Premiér Matovič vs Občan Greguš. Igor, hovorím ti NIE

V Bojnickej nemocnici majú jasný názor na plošné testovanie. „Rozhodnutia vykazujú známky autorov, ktorí neboli v teréne aspoň dve desaťročia“, tvrdí primár plúcneho Mudr. Kubík.

„Kapacity máme na hranici už teraz. Dôjdeme k bodu, že budeme musieť rozhodovať, komu sa ešte medicínsky venovať a komu nie“, tvrdí riaditeľ nemocnice Vladimír Vido. „Ešte som to nezažil, ale obávam sa, že to príde. A to budú najhoršie dni môjho medicínskeho života“, tvrdí dlhoročný primár pľúcneho oddelenia a dnes muž číslo jeden v bojnickej nemocnici v boji s covidom Jozef Kubík.

Riaditeľ odboru zdravotníctva na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay, ktorý je aj v Pandemickej komisii sa vyjadril, že sme kúsok od kolapsu nemocníc, ktoré budú zahltené COVID-19 pacientami a začnú zomierať ľudia na infarkty a iné akútne ochorenia. Myslím, že toto sú jednoznačné vyjadrenia odborníkom, ktorým môžeme dôverovať o zložitosti súčasnej situácie, ktorá sa tak skoro neskončí.

Plošné testovanie

Pri normálnej komunikácii vlády s ľuďmi by bolo možno všetko v pohode a tešili by sme sa na vysokú účasť pri všetkých sprievodných problémoch, ktoré sa dajú očakávať pri takejto mega operácii. Ešteže vojakom sa to dá dať rozkazom.

Ľudia nemajú dostatok informácií, ľahko podliehajú dezinformáciám, búria sa, nechcú dodržiavať pravidlá. Prečo? Lebo sa boja aj COVIDU zároveň aj o svoju existenciu. V tejto situácii skutočne netreba robiť denno-denný nátlak, netreba sa ľuďom vyhrážať, naopak treba vedieť správne a včas komunikovať. Ministerstvo zdravotníctva zlyháva v príprave a realizácii opatrení. Zlyhalo v príprave na druhú vlnu v mesiacoch jún-august, a zdá sa mi, že to pokračuje. A tak tu máme pokus o plošné testovanie. Prečo vyvoláva toľko vášni? Prečo vyvoláva zmiešané pocity aj medzi "príčetnými občanmi"?

Komunikácia Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Krajčího v mesiaci október:

30.9. „Verím, že v priebehu troch týždňov sa nám tá krivka (s rastúcim počtom nakazených, pozn.) zlomí a budeme sa vyvíjať úplne inak, než je to teraz. A tým pádom by Dušičky nemuseli zasiahnuť žiadne mimoriadne opatrenia. To je moja túžba a verím, že to spoločne dokážeme zvrátiť,"

8.10. Matovič: „V Česku je výrazne horšia ako u nás a je na stole otázka, či by sa režim nemal sprísniť. Ja si myslím, že hej.“

10.10. Ak budú ľudia cestovať na Dušičky, bude to podľa premiéra Matoviča obrovské riziko. „Určite nám to zosnulí odpustia, ak si to o pár týždňov odložíme,“ povedal v TA3. „Zníženie mobility je jeden z dôležitých faktorov ktorý nám znižuje reprodukčnú schopnosť tohto vírusu. Toto opatrenie bude tiež prediskutovávané, možno ešte ani nie dnes. Chceme sa k tomuto stretnúť aj s Konferenciou biskupov Slovenska. To, čo pán premiér povedal, je pravda a myslíme si, že tie najbližšie Dušičky by určite nemali byť takými štandardnými Dušičkami, a my musíme myslieť na to, že nie je zodpovedné sa stretávať, a to je jedno z opatrení, ktoré teraz rozoberáme, či je dobré aby sa ľudia vôbec stretávali – a v akom počte,“ doplnil ho Krajčí.

11.10. Matovič avizuje, že sa plánuje stretnúť aj so zástupcami KBS, aby s nimi prediskutoval obdobie Dušičiek. „Môj cieľ je, aby sme to odložili do času, keď bude priaznivejšia pandemická situácia a cestovanie nebude spôsobovať potenciálne riziko,“ povedal predseda vlády. Ľudí vyzval, aby v týchto dňoch a týždňoch boli opatrní pri stretávaniach sa a neohrozovali starších, chorých či inú rizikovú skupinu obyvateľov. Ľudí vyzval na zodpovednosť, inak podľa neho môžu všetky opatrenia „zahodiť do koša“.

