V ktorej štátnej organizácii je fluktuácia zamestnancov najväčšia a v ktorej najmenšia?

Aj 64% fluktuácia v štátnej organizácii vo volebnom roku? Áno, na Slovensku je to možné. Podľa aktuálnej analýzy MF je však celkovo v štátnych organizáciách polovičná miera fluktuácie v porovnaní so súkromnými organizáciami.

Ako sa líši fluktuácia v štátnych a súkromných organizáciách? Aký ma vplyv volebný rok na fluktuáciu?

(MF: Fluktuácia zamestnancov štátnych a súkromných organizácií.)

Tradičné povedomie je, že zamestnanci štátu sú vernejší a menej často menia zamestnávateľa. Je to pravda? Na základe vymeriavacích základov zo Sociálnej poisťovne a iných administratívnych dát Útvar hodnoty za peniaze MF spracoval dokument pod názvom: Fluktuácia zamestnancov štátnych a súkromných organizácií. Príspevok je spracovaný výňatkami z tohto dokumentu.

Aké sú výsledky štúdie?

v štátnych organizáciách je polovičná miera fluktuácie v porovnaní so súkromnými (medián 6 % vs. 11 %, priemer 9 % vs. 18 %)

v sektoroch, kde je štát dominantný, majú štátne organizácie nižšiu fluktuáciu ako súkromné (vyššia je najmä v sektoroch, kde štát nehrá rolu (nehnuteľnosti, maloobchod,...)

z vekových skupín fluktuujú najmä mladší zamestnanci, naopak medzi staršími miera veľmi nízka (napríklad v kategórii 18-22 rokov je v súkromnom sektore skoro 32% fluktuácia, avšak v štátnych organizáciach len skoro 14% atď.)

miera fluktuácie v štátnych organizáciách smerom na východ a sever klesá

veľké rozdiely medzi úradmi, najmä vo volebnom roku

V ktorom štátnom úrade je fluktuácia zamestnancov najväčšia a v ktorom najmenšia?

Kým Iuventa mala priemernú fluktuáciu medzi rokmi 2016-2018 až 30%, Štátny inštitút odborného vzdelávania 27% tak Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 0% a Slovenská knižnica v Levoči a Medzinárodné laserové centrum 1%.

Najzaujímavejší je volebný rok 2016, keď napr. v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania odišlo 64% zamestnancov, Národnom osvetovom centre 30% zamestnancov (rok na to 16%) a v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania 32% (rok na to 14%). Je to vôbec možné?

Podobne je na tom Agentúra na podporu výskumu a vývoja - vo volebnom roku fluktuácia 9% a v prvom roku po voľbách 54% - to znamená za dobu rovnajúcu sa 1 a pol roku vzhľadom na termín konania volieb fluktuáciu 63%. Je možné, aby v tejto agentúre bola zabezpečená kontinuita v činnostiach?

Ako by ste hodnotili manažéra v súkromnej firme s takýmito výsledkami? Nechali by ste takéhoto manažéra riadiť svoju súkromnú firmu? Alebo sa jedná o štátne úrady, ktoré by mali byť podrobené tvrdému personálnemu auditu a snímkovaniu pracovného času, aby sa skutočne zistilo, či sú potrebné a ak sú potrebné, koľko zamestnancov by bolo treba na to, aby efektívne dokázali zabezpečiť činnosti na ktoré boli zriadené.

Táto analýza prináša niekoľko otvorených otázok, ale aj podnetov na zamyslenie na tému: Aká je efektivita činnosti niektorých štátnych organizácii (keď bez problémov môže v jednom roku vymeniť 64% alebo 63%zamestnancov) a či sú niektoré štátne organizácie neslúžia len ako "politické trafiky" pre "našich ľudí".

Ostatné zistenia sú podrobne rozpísané v samotnej správe a v prezentácii Útvar hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií.

Zdroj, podklady a autor grafov: MF SR:Fluktuácia zamestnancov štátnych a súkromných organizácií a prezentácia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstvo financií Slovenskej republiky k predmetnej téme

