Antigenový test vs PCR test. Výsledky štúdie porovnania v Čechách

Česká republika zvažovala plošné testovanie predtým, ako bola o ňom prvá zmienka u nás. Testy s ktorými ho chcela toto testovanie prevádzať podrobila najprv porovnávacej metóde s výsledkami testov PCR (predpísaný test na COVID).

Porovnávacia štúdia mala odpovedať na otázky, či je možné doteraz najspoľahlivejšiu metódu testovania na Covid-19, teda PCR, nahradiť metódou novou, u ktorej testovanie trvá kratšiu dobu - približne 30 minút. Skúmala sa jednak celková citlivosť antigénnych testov, tzn. u jedincov bez ohľadu na prejavené príznaky, a ďalej citlivosť u tých, u ktorých sa aspoň jeden z uvádzaných príznakov choroby Covid-19 prejavil. Príspevok je spracovaný výňatkami z tejto správy.

Už v predchádzajúcom období sa k tejto téme vyjadrila Spoločnosti pre lekársku mikrobiológiu a Laboratórna skupina COVID Ministerstva zdravotníctva ČR, ktorá vypracovala v spolupráci s Národním referenčným laboratóriom SZÚ pre chrípku a nechřipková respiračné vírusové ochorenia. Z ich stanoviska vyberám:

Diagnostika infekčného ochorenia založená na detekciu antigénu, ktorý je špecifický pre dané infekčné agens, poskytuje výhodu rýchlosti testu (do 15 až 30 minút), jednoduchosti prevedenie a relatívne nízke ceny. Nevýhodou býva nižšia citlivosť testu. V súvislosti s diagnostikou COVID-19 sú skúsenosti s antigénnymi testami v ČR zatiaľ obmedzené, ale z medzinárodnej odbornej literatúry vyplýva, že aj v tomto prípade platí, že antigénne test má nižšiu senzitivitu (uvádzanou väčšinou v rozmedzí 85 až 95%) v porovnaní s metódou PCR, ktorá je považovaná za zlatý štandard diagnostiky COVID-19. Antigénne test nemožno chápať ako rovnocenný ekvivalent PCR diagnostiky. Vôbec by nemal byť používaný ako skríningový k vyšetrovaniu jedincov s nízkou pravdepodobnosťou infekcie (tj. napríklad u asymptomatického jedinca bez kontaktu s ochorením alebo pre skríning na letiskách či hraničných vstupoch). Výsledky je nutné interpretovať obozretne a v kontexte epidemiologickej situácie, zvlášť potom pamätať na riziko falošnej negativity v oblastiach s vyššou prevalenciou ochorenia a na riziko falošnej pozitivity v oblastiach s nižšou prevalenciou ochorenia. Je zrejmé, že najvyššie pravdepodobnosť zachytenie antigénu SARS-CoV-2 v klinickom materiálu je tesne (- 1 deň) pred manifestáciou ochorenia a v prvých dňoch ochorenia (do 5 dní od začiatku príznakov).

Podľa tohto stanoviska jeho využitie je možné tak definovať pre nasledujúce situácie:

Diagnostika COVID-19 u jedinca so závažnými príznakmi respiračného ochorenia, ktoré trvajú kratšie ako 3 dni, ak nie je k dispozícii možnosť prevedenia PCR. Negatívny výsledok nevylučuje ochorenie COVID-19, a je tak nutné vykonať PCR pri pretrvávajúcom podozrení na COVID-19.

Diagnostika COVID-19 u jedinca s príznakmi respiračného ochorenia, ktoré trvajú kratšie ako 3 dni, ak nie je k dispozícii možnosť prevedenia PCR v bežnom režime (s výsledkom do 48 hodín). Negatívny výsledok nevylučuje ochorenie COVID-19.

Diagnostické a epidemiologické testovanie pri lokálnom vzplanutia epidémie, ak nie je k dispozícii možnosť prevedenia PCR v bežnom režime.

Podľa Spoločnosti pre lekársku mikrobiológiu a Laboratórnej skupiny COVID Ministerstva zdravotníctva ČR by súpravy pre detekciu antigénu SARS-CoV-2 musí mať CE IVD certifikáciu a súčasne deklarovanú citlivosť najmenej 90% a špecificitu najmenej 97%

V podobnom duchu sa nesie aj stanovisko Rakúskej spoločnosti pre infekčné choroby a tropickú medicínu k testovaniu SARS-CoV-2 pod ktoré sa podpísali Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, prezident a Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, viceprezident spoločnosti.