15.10. „Vývoj na Slovensku “kráča” 14 dní za Českom“ napísal na facebooku

17.10. „Nastal čas, aby som sa priznal - áno posledné tri týždne sme potichu chystali najväčšiu logistickú operáciu, celoplošné pretestovanie obyvateľstva. Nie len raz, ale dva víkendy po sebe,“ vyhlásil premiér „My potrebujeme dosiahnuť, aby prišlo 95 percent ľudí, možno 90 percent ľudí z tých, ktorí prísť majú, lebo vtedy to zaberie," dodal premiér.

18.10. „Osobne si myslím, že by to malo byť dobrovoľné, ale ten kto sa nezúčastní, jednoducho nebude mať nejaké výhody, ktoré bude štát poskytovať v budúcom roku,“ povedal Matovič. Tí, čo nepôjdu na testovanie, „budú mať nejakú základnú starostlivosť, špecialitky si budú, napríklad, priplácať – ale hovorím to ako návrh„ povedal v diskusnej relácii Na telo.

20.10. „Bude to s veľmi veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné. Ten, kto sa nepreukáže testom, či už týmto, alebo PCR testom, alebo že si zaplatí súkromný test, bude desať dní v karanténe,“ povedal premiér. Každý testovaný dostane potvrdenie. Ak ho nebude mať, môže sa pristúpiť ku priestupkovému konaniu,“ dodal premiér. Znamená to zákaz vychádzania pre ľudí, ktorí sa nevedia preukázať testom. Povinnosť mať test alebo nechodiť von by mala platiť od pondelka 2. novembra.

Od „dušičkového“ obmedzenia pohybu po najväčšiu „logistickú“ operáciu v dejinách

Čo sa takého významného zmenilo za jeden mesiac, keď z kraja mesiaca vláda chcela totálne obmedziť pohyb na dušičky a na konci mesiaca pripravujeme najväčšiu logistickú operáciu v dejinách?

Na začiatku chcem jednoznačne povedať, že súhlasím čo najširším testovaním. Testovaním, ktoré má zmysel, je realizovateľné a akceptovateľné pre väčšinu obyvateľov. Som ZA plošné testovanie, ale treba ľuďom povedať argumenty za a aj riziká, ak ich nepríde dostatočné množstvo.

Igor, tvojou rétorikou však musím jedným dychom dodať:

Napriek tomu že som za čo najširšie testovanie, musím ti POVEDAŤ v tejto chvíli na tvoj plán a komunikáciu k nemu: NIE

A budem dúfať, že v zostávajúcom čase ma presvedčíš na ANO.

Prečo v tejto chvíli NIE?

V prvom rade odmietam počúvať vyhrážky premiéra mojej krajiny voči mne, obyčajnému občanovi Slovenska. Ničím som sa neprevinil, nič zlého som nespravil. Zatiaľ som vždy dodržal to, čo bolo nariadené. Som hrdý občan Slovenska a snažím sa priložiť svoj diel práce na oltár vlasti. Zásadne odmietam, aby keď nepôjdem na testovanie som bol označený ako druhoradý občan Slovenska, ktorý mám mať zakázané vychádzať. Je to v tejto chvíli navyše tak, ako si to dnes naformuloval aj protiústavné. Odmietam víziu, že premiér krajiny môže porušovať zákony.

Riešenie a otázky: Ďakujem, že si prišiel už zo zmysluplnejšou alternatívou pre tých, ktorý z nejakých dôvodov odmietajú testovanie (napr. len z obyčajného pocitu možného ohrozenia zo zgrupovania sa veľkého množstva ľudí na jednom mieste), ďakujem za možnosť domácej dobrovoľnej karantény, i keď si myslím že ak nepríde vyššie % ľudí na testovanie a zoberú si takto „nedobrovoľne“ dovolenku, že tým narušíš chod národného hospodárstva a firiem. Kto to tým firmám zaplatí? Akú podporu dostanú firmy od štátu, keď v pondelok nepríde do zamestnania 20-30% ľudí, kvôli prikázanej karanténe? Prosím povedz jasne, aké budú kompenzácie pre firmy v tomto prípade za tento čiastočný lockdown. Príjmy zákonnú – ústavnú legislatívu, ktorá tvoj postup schváli – v súčasnej dobe mi ty ako občanovi nemôžeš zakázať vychádzať. Zmeň ústavu a ja tak ako vždy budem dodržiavať platné zákony.

