Nulový rešpekt k zdravotníkom...Je to vôbec možné?

Čo nás môže čakať v prípade nezastavenia "krivky nárastu" počtov COVID ochorení a aké informácie by Ministerstvo zdravotníctva malo začať zverejňovať na dennej báze, aby ľudia lepšie chápali situácie?

Múdry človek sa učí na chybách iných a sprostý na vlastných

Za menej ako tri týždne vírus preťažil nemocnice v severnom Taliansku a ponúkol pohľad na to, čomu krajiny čelia, ak nákazu nespomalia. Ťažko postihnuté regióny Lombardie v Taliansku a z Madrida v Španielsku sa stali vzorové príklady toho, čo čaká na krajiny, ak sa nepokúsia spomaliť šírenie vírusu a „vyrovnať krivku“ nových prípadov a tým umožniť zdravotnému systému sa nadýchnuť a dať lekárom dostatok času na liečenie chorých bez toho, aby sa plne obsadili kapacity nemocníc.

(Luca Bruno/Associated Press)

Pokiaľ prijímané opatrenia nie sú dostatočné, tak aj dokonca nemocnice v rozvinutých krajinách s najlepšou zdravotnou starostlivosťou na svete riskujú, že sa stanú „okresnými oddeleniami“, čo nútia bežných lekárov a sestry, aby prijímali mimoriadne rozhodnutia o tom, kto môže žiť a kto môže zomrieť. Najbohatší región Talianska - severné Taliansko čelilo tejto verzii nočnej mory v marci tohto roku.

video //www.youtube.com/embed/INmEciVm-6Q

"Toto je vojna," uviedol Massimo Puoti, vedúci infekčnej medicíny v milánskej nemocnici Niguarda, jednej z najväčších v Lombardii, ktorá bola jadrom epidémie v Taliansku.

Ale nešlo len o Taliansko. Aj v iných krajinách dochádzalo podobným scénam. V Španielsku (Madrid), v USA (New York), v Rusku (Moskva) a naposledy v Izraeli.

video //www.youtube.com/embed/3kbNGR7XjrY

Skúsenosti z Talianska a zo Španielska zdôrazňujú potrebu konať rázne - rýchlo a včas - ešte predtým, ako sa zdá, že počty prípadov vôbec dosiahnu krízovú úroveň. V tom okamihu už môže byť neskoro zabrániť prudkému nárastu v prípadoch, ktoré následne vedú ku kolapsu zdravotného systému.

Keď Taliansko prekročilo túto hranicu, jeho lekári sa ocitli v mimoriadnej situácii, ktorú od druhej svetovej vojny rozvinuté európske národy so systémami verejného zdravotníctva nezažili.

Lekári boli nútení rozhodovať, koho ošetria a koho nie z kapacitných dôvodov a zároveň museli akceptovať, že nebudú ošetrovať z týchto dôvodov veľmi starých ľudí a musia ich nechali zomrieť. V inom meste boli pacienti s pneumóniou spôsobenou koronavírusom v ťažkých stavoch posielaní domov.

Takže sa nejedná len o pacientov COVID pozitív. Tu sa jedná o celý zdravotný systém. Ústava Slovenskej republiky garantuje v Čl. 40: Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Je súčasný zdravotný systém pripravený v prípade neprijatia nepopulárnych, ale potrebných opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu zabezpečiť základné ústavné práva občanov nášho štátu?

Situácia s epidémiou vyzerá katastrofálne podľa všetkých sledovaných štatistík.

Lekári, podľa skúseností z iných štátov, v prípade nespomalenia vysokých počtov nakazených sa v krátkej budúcnosti dostanú do nadčasov, ktoré nebudú v zmysle zákonníka práce, do neuveriteľného stresu a strachu.

Strachu nielen o životy pacientov, ale aj o svoje životy a najmä o životy svojich blízkych, s ktorými trávia svoj voľný čas. Počet nakazených zdravotníkov rastie. Čo sa stane, keď aj oni začnú preventívne čerpať OČR? Čo sa stane, keď situácia začne byť krízová a partneri doktorov začnú tlačiť zo strachu o svoje deti, alebo zo strachu o ich život, aby radšej zostali doma a nechodili do zamestnania?

