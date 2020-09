Aký je plat štátneho úradníka? Výdavky štátu na mzdy

Pre verejný sektor pracuje pätina všetkých pracujúcich v hospodárstve, vrátane samospráv to je 416 tisíc zamestnancov. Tretina z nich pracuje v školstve, desatina v zdravotníctve. MF spracovala správu o výdavkoch verejnej správy.

Ministerstvo financií spracovala v marci 2020 správu pod názvom: „Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe.“ Príspevok je spracovaný výňatkami z tohto dokumentu.

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Čo sa môžeme dozvedieť zo správy Ministerstva financií?

Priemerná mzda vo verejnom sektore oproti súkromnému je relatívne nižšia v porovnaní so zahraničím, najviac zaostávajú učitelia. Výdavky na mzdy sú v priemere o 5 % vyššie ako boli rozpočtované. Rozpočet nezahŕňa vybrané položky ako valorizáciu, EÚ fondy, práceneschopnosť. Nepresne sú rozpočtované odmeny, napriek tomu že sú dôležitým nástrojom odmeňovania . V pláne tvoria 0,5 % mzdového balíka, v skutočnosti však 8 %.

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Najviac zaostávajúce profesie, ktoré stanovuje revízia ako priority z hľadiska výšky miezd alebo počtov zamestnancov, sú učitelia (mzdy), zdravotné sestry (počet) a sociálni pracovníci (počet aj mzdy).

Systém odmeňovania verejnej správy kladie veľký dôraz na formálne vzdelanie a prax, menej oceňuje ťažko definovateľnú produktivitu alebo výsledky. Väčšine verejných zamestnancov sa tarifná mzda s praxou zvyšuje, čo stojí približne 30 mil. eur za každý dodatočný rok. Deje sa tak nerovnomerne, policajtom po 32 rokoch praxe vzrastie mzda až o 67 %, učiteľom v regionálnom školstve o 24 % a zamestnancom vo verejnom záujme od roku 2019 o 16 % (Učiteľom v regionálnom školstve a zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme bola predĺžená doba zohľadňovania praxe na 40 rokov. Maximálny rast tarifných platov učiteľov je po 40 rokoch 28 % a pre zamestnancov vo verejnom záujme 20 %).

Dôležitým zistením vyplývajúcej so sumárnej správe je v štruktúra verejnej zamestnanosti, ktorá sa líši od priemeru krajín EÚ. Zo štruktúry verejnej zamestnanosti vyplýva, že Slovensko má viac policajtov a vysokoškolských učiteľov na počet obyvateľov a naopak nedostatok zdravotných sestier, pracovníkov v sociálnych službách a učiteľov na prvom stupni základných škôl.

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Na Slovensku máme mierne menej zamestnancov verejného sektora na 1 000 obyvateľov ako priemer EÚ

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Rozpočtovanie výdavkov na mzdy

Rozpočtované výdavky na mzdy sa prekračujú priemerne o 5 %, najmä vplyvom valorizácie a nerozpočtovaných EÚ fondov . Podiel odmien na mzdových výdavkoch v rozpočte 0,5 % (v skutočnosti 8 %), napriek tomu že sú dôležitým nástrojom odmeňovania.

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Ako rástli platy vo verejnom sektore?

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Porovnanie štátnych podnikov s českými ukazuje neefektívne riadenie tých slovenských

Pri porovnávaní počtov zamestnancov v štátnych podnikoch – tie slovenské (okrem pošty) nevychádzajú dobre.

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

O čom sa veľmi nehovorí?

Verejný sektor rýchlo starne, tretina zamestnancov dovŕši v priebehu 10 rokov dôchodkový vek. Zamestnancov nad 55 rokov je vo verejnom sektore dvojnásobný podiel oproti súkromnému, navyše verejný sektor v rokoch 2011 až 2017 zostarol o polovicu viac ako súkromný. Starnúca populácia obyvateľstva aj pracovníkov poskytujúcich verejné služby vyvoláva tlak predovšetkým na zdravotníctvo a sociálne služby. Ak nedôjde k zásadnejšej zmene počtu absolventov relevantných odborov prechádzajúcich do praxe, bude podľa prognóz do roku 2023 chýbať ročne okolo 250 zdravotných sestier, 580 učiteľov v regionálnom školstve a 1 250 sociálnych pracovníkov.

Tak, kde sa dá šetriť vo verejnej správe?

Je niekoľko oblastí, kde sa v rámci verejnej správy dá s dlhodobého hľadiska šetriť. Zároveň by na tieto miesta mali byť zamerané aj výdavky s plánu obnovy. Podľa predloženej analytickej správe sa jedná najmä o nasledovné oblasti:

Školstvo - významná časť prostriedkov na lepšie ohodnotenie učiteľov sa nachádza v sektore. Úprava počtu akademických pracovníkov na študenta na úroveň ČR a počtu neučiteľov na úroveň roka 2010 by vysokým školám ročne uvoľnila približne 91 mil. eur. Rovnako, racionalizácia siete v regionálnom školstve by mohla priniesť úsporu vo výške približne 17 mil. eur, z toho asi 15 mil. eur na osobných výdavkoch. Zároveň by presun študentov do väčších škôl pomohol k vyššej kvalifikovanosti výučby ako v malých školách.

ŽSR - je najväčší štátny zamestnávateľ so 14 tisíc zamestnancami, kde vyše 50 % výdavkov tvoria mzdy (252 mil. eur v 2018). Celkový potenciál úspor na mzdových výdavkoch je vyše 18 % (45,5 mil. eur ročne), z toho: 19,6 mil. eur bez dodatočných investícií a 25,9 mil. eur po investícii vo výške 300 mil. eur.

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Policajný zbor - znížiť počet policajtov na priemer EÚ do roku 2027. Medzinárodné porovnanie ukazuje privysoký počet policajtov (+ 20 %). Uniformovaní zamestnanci vykonávajú úlohy ktoré by mohli vykonávať civilní zamestnanci. Potenciálna úspora na osobných výdavkoch približne 96 mil. eur ročne (16 mil. eur v roku 2020).

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Sústredenie výkonu správy obcí- obce musia poskytovať rovnaké služby bez ohľadu na ich veľkosť. Malé obce (do 250 obyvateľov) vynakladajú 50 % výdavkov na výkonné a legislatívne orgány. Sústredenie obcí do mikroregiónov má potenciál ušetriť 64 - 396 mil. eur administratívnych výdavkov

(MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe)

Ako jedno z kľúčových opatrení definuje revízia 10 % zníženie počtov zamestnancov v ústrednej štátnej správe. Vhodným nástrojom na dosiahnutie cieľa sú optimalizačné audity vykonávané internými 10 kapacitami štátu. Auditmi by postupne mali prejsť všetky ministerstvá a orgány ústrednej štátnej správy (potenciál 147 mil. eur) a kľúčové štátne podniky. Audity vykonané internými kapacitami poskytnú konkrétne a udržateľné opatrenia namiesto plošných a neudržateľných znižovaní výdavkov z minulosti.

Ostatné opatrenia sú podrobne rozpísané v samotnej správe.

Zdroj, podklady a autor grafov: MF SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe a prezentácia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstvo financií Slovenskej republiky k predmetnej téme

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...