potom, čo bolo jasné že koronakríza zasiahne domácnosti. Takisto neprišiel s konštruktívnym návrhom na zníženie dani z nehnutelnosti pre podnikateľov, ktorí sú zasiahnutí koronakrízou.

Nie. Pán Vallo podporený svojim "dreamteamom" (vlastne už "dreamteam Vallo" nie je kompletný je mínus jeden - „zodpovedný poslanec tímu Vallo - pan Berka, u ktorého je normálne „vymiesť zopár akcii za par dni a ísť na rodinnú oslavu“, aj keď ma podozrenie na COVID – veď to podľa jeho vyjadrení robí skoro každý a zároveň následne „zodpovedne“ vyvolať chaos na odbernom mieste na Kramároch svojim nezodpovedným správaním a "informáciami o testovaní“) prišiel s "vyplakávaním" a žiaľ novým zadlžovaním mesta Bratislavy. Mesto Bratislava si pre očakávané dosahy ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, zoberie nové úvery, ktoré bratislavské zastupiteľstvo odobrilo.

Podľa Valla hlavné mesto očakáva dosahy pandémie nového koronavírusu na svoj rozpočet zhruba vo výške 40 miliónov eur. Najväčšie plynú z výpadku podielovej dane, a to vo výške 16 miliónov eur, a z výpadku tržieb Dopravného podniku Bratislava, okolo 15 miliónov eur.

Mestské zastupiteľstvo preto na konci júna (1)schválilo zmenu rozpočtu mesta na rok 2020. Konkrétne odobrilo zníženie bežných príjmov o 8,4 milióna eur, zvýšenie bežných výdavkov o 11,9 milióna eur, zníženie kapitálových príjmov o 9,4 milióna eur, zníženie kapitálových výdavkov o 9,2 milióna eur, zvýšenie príjmových finančných operácií o 18,8 milióna eur. Schválilo tiež zníženie výdavkových finančných operácií o 1,8 milióna eur a viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3,8 milióna eur.

Výhľad na roky 2020 až 2024 ráta so stúpnutím dlhu hlavného mesta na úroveň 48 percent v roku 2020 a na 52 percent v roku 2021. „Vyššie výdavky sú kryté novým úverom vo výške desiatich miliónov eur s cieľom nezastaviť rozbehnuté investície a podporiť ekonomiku,“ poznamenal Vallo.

Takže pán Vallo a jeho "dreamteam Vallo" zmení rozpočet v oblastí príjmov o 8,4 miliona EUR a zároveň v čase krízy odsúhlasi zvýšenie bežných výdavkov o 11,9 miliona EUR.

Milý pán primátor Vallo, čo to robíte z našou Bratislavou? Toto ste v programe nemali.

Primátor Vallo sľuboval zmenu. Mám pocit, že pán primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo nehral so mnou, ako obyvateľom Bratislavy pred voľbami fér.

Čo tu máme v Bratislave od nástupu primátora Valla a jeho "dreamteamu", ktorý kandidovali s podporou Progresívneho Slovenska a strany Spolu pána Beblavého na pozície v Bratislave?

- Dane 2020 – najvyššie medziročné zvyšovanie daní z nehnuteľnosti v Bratislave za posledných pár rokov. Nebol som a nie som apriori proti zvyšeniu daní z nehnuteľností. Zvýšenie daní z nehnuteľností pri bytoch a domoch, ako aj nebytových priestoroch v bytových domoch resp. priestoroch v bytových domoch slúžiacich na podnikanie tak dramaticky, ako to urobil primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo však zásadne odmietam.

- navýšenie počtu zamestnancov a medziročné zvýšenie výdavkov na mzdy 2019/2020 - v čase koronakrízy si každý uťahuje opasok. Samosprávy znižujú svoje výdavky a hľadajú, kde nájsť úspory. V Bratislave si koronakrízu v tejto oblasti vôbec nevšimli. „Dreamteam“ Vallo a primátor Vallo si ide svoje. V medziročnom porovnaní bolo ku koncu máju 2020 zamestnaných na magistráte 734 zamestnancov čo je o 134 zamestnancov medziročne viac. V porovnaní zo začiatkom decembra 2018 (7. 12.) keď na magistráte pracovalo 515 ľudí, je toto navýšenie ešte dramatickejšie. Znamená to, že za viac ako jeden a pol roka sa od nástupu primátora Valla a jeho „dreamteamu“ počet zamestnancov na magistráte zvýšil o viac ako 200 ľudí. Nie, nechcem znižovať potrebu kvalitnej a efektívnej práce zamestnancov magistrátu, a nechcem takisto, aby si mysleli, že som proti zvyšovaniu ich mzdového ohodnotenia. Som za ich zvyšovanie. Nevidím však žiaden legislatívny tlak na zvyšovanie počtu zamestnancov. Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo však schvaľuje nové a nové pozície a zvyšuje počet zamestnancov.