Položme si ruku na srdce. Nasaďte si lekársky plášť, dajte si ochranné oblečenie na seba k tomu respirátor FFP2, rukavice a ochranný štít na hlavu - vojdite do hocijakej nevetranej a najčastejšie neklimatizovanej (nemocničnej) miestnosti - zavrite sa do nej najmenej na 12 hodín a skúste to urobiť 5 dní za sebou. Myslite, že by ste potom zmenili pohľad na vec? V Taliansku a Španielsku lekári radšej prespávali na hotelových izbách, aby nenakazili svoje deti a rodiny a priemerný týždenný čas strávený v práci sa vyšplhal na 80 hodín týždenne.

Aké poučenia plynú z pandémie pri vymknutí nárastu počtu pacientov z pod kontroly pre zdravotný systém?

Po vymknutí nárastu počtu pacientov na ochorenie COVID prichádzalo v zdravotnom systéme v dotknutých krajinách k:

zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ne-COVID pacientov (predlžovanie času na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, čakanie na operácie atď.), nedostatku lôžok pre COVID pacientov, nedostatku jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS - pre COVID aj ne-COVID pacientov) nedostatku zdravotníckeho personálu, výraznému nárastu počtu ochorení na COVID u zdravotného personálu, zvýšeniu stresu z riešenia "morálnych" otázok u zdravotného personálu (koho hospitalizujem, koho nehospitalizujem atď.) a jeho celkové preťaženie

Nezvládnutie krízového manažmentu zdravotného systému v čase pandémie viedlo vo všetkých krajinách či ich častiach skôr či neskôr k totálnemu lockdownu.

Čo dodať na záver?

Obhajovať dva segmenty národného hospodárstva (tým nechcem znižovať ich význam pre chod národného hospodárstva a je mi veľmi ľúto zasiahnutých segmentov) a tým ohrozovať fungovanie celého národného hospodárstva nie je v tejto situácii správne.

Včerajšie výroky ministra hospodárstva boli nehodné jeho postu a ukážkou minimálneho rešpektu k zdravotnému personálu.

Tak ako väčšina nechcem totálny lockdown a teda v tejto chvíli sa obávam, že máme k nemu namierené. Už teraz by vláda mala jasne povedať občanom nielen to pozitívne, kedy zrušia prijaté opatrenia (keď kĺzavý medián bude 500), ale aj to, kedy hrozí a pri akom počte bude vyhlásený lockdown na Slovensku.

Ministerstvo zdravotníctva by malo začať na dennej báze zverejňovať po jednotlivých regiónoch a nemocniciach:

voľné kapacity v nemocniciach

voľné kapacity na jednotkách intenzívnej starostlivosti

kapacita COVID lôžok a ich zaplnenosť

voľné kapacity ventilátorov (ECMO, UPV, CRRT)

Občania by z týchto jednoduchých štatistík začali chápať situáciu z trošku iného pohľadu pri pohľade na to ako sa "jeho" nemocnica v jeho meste, regióne pomaly zapĺňa.

Ruka v ruke s tým, by sa malo prísť k urýchlenej prípravy opatrení na zníženie ekonomických dopadov pandemických opatrení na tieto segmenty (pripraviť plán podpory). Zároveň by malo dôjsť k dôslednému vymáhaniu prijatých opatrení zo strany štátu, čo štát zatiaľ ignoruje. Stačí ísť do ulíc, nákupných centier a okamžite uvidíte desiatky porušení. Zodpovední ľudia nakoniec ako vždy budú trpieť kvôli povestných 20% nezodpovedných. Paretova analýza funguje aj v tomto prípade.

Je skutočne sklúčujúce sledovať "business orientáciu" niektorých ľudí vo vedení štátu v krízovom období. Ale čo je horšie, je sledovať nulový rešpekt pred faktami a skúsenosťami z iných krajín.

V súkromnej firme by boli niektorí v pondelok out.