Tvrdíš, že sme 14 dní za Českou republikou. Tvrdil si to 15.10. Keď to vieš a všetky čísla k tomu nasvedčujú, aké nápravné opatrenia si urobil alebo robíš?

nevidím, že by si preventívne začal stavať „poľnú" nemocnicu, ktorú ak si berieme príklad z čiech budeme potrebovať alebo, že by si prenajal halu výstaviska Incheby a tam začal vo veľkom budovať novú kapacitu lôžok (upozorňujem na to vopred, aby pri našom manažmente sme ju nezačali budovať až vtedy, keď bude zase „horieť"),

nevidím, že by sme preventívne dokupovali nové pľúcne ventilácie a robili prípravu na lôžka jednotiek starostlivosti napr. v tej Inchebe,

nevidím, že by vláda preventívne schválila také prísne opatrenia v niektorých oblastiach ako v Českej republike s cieľom získať tak potrebný čas - prešlo od tvojho blogu už 7 dní a žiadne opatrenie z tých, ktoré sú prísnejšie a platné v Čechách sme neimplementovali

nevidím, že by zdravotníci mali vyplatené odmeny za prvú vlnu – a to je už teda riadne trápne,

nevidím, že by bolo v meste viac policajtov, ktorý kontrolujú nedodržiavanie doteraz prijatých nariadení – napr. len to obyčajné nosenie rúška, zato vidím ako tvoj minister sa ospravedlňuje chuligánom (česť slušným ľudom), ktorý pravidlá nedodržujú.

nevidím legislatívnu iniciatívu, ktorá by súvisela s ne/dodržiavaním opatrení – napr. zvýšenie pokút na 10 000EUR za nedodržanie karantény pre pozitívne testovaných alebo čakajúcich na test na základe dohľadania kontaktov s nakazenými,

nevidím, že by sme mali prijaté preventívne opatrenia na hraniciach – testovanie pendlerov,

– testovanie pendlerov, nevidím, že by vláda nejako intenzívnejšie bojovala proti dezinformáciam a pravidelne, systematicky vyvracala „hoaxy“ v tejto oblasti,

nevidím, že by sme pridali zdravotníkom na platoch, aby toto povolanie bolo atraktívnejšie,

, aby toto povolanie bolo atraktívnejšie, nevidím aktívny nábor lekárov a sestier napr. z Ukrajiny alebo Srbska, ktorý mohol bežať od júna vo forme reklám v ich lokálnych médiách – napr. Česká republika už má dva roky projekt „UKRAJINA“ – nábor zdravotníckeho personálu z Ukrajiny. Pre zaujímavosť v roku 2019 v pražskej nemocnici MOTOL pracovalo až 448 Slovákov a 45 Ukrajincov

nevidím viesť rokovania z Rakúskom alebo Nemeckom o tom, či nám a ako pomôžu (koľko ľudí môže byť i nich hospitalizovaných) v prípade, že naše kapacity nebudú stíhať

Chcem ísť na testovanie, ale najprv ma prosím presvedč, že to testovanie a spôsob testovania je pre mňa bezpečné

Riešenie a otázky: Rob testy v exteriéry ( pred budovami škôl, na ihriskách atd) ako pri plošných testovaniach v Číne, na dedinách choď od domu k domu - netlač ma do interiéru medzi cudzích ľudí

Komunikácia je nezvládnutá a to nielen smerom k verejnosti, ale aj k odborným zložkám, k nemocniciam, zdravotníkom, hygienikom. To, že máme málo hygienikov na dohľadávanie kontaktov, sme vedeli už v apríli.

