Donald Trump: prejav, ktorý vojde do histórie. Klamstvo, polopravdy a zavádzanie...

Donald Trump predniesol vo štvrtok večer v Bielom dome prejav, ktorý vojde do histórie Spojených štátov. Prečo? Ešte nikdy prezident USA namiesto obrany demokracie nenapadol legitimitu amerických volieb tak, ako Donald Trump.

Donald Trump v tomto prejave okrem oprávnenej kritiky prieskumov verejnej mienky v niektorých štátoch, pochvál za výkon jeho tímu a jeho samého v týchto voľbách, napadol legitimitu amerických volieb pričom väčšina toho čo použil a povedal, nebola pravda.

Je hrozné sledovať ako demokracia a samotná legitimita amerických volieb sa otriasa kvôli frustrovanému kandidátovi na prezidenta USA, pričom tento kandidát je zároveň uradujúci prezident USA.

video //www.youtube.com/embed/m8aEo4U5ZnQ

Začnem tým najdôležitejším: Krádež volieb?

Trump začal prejav slovami:

"Ak spočítate legálne hlasy, ľahko vyhrám. Ak spočítate nelegálne hlasy, môžu sa nám pokúsiť ukradnúť voľby."

Aká je pravda?

Trump je na pokraji porážky v prvom rade preto, že sa naďalej počítajú legálne hlasy. Neexistuje nijaký dôvod pre jeho návrh, aby sa prestali počítať „nezákonné hlasy“. Nie sú nezákonné, čo už v niektorých štátoch, kde sa pokúsil sčítavanie zastaviť nezávislé súdy rozhodli už v jeho neprospech. Je zaujímavé, že kde sa rátanie vyvíja v jeho prospech, tak tam jeho tