O čo ide v kauze „Kusý"? Budú pripravované zmeny v novom stavebnom zákone dostatočné?

Spory o úradné prieťahy pri stavebných konaniach sú pomerne bežná vec. Na druhej strane je jasné, že súčasne povoľovanie stavieb na Slovensku sú katastrofou. A tu sa dostávame aj k jednému so základov celého problému - kauze Kusý.

O čo ide v kauze „Kusý?

Kusého podľa policajných uznesení obvinili zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, čo je tiež závažný trestný čin. Dôvodom sú starostove „nerozhodnutia“ v prípade niektorých stavebných projektov.

Sudca pre prípravné konanie na Okresnom súde Bratislava III rozhodol, že obvinený starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý bude stíhaný na slobode. Ten pred pojednávaním prítomným médiám povedal, že obvinenia považuje za nezmysly. Rozhodnutie nie je právoplatné.

Obvinenie sa má podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov. V prvom prípade ide podľa neho o polyfunkčný komplex medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou. Ďalšie dva projekty sa majú podľa neho týkať Jaskovho radu a Vlárskej ulice. Podľa miestneho úradu nie sú v súlade s územným plánom hlavného mesta. Tettinger zároveň skonštatoval, že si na novomestskom miestnom úrade nie sú vedomí žiadneho porušenia legislatívy, ktorého by sa mohol starosta dopustiť.

Ako je možné mať na jeden projekt rozdielne stanoviská 2 zodpovedných úradov?

Najrozsiahlejším projektom je projekt na križovatke Račianskej a Jarošovej ulice. Developer žiadal Nové Mesto o príslušné rozhodnutia od roku 2016, ale nedostal ich, hoci od magistrátu mal súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby.

Stanovisko Bratislavy – Hlavného mesta : https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=50336

Stanovisko mestskej časti Bratislava - Nové mesto v tejto veci je tu: https://www.banm.sk/data/files/10877_eia-polyfunkcny-komplex-fenix-racianska-bratislava-stanovisko-mc.pdf

Nový stavebný zákon - kedy konečne? Bude dostatočne radikálny, aby vyriešil problémy "nekonečného" stavebného konania?

Tým samozrejme netvrdím, aby sa povoľovali stavby, v prípade, že nespĺňajú zákonné podmienky. Kauza "Kusý" jednoznačne ukazuje zložitosť povoľovacieho procesu a aj to, ako spory okolo stavebného konania môžu skončiť.

Ústava Slovenskej republiky a niekoľko výrokov Ústavného súdu sa dotýka aj tzv.: "svojvôli" orgánov verejnej moci, napr. obsah čl. 1 ods. 1 ústavy už Ústavný súd okrem iného identifikoval aj tak, že v právnom štáte je okrem iného zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc (PL. ÚS 16/06, m. m. tiež PL. ÚS 12/05).Každý zákon by mal spĺňať požiadavky, ktoré sú vo všeobecnosti kladené na akúkoľvek zákonnú úpravu v právnom štáte a ktoré možno odvodiť z čl. 1 ods. 1 ústavy. S uplatňovaním princípu právnej istoty v právnom štáte sa spája požiadavka všeobecnosti, platnosti, trvácnosti, stability, racionálnosti a spravodlivého obsahu právnych noriem; medzi ústavné princípy vlastné právnemu štátu patrí aj zákaz svojvôle v činnosti štátnych orgánov, ako aj zásada primeranosti, resp. proporcionality (m. m. PL. ÚS 11/04, PL. ÚS 106/2011).

Nový stavebný zákon by mal preto automaticky zrýchliť a zjednodušiť povoľovanie stavieb, tak aby sa predišlo podobným situaciam ako v prípade kauzy "Kusý". Určite nemôžeme byť naivný, že aj po zmenách v stavebnom zákone sa nevyskytnú problematické veci, ale v súčasnosti sme vo svete sme v dĺžke povoľovania stavieb na 154 mieste zo 190 posudzovaných krajín. Sú pre nami napríklad Papua Nová Guinea, Kongo či Nepál. Viac informácií: http://www.doingbusiness.org/rankings.

Súčasne platný stavebný zákon je z roku 1963 a v našich právnych podmienkach je kladený doraz na samotný proces povoľovania stavby, ktorý môže trvať až niekoľko rokov a je tak prekážkou pre kvalitné spracovanie stavieb.

Bývanie na Slovensku sa postupne stáva nedostupným aj pre strednú triedu. Súčasný stav je neudržateľný

pre obnovu ekonomiky je potreba nový moderný stavebný zákon

byty sa nestavajú, v mestách silnie krízy dostupného bývania

nestavia sa školy, športoviská, cesty, diaľnice a vysokorýchlostné železnice, skrátka to, čo patrí k 21. storočia

Nový stavebný zákon by mal:

zrýchliť nekonečne dlhé povoľovania stavieb

nekonečne dlhé povoľovania stavieb zjednodušiť zložitú byrokraciu , ktorá ho sprevádza

zložitú , ktorá ho sprevádza zaistiť dodržiavanie lehôt zo strany štátu

Je jasné, že v procese jeho prípravy narazí na desiatky – stovky odporcov, žiaľ myslím si, že zákon by mal byť presadený pokiaľ bude naplňovať základné vytýčene ciele a bude zachovávať princíp trvalo udržateľného Slovenska, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

Nový stavebný zákon – 2 jednoduché princípy

Nový stavebný zákon by mal vzniknúť na 2 základných princípoch pri dodržaní verejného záujmu, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia:

1. Princíp jednej „pečiatky“

Dnes máme takmer niekoľko desiatok typov stavebných konaní a rôznych typov rôznych povoľovacích procesov. Nový stavebný zákon by to mal vyriešiť tým, že do budúcnosti bude už len jedno správne konanie a celé konanie o povolení stavby povedie jeden stavebný úrad.