Riešenie: Vymeň svojho ministra zdravotníctva, zdravotníctvo potrebuje v tejto situácii nový impulz. Nie ministra, ktorý nebol schopný za 3 mesiace vyplatiť prisľúbené odmeny pre pracovníkov v jeho rezorte. Bez vzájomnej dôvery zdravotníci - vedenie rezortu v takejto krízovej situácii nemôže rezort fungovať. Konečne začni komunikovať ako premiér krajiny, dodržuj zásady štábnej kultúry. Už nie si v opozícii a to čo ti pomohlo vyhrať voľby je diametrálne odlišné od toho, čo sa od premiéra krajiny očakáva. Si premiér celej krajiny a volila ťa väčšina ľudí.

Tak a teraz sa vrátim k štábnej kultúre:

Pán premiér, nemeňte názor každý druhý týždeň. Dodržujte aj sám pravidlá, ktoré Vaša vláda schvaľuje.

Nevyhrážajte sa za iný názor ako máte VY. Môj otec, proti takým ako VY - síce za iných okolností - aktívne protestoval v 68 aj 89. Tiež to boli "vojnové stavy". Tak ako dnes.

Všetci príčetní si uvedomujú katastrofu do ktorej sa rútime. Nezvládnutie krízového manažmentu zdravotného systému v čase pandémie viedlo vo všetkých krajinách či ich častiach skôr či neskôr k totálnemu lockdownu. Všetci príčetní chápu, že musia byť opatrní a zodpovední. Všetci príčetní sa boja toho čo nás na Slovensku čaká.

Sú v obavách z toho čo príde. Boja sa o seba, svojich blízkych a tí, čo to chápu v súvislostiach aj o to čo nás čaká celý budúci rok pokiaľ nepríde "vysnívaná" vakcína (dokonca za seba ak môžem povedať - obávam sa, že skôr či neskôr sa niekde - napriek tomu, že všetko dodržiavam nakazím aj ja. A desím sa toho.) Všetci príčetní sa radi dajú otestovať, keď ich uznávané autority presvedčia, že je to pre nich a ich blízke bezpečné a krajina z toho bude mať osoh. Zatiaľ sa Vám to nepodarilo. Nie je fér spôsob komunikácie, ktorý ste si zvolili voči týmto ľudom. Nie je fér, že svoju frustráciu ventilujete na náš úkor.

Otvorene treba povedať, že najbližšie mesiace minimálne do budúceho septembra (pokiaľ sa plošné očkovanie rozbehne cez leto 2021 a bude úspešné) budú popretkávané čiastočnými alebo celkovými lockdownami striedaným následným uvoľnovaným opatrení, následným zhoršením situácie a opakovaným čiastkovým alebo celkovým lockdownom. Bolo by fér to povedať otvorene.

Aby ľudia pochopili, že v tejto chvíli spoločnosť nemá iný účinný liek, len cieľ ochrániť ľudské životy za čo najmenšej straty osobnej slobody a dopadu na ekonomiku. Toto by bolo fér, aby ste to hovorili otvorene a neustále dokola. Rád by som sa v tejto otázke mýlil, ale asi inak si koniec tohto roka a prvý polrok budúceho roka neviem teraz predstaviť. Nastal čas odriekania a obety.

Nemôžete sa ako premiér vysmievať sa, vyhrážať sa alebo nadávať nám. Vzájomný rešpekt sa nedá budovať na takomto princípe. Vysvetľovať, slušne požiadať a spolupracovať. Ľudia musia vidieť, že keď niečo žiadate tak to dáva zmysel, že za tým nemusia hľadať niečo iné (viď nákup testov a konšpirácie okolo jeho priebehu).

Keď nemáte rešpekt a pokoru pred občanmi Slovenska, nečakajte rešpekt a pokoru od občanov Slovenska. A to aj v čase, keď máte v súčasnej dobe „svoju“ väčšinu. Áno, je aj alternatíva že si ten rešpekt budete vynucovať nasilu. Slovensko si pamätá, žiaľ už aj takých premiérov. Ale všetci vieme ako skončili...bolo by veľmi smutné vidieť, ako bojovník za Slovensko a práva jeho občanov - po jednom vládnom období neprekročil v nasledujúcich voľbách 5% hranicu.

Zatiaľ týmto smerom máte pán Premiér našliapnuté...ale pokiaľ sa trochu zmeníte - povedané Vašimi slovami z 30.9.: Verím, že v priebehu sa nám tá krivka (s prepadom preferencii, pozn.) zlomí ...