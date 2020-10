Múdry človek sa učí na chybách iných a sprostý na vlastných...

Za menej ako tri týždne vírus preťažil nemocnice v severnom Taliansku a ponúkol pohľad na to, čomu krajiny čelia, ak nákazu nespomalia.

Ťažko postihnuté regióny Lombardie v Taliansku a z Madrida v Španielsku sa stali vzorové príklady toho, čo čaká na krajiny, ak sa nepokúsia spomaliť šírenie vírusu a „vyrovnať krivku“ nových prípadov a tým umožniť zdravotnému systému sa nadýchnuť a dať lekárom dostatok času na liečenie chorých bez toho, aby sa plne obsadili kapacity nemocníc.

(Luca Bruno/Associated Press)

Pokiaľ prijímané opatrenia nie sú dostatočné, tak aj dokonca nemocnice v rozvinutých krajinách s najlepšou zdravotnou starostlivosťou na svete riskujú, že sa stanú „okresnými oddeleniami“, čo nútia bežných lekárov a sestry, aby prijímali mimoriadne rozhodnutia o tom, kto môže žiť a kto môže zomrieť. Najbohatší región Talianska - severné Taliansko čelilo tejto verzii nočnej mory v marci tohto roku.

video //www.youtube.com/embed/INmEciVm-6Q

"Toto je vojna," uviedol Massimo Puoti, vedúci infekčnej medicíny v milánskej nemocnici Niguarda, jednej z najväčších v Lombardii, ktorá bola jadrom epidémie v Taliansku.

Ale nešlo len o Taliansko. Aj v iných krajinách dochádzalo podobným scénam. V Španielsku (Madrid), v USA (New York), v Rusku (Moskva) a naposledy v Izraeli.

video //www.youtube.com/embed/3kbNGR7XjrY

Príklad najčerstvejší - Izrael

V Izraeli museli pred par týždňami vyhlásiť totálny lockdawn, kvôli zahlteniu zdravotného systému.

Začalo to klasickým nedodržiavaním jednoduchých nariadení. Pribúdajúcimi COVID pacientami začala re-profilácia nemocničných lôžok. Lôžka na JIS začali ubúdať pre pacientov bez COVIDu. Napríklad v nemocnici Hadassah v Jeruzaleme uzavreli na začiatku oddelenie intenzívnej starostlivosti na oddelení vnútorného lekárstva, ktoré malo pôvodne liečiť pacientov bez koronavírusu. Personál jednotky bol potrebný na rozšírenie intenzívnej starostlivosti o koronavírusovú JIS, ktorá mala v tej dobe 22 pacientov vo veľmi vážnom stave a na ventilátoroch.

Po uzavretí zostal v nemocnici iba jedno oddelenie JIS pre pacientov bez koronavírusu - na chirurgickom oddelení, ktoré bolo určené na ošetrenie pooperačných pacientov a obetí traumy. Už na začiatku krízového stavu bolo plne obsadené. Po týždni bez COVIDOVých pacientov už nemali kde umiestňovať. Keďže sa činnosť zdravotníckeho personálu čoraz viac venuje pacientom s koronavírusom, bežní pacienti za to platia. A toto sú už „prvé príznaky kolapsu“.

"Je pravda, že nejde o ten typ kolapsu, aký sme videli v Taliansku alebo Španielsku, kde dosiahli bod, keď pacientov už ani nepripájali na ventiláciu," uviedol primár oddelenia profesor Mevorach. "Ale v okamihu, keď nemáte [JIS] priestor na starostlivosť o pacientov z bežného oddelenia, to je začiatok kolapsu."

JIS sú slabým článkom aj v druhej nemocnici. "Máme výrazne nedostatok personálu," uviedol riaditeľ nemocnice Mendelovich. „Znížili sme objemy v pravidelnej intenzívnej starostlivosti, aby sme presmerovali personál“ na JIS s koronavírusmi. Podobné prípady sú zo všetkých nemocníc v tejto krajine.

Vráťme sa však ku skúsenosti z Talianska a Španielska. Aké je teda hlavné poučenie?

Skúsenosti z Talianska a zo Španielska zdôrazňujú potrebu konať rázne - rýchlo a včas - ešte predtým, ako sa zdá, že počty prípadov vôbec dosiahnu krízovú úroveň. V tom okamihu už môže byť neskoro zabrániť prudkému nárastu v prípadoch, ktoré následne vedú ku kolapsu zdravotného systému.

Keď Taliansko prekročilo túto hranicu, jeho lekári sa ocitli v mimoriadnej situácii, ktorú od druhej svetovej vojny rozvinuté európske národy so systémami verejného zdravotníctva nezažili.

Lekári boli nútení rozhodovať, koho ošetria a koho nie z kapacitných dôvodov a zároveň museli akceptovať, že nebudú ošetrovať z týchto dôvodov veľmi starých ľudí a musia ich nechali zomrieť. V inom meste boli pacienti s pneumóniou spôsobenou koronavírusom v ťažkých stavoch posielaní domov.

Takže sa nejedná len o pacientov COVID pozitív. Tu sa jedná o celý zdravotný systém. Ústava Slovenskej republiky garantuje v Čl. 40: Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Je súčasný zdravotný systém pripravený v prípade neprijatia nepopulárnych, ale potrebných opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu zabezpečiť základné ústavné práva občanov nášho štátu?

Situácia s epidémiou vyzerá katastrofálne podľa všetkých sledovaných štatistík.

Lekári, podľa skúseností z iných štátov, v prípade nespomalenia vysokých počtov nakazených sa v krátkej budúcnosti dostanú do nadčasov, ktoré nebudú v zmysle zákonníka práce, do neuveriteľného stresu a strachu.

Strachu nielen o životy pacientov, ale aj o svoje životy a najmä o životy svojich blízkych, s ktorými trávia svoj voľný čas. Počet nakazených zdravotníkov rastie. Čo sa stane, keď aj oni začnú preventívne čerpať OČR? Čo sa stane, keď situácia začne byť krízová a partneri doktorov začnú tlačiť zo strachu o svoje deti, alebo zo strachu o ich život, aby radšej zostali doma a nechodili do zamestnania?

Položme si ruku na srdce. Nasaďte si lekársky plášť, dajte si ochranné oblečenie na seba k tomu respirátor FFP2, rukavice a ochranný štít na hlavu - vojdite do hocijakej nevetranej a najčastejšie neklimatizovanej (nemocničnej) miestnosti - zavrite sa do nej najmenej na 12 hodín a skúste to urobiť 5 dní za sebou. Myslite, že by ste potom zmenili pohľad na vec? V Taliansku a Španielsku lekári radšej prespávali na hotelových izbách, aby nenakazili svoje deti a rodiny a priemerný týždenný čas strávený v práci sa vyšplhal na 80 hodín týždenne.

Čo dodať na záver? Obhajovať dva segmenty národného hospodárstva (tým nechcem znižovať ich význam pre chod národného hospodárstva ) a tým ohrozovať fungovanie celého národného hospodárstva je na zamyslenie. Nechcem totálny lockdawn a teda v tejto chvíli sa obávam, že máme k nemu namierené. Namiesto toho, by sa malo prísť k urýchlenej prípravy opatrení na zníženie dopadov pandemických opatrení na tieto segmenty (pripraviť plán podpory), čo by sa štandardne očakávalo od ministra hospodárstva a ministra financií.

Je skutočne sklúčujúce sledovať business orientáciu niektorých ľudí vo všetkom. Ale čo je horšie, je sledovať nulový rešpekt pred faktami a skúsenosťami z iných krajín.

V súkromnej firme by boli niektorí v pondelok out.