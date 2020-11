GDPR a preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu. Primárka Horáková vracia vyznamenanie

Úrad vlády tvrdí, že zamestnávatelia na to nárok majú, podľa Úradu na ochranu osobných údajov SR však na takýto nárok zamestnávateľa chýba právny základ. Primárka Horáková vracia vyznamenanie ako protest proti krokom vlády.

Vláda SR prijala dňa 28.10.2020 uznesenie vlády SR č. 693 uverejnené pod č. 298/2020 Z.z., ktoré síce obmedzuje pohyb obyvateľom SR bez preukázania sa potvrdením o negatívnom výsledku na COVID-19, ale neudelila silovým zložkám SR oprávnenie ho kontrolovať a koalícia ani neschválila žiadny zákon a ani novelu vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré by jeho kontrolovanie silovým zložkám SR alebo zamestnávateľom umožňovala. Vláda SR vo svojom uznesení len odporučila hlavnému hygienikovi SR vydať vyhlášku, ktorou uloží povinnosť relevantným subjektov (nešpecifikovaným – doslovne uvedené „zamestnávateľom, prevádzkovateľom, atď.“) vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku testu.

V zmysle odporúčania vlády hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal v predvečer celoplošného testovania vyhlášku, ktorou okrem iného zakázal zamestnávateľom púšťať na pracovisko zamestnancov bez negatívneho certifikátu, rovnako aj majiteľom prevádzok (napríklad obchodov). Napriek tomu, že tieto ustanovenia napadol Úrad na ochranu osobných údajov, aplikujú sa v praxi. Celú vyhlášku si môžete pozrieť tu

Vyhláška ÚVZ je zverejnená vo vestníku od soboty a kancelária ombudsmanky sa hneď pustila do analýzy jej znenia. K jednoznačnému stanovisku sa do konca víkendu nedopracovali.

povedala jej hovorkyňa Michaela Pavelková. Či je zásah spôsobený vyhláškou ÚVZ v súlade s ústavou, je podľa stanoviska verejnej ochrankyne práv pomerne ťažké všeobecne posúdiť, „pretože možná protiústavnosť akéhokoľvek zásahu do základných práv sa posudzuje posúdením konkrétnych okolností jednotlivého prípadu“.

Z analýzy Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú vypracovala pre Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR, vyplýva, že zamestnávatelia majú právo na to, aby im zamestnanec preukázal, že má negatívny test na koronavírus. Či už z celoplošného testovania alebo z iného schváleného testovania. Základným právnym titulom pre spracúvanie informácie o teste zamestnanca na COVID-19 je podľa právnikov predovšetkým vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Celé stanovisko si môžete prečítať tu.

Výter z nosohltanu antigénovým testom je odoberanie biologického materiálu z človeka zabezpečeného na to oprávneným zdravotníckym pracovníkom. Z daného dôvodu výsledok takéhoto testu možno považovať za súčasť zdravotnej dokumentácie daného človeka, ktorý podstúpil takýto test. V zmysle ust. § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoZS“) je zdravotná dokumentácia súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Ustanovenie § 25 ods. 1 ZoZS upravuje sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom tieto údaje sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie predmetným zákonom striktne špecifikovanému okruhu osôb ako napríklad manžel, splnomocnenec, iný lekár, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, znalcom a poisťovni.

Lekárka a primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Júlia Horáková zaslala prezidentke SR Zuzane Čaputovej otvorený list, v ktorom vyjadrila občiansky i medicínsky nesúhlas s celoplošným antigénovým testovaním a následne vrátila štátne vyznamenanie.

„On urazil nielen mňa, ale väčšinu zdravotníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú poctivo a veľakrát bez finančného ohodnotenia, z vnútorného presvedčenia na zachovanie profesionálnej cti, lebo je to ich práca. Druhou ranou pre mňa bolo vyzdvihnutie zahraničných zdravotníkov, ktorí nám prišli pomôcť v operácií. Hoci si ich vážim, viem, že aj v našich radoch, by sa našlo viac dobrovoľníkov a všetky odberové centrá by boli zabezpečené, ak by sme videli medicínsky zmysel tohto celoplošného testovania.“