Výsledkom celého konania by tak mala byť u bežných stavieb ( rodinný dom, bytový dom) jedna "pečiatka". Celý proces bude navyše digitalizovaný. Zákon by mal zjednodušiť stavebníkom v tom, že nebudú musieť zháňať viac ako 30 pečiatok a sami vysporiadať často protichodné požiadavky dotknutých orgánov. Maximum by ich malo byť totiž integrované do stavebných úradov.

Dotknuté orgány štátnej správy by mali byť integrované s výnimkou požiarnej ochrany a pamiatkovej starostlivosti v objektoch v pamiatkovej ochrane - národných kultúrnych pamiatok a zapísaných nehnuteľných pamiatok, pamiatkových rezervácií a zón. Tu budú odborníci na ochranu pamiatok aj naďalej hájiť záujmy ochrany historického dedičstva, novo však v rámci stavebného úradu, ktorý bude vydávať jediné integrované pečiatka na účely stavebného povolenia.

Rovnako tak ako životné prostredie, ktoré by malo zostať samostatné postavenie, a to v osobitne chránených územiach. U prípadných stavieb v národných parkoch a podobne významných územiach by mal mať orgán životného prostredia posledné slovo. Aj pre pamiatkarov, životné prostredie a hasičov ale bude platiť fikcia súhlasu, takže riadenie nebude trvať roky!

2. Princíp zavedenia „Fikcie súhlasu“ - dodržiavanie lehôt štátom

Dôležitým princípom nového zákona by mal byť tlak na dodržiavanie lehôt štátom. Nedodržiavanie lehôt sa bohužiaľ stalo smutným štandardom. Predsa nie je možné, aby stavebníci čakali na stanoviská a vyjadrenia štátu mesiace. Zákon by mal zaviesť „fikciu súhlasu“, ktorá znamená, že keď sa orgán nestihne vyjadriť, bude sa mať za to, že súhlasí. Pre samotný stavebný úrad bude platiť opatrenia proti nečinnosti, kedy v prípade, že stavebný úrad nerozhodne v lehote, vec bezodkladne preberie nadriadený krajský stavebný úrad a vo veci rozhodne.

Záver:

Nový stavebný zákon by mal predstavovať veľmi komplexnú zmenu, vzhľadom na to, že sa dotýka stoviek, tisícov rôznych záujmov. Nejde vyhovieť všetkým.

Vo svojom blogu https://martingregus.blog.sme.sk/c/539888/ako-by-mal-vyzerat-novy-stavebny-zakon.html som sa venoval základným tézam, ktoré by mal obsahovať nový stavebný zákon:

Vyváženie práv občanov a štátu Jeden stavebný úrad Jedno povolenie stavby Minimalizácia nárokov na stavebníka Zásadné redukcia dotknutých správnych orgánov Systém plánov ( územné, zastavovacie...)

Myslím, že pokiaľ tieto základné tézy sa do nového zákona nepretavia, akákoľvek novelizácia resp. nový stavebný zákon nevyrieši základnú potrebu a očakávanie ľudí a to zrýchlenie stavebného konania. Pokiaľ prekladatelia zákona sa budú chcieť dohodnúť so všetkými zúčastnenými stranami nemajú šancu tento cieľ naplniť. Žiaľ je to tak. V Českej republike sa podobná novelizácia stavebného zákona podarila pretlačiť napriek odporu všetkých stavovských stavbárskych organizácii a odporu samospráv. Ale bežní ľudia túto novelizáciu vítajú. Pretože aj v Českej republike sa zo stavebného konania stala nekonečná tortúra, ktorá brzdí rozvoj miest a obcí.

Aj keď sa hľadá kompromis a možnosti, ako upraviť pôvodný návrh tak, aby vyhovoval čo najviac všetkým subjektom, ktoré sa na stavebnom procese podieľajú alebo majú záujem - vzhľadom k tomu, že tieto záujmy sú často veľmi rozdielne a niekedy aj úplne protichodné alebo si úplne odporujú, nebolo a nebude logicky možné vyhovieť všetkým. Súčasný stav je však už naďalej neudržateľný a je potrebná radikálna zmena v oblasti stavebného konania.

Starostlivosť o ľudské sídla a krajinu vyžadujú dlhodobý a zodpovedný prístup. Rozvoj územia sa počíta na desiatky rokov a preto je toľko podstatná kompetencie, odbornosť a kontinuita práce úradníkov, ktorí majú rozvoj územia na starosť. Aj najlepší zákon nenahradí ľudský prístup a osobnú zodpovednosť konkrétnych ľudí. Systému povoľovania stavieb by veľmi prospelo vedomie zodpovednosti jednotlivých úradníkov za pridelenú časť správy štátu a snaha konať medzi sebou na osobné ľudskej úrovni, nie iba schematickým "papierovaním" predtlačenými listy. Pre dobrú správu území je podstatná nielen vecnosť a hlboká znalosť problémov, ale najmä interdisciplinárna spolupráca a chápanie vecí vo vzájomných súvislostiach.