- zásadne nedodržiavanie termínov dostavby rozhodujúcich stavieb, ktoré ovplyvňujú fungovanie celého mesta ( Karloveska-dúbravska radiála, Autobusová stanica...) – vždy sa nájde „ľubivé zdôvodnenie prečo“,

- významné zvýšenie platu primátora Bratislavy na prelome roku 2018/2019 a 2019/2020

- Vrakúnska skládka – Vallova slabá verejná angažovanosť pri Vrakúnskej skládke. Je september 2020 a čo je nové? Politici si od roku 1997 budujú image na krokoch, čo všetko robia pre odstránenie environmentálnej záťaže, ale tá je stále tu. Čo sa zmenilo? Poviete si, všetko je podľa zákona. Vráťme sa do času pred primátorskými voľbami v Bratislave v roku 2018. Vtedajší nádejný kandidát na primátora Bratislavy Vallo v rozhovore pre denník N na otázku redaktorky: Má Bratislava problém aj so životným prostredím?, odpovedal:

Je to téma, ktorá nie je pre politikov atraktívna, ale je veľmi reálna. Nie je to už len o type stromov v parku, ale je to najmä o zdraví obyvateľov. Je tu obrovský problém s ovzduším, dopravou, ale najmä s vodou. Ak ste videli film Erin Brockovich, tak to je Bratislava. Sen, ako Bratislavčania pijú najlepšiu vodu v Európe zo Žitného ostrova, je tesne pred kolapsom. Nie sú to žiadne dohady, ale tvrdé dáta zo studní a rôznych meraní. Keď vyhrám voľby, pôjdem stanovať hoci aj pred ministerstvo životného prostredia, kým nezačne seriózne riešiť problém kontaminovanej spodnej vody. Pán Vallo sa stal primátorom mesta Bratislavy. Je ním už skoro 2 roky. Ale uznávam mu, ako povedal v rozhovore, táto téma je pre politikov málo atraktívna.

- parkovacia politika – hmmm...

- nový uzemný plán Bratislavy – nekonečná story...

- prípad „zodpovedného“ poslanca tímu Vallo - Adama Berku to nepotrebuje ani komentár - ten však našiel aspoň odvahu a ospravedlnil sa...

Záver:

Nechcem byť braný za "hejtera" a uznávam aj dobré veci, ktoré sa v Bratislave po rokoch robia, ale celkovo Vallo a jeho dreamteam Vallo nezvládajú z môjho pohľadu riadenie Bratislavy. Jeho zástancovia samozrejme ho budú obhajovať. Chápem ich a akceptujem ich názor. Nepáči sa mi však a to je pre zmenu môj názor, že Bratislavu zadlžujú a vytvárajú nové a nové pracovné miesta v čase, keď väčšina podnikateľov, ktorým zvýšili dane z nehnuteľnosti prehodnocujú svoje plány a pristupuje k úsporným opatreniam na všetkých frontoch.

Je pravda, že bolo tažko vybrať niekoho iného v minulých voľbách na primátora Bratislavy, ale ani v najhorších scénaroch som nepočítal s takýmto jeho postupom. Musím povedať, že presne tak ako sklamala koalícia Progresívne Slovensko-Spolu vo „veľkých voľbách“ svojou koncovkou a nezvládnutou komunikáciou, tak aj ich kandidát Vallo sklamáva mňa ako Bratislavčana.

Tento postup, ktorý robí primátor Vallo podporovaný jeho „dreamteamom“ – zdvihnuť dane z nehnuteľnosti z odôvodnením, že musím..., následne zdvihnúť plat primátora do historických výšin, zamestnať za rok a pol 200 ľudí navyše na magistráte a jeho inštitúciách, vyhrážať sa ako kandidát pred voľbami „okupačnou stanovačkou“ pred ministerstvom životného prostredia, ak sa nepohne z Vrakúnskou skládkou a po zvolení za primátora po roku a pol nič....ma sklamal a jeho slogan z kampane 2018 :“Podporte nás vo voľbách a my vám vrátime lepšiu Bratislavu“ – je po jeho doterajších krokoch pre mňa, žiaľ na smiech.