Podľa nich nesystematické, nereflektivné, rozsiahle testovanie a preverovanie v cestovnom ruchu alebo iných oblastiach spoločenského života (najmä u zdravých ľudí bez príznakov) nie je vhodným prostriedkom na získanie presných informácií o epidemiologickej situácii, alebo dokonca prostriedkom na obmedzenie pandémie. Namiesto necielených hromadných testov by malo byť vyšetrovanie obmedziť na rizikové skupiny, teda na pacientov s typickými príznakmi COVID a predchádzajúce expozíciou, alebo podľa situácie na pacientov z rizikových oblastí, ako sú nemocnice alebo opatrovateľská zariadení.

Ako dopadli výsledky porovnávacej štúdie?

Počas testovacej štúdie, ktorá prebehla v minulom týždni (21.10.2020 - 24.10.2020), vyšetril tím pracovníkov Ústavu lekárskej mikrobiológie 2. LF UK a Fakultnej nemocnice Motol v spolupráci s odberovým miestom FN Motol celkom 591 jedincov, ktorí navštívili odberové miesto a súhlasili s odbermi z nosohltana na účely porovnávacej štúdie. Vekový priemer testovaných osôb bol 40 rokov (vekové rozpätie 11 až 78 rokov). Jeden alebo viac príznakov ochorenia COVID-19 pri sebe pozorovalo 290 jedincov (49%), zvyšných 391 jedincov neuvádzalo žiadny z nasledujúcich príznakov: kašeľ, bolesť svalov, kĺbov, zimnica, hnačka, zvracanie, zvýšená teplota, strata chuti a čuchu.

"Výsledky štúdie sú naozaj ďaleko za očakávaním. Celková senzitivita antigénnych testov sa podľa nášho zistenia pohybuje pod hranicou 70%. Náš odhad bol pritom približne 85%, "hovorí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., prednosta Ústavu lekárskej mikrobiológie 2. LF UK a FN Motol, a dodáva: "Dá sa povedať, že 3 z 10 Covid + pacientov, a to dokonca aj ak majú príznaky, antigénne testy vôbec nerozpoznajú!"

Aké sú teda konkrétne výsledky skúmaných antigenných testov testovaných v Čechách?

Celková senzitivita antigénnych testov. Pozitívny výsledok bol metódou PCR zachytený v 222 prípadoch (u 168 jedincov s príznakmi a u 54 bez príznakov). Antigénne test 1 preukázal pozitivitu v 148 prípadoch (z toho u 124 jedincov s príznakmi), antigénne test 2 vyšiel pozitívny vo 141 prípadoch (z toho u 116 jedincov s príznakmi). Kým antigénne test 1 nevyšiel pozitívny ani v jednom prípade negatívneho PCR, u antigénneho teste 2 bola taká situácia zaznamenaná v dvoch prípadoch, čo indikuje riziko vzniku falošne pozitívnych výsledkov (skutočná negativita PCR bola u oboch týchto vzoriek potvrdená prevedením dvoch rôznych PCR).

(FN Motol)

Senzitivita antigénnych testov s ohľadom na prahový cyklus metódy PCR. Je známe, že väčšie vírusová nálož sa v metóde PCR prejaví ako nižší prahový cyklus Ct. Nasledujúce analýza sa zamerala na senzitivitu testov pri rôznej sile pozitivity metódy PCR (reprezentovanej hodnotami Ct). Ukazuje, že citlivosť antigénnych testov je uspokojivá len pre vzorky, ktoré majú najvyššiu hladinu pozitivity (s hodnotami Ct pod 25).

(FN Motol)

Kompletné výsledky štúdie si môžete pozrieť tu .

Záver:

Postup Českej republiky, keď najprv otestovala a porovnala antigénové testy vs PCR testy (ich presnosť v praxi) je zaujímavým príspevkom "správnej praxe". Na základe tohto porovnania v súlade so stanoviskom Spoločnosti pre lekársku mikrobiológiu a Laboratórna skupina COVID Ministerstva zdravotníctva ČR odporučili použitie antigénových testov v lokálnych centrách nákazy, pri vstupe do nemocnice a pretestovanie najviac ohrozených skupín obyvateľstva.

Zdroj: https://www.fnmotol.cz/_sys_/FileStorage/download/3/2854/priloha_vysledky-srovnavaci-studie-antigen-vs-pcr.pdf