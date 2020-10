Kde sídli spoločnosť, ktorá ide štátu dodať testy za 43 mill. EUR (1,29 miliardy SKK)

Štát uzatvoril podľa viacerých zdrojov zmluvu na nákup testov za skoro 43 miliónov eur skoro 1,3 miliardy Slovenských korún s firmou Eurolab Lambda. Viete kde sídli podľa OR? Pozrite si jej sídlo

Najviac testov, a to desať miliónov, má dodať spoločnosť Eurolab Lambda a.s. SŠHR za ne zaplatí 39,5 milióna eur bez DPH. Podľa zmluvy so SŠHR má prvých, minimálne 5,6 milióna kusov testov spoločnosť dodať do 23. októbra. Ďalších minimálne 2,8 milióna kusov do 30. októbra a zvyšok do 6. novembra. Zo zmluvy vyplýva, že testy majú byť dodané do závodov SŠHR v Slovenskej Ľupči, Vígľaši, Čachticiach a Kysuckom Novom Meste.

„Rád by som sa ešte opýtal, ako preukázala spoločnosť Eurolab Lambda, a.s. splnenie podmienky verejného obstarávania podľa §32, ods. 1, písm. b), že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, keď podľa údajov Sociálnej poisťovne je vedená táto spoločnosť ako dlžník vo výške viac ako 17 tisíc eur,“ upozornil Ján Čarnogurský mladší 1).

Čo hovorí §32, ods. 1, písm. b) ?

§32, ods. 1, písm. b) priamo hovorí: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a tp kto nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ustanovenia § 32 až 34 vymedzujú konkrétne podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré musí spĺňať každý hospodársky subjekt plánujúci sa zúčastniť alebo sa už zúčastnený na verejnom obstarávaní.

Verejní obstarávatelia nemôžu upustiť z týchto minimálnych požiadaviek na osobné postavenie v zmysle ustanovenia § 32 ZVO a stanoviť si v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania menej prísne podmienky, nakoľko pre nich platí dodržanie týchto podmienok voči hospodárskym subjektom obligatórne, a to v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.

Ostatné podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti si môže verejný obstarávateľ určiť, ak to vyžaduje predmet zákazky.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní (napr. uchádzač alebo záujemca) môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS). Úrad vedie v ZHS hospodárske subjekty, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO a ktoré o zapísanie do ZHS požiadali.

Je zaujímavé, že spoločnosť podľa centrálneho registra zmlúv dodáva a uzatvára nové a nové zmluvy.

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf (nominant SAS) tvrdí, že firma Eurolab Lambda, ktorá má dodať štátu desať miliónov antigénových testov, dlh v Sociálnej poisťovni (SP) zaplatila a až potom sa s ňou podpísala zmluva. Uviedol to v nedeľu počas diskusnej relácie TA3 V politike, To znamená, že šéf hmotných rezerv podľa týchto slov vedel, že spoločnosť má nedoplatok a napriek tomu boli do verejného obstarávania zahrnutý.

Podčiarknuté spočítané - firma, ktorá mala ( k dátumu 12.10) podľa verejne dostupných informácii nedoplatok 17tis. dlh voči štátu, o ktorom pravdepodobne riaditeľ Štátnych hmotných rezerv – nominant SAS vedel, keďže tvrdí, že zmluvu s nimi podpísal až keď nedoplatok zaplatili - vyhrala zákazku na 43 mil. EUR – viac ako 1,29 miliardy korún.

Centrálny register zmlúv však ukazuje, že z touto firmou Štátne hmotné rezervy uzavreli zmluvu už aj 2.10.2020 a dokonca dodatok k tejto zmluve 12.10.2020. Kde je potom pravda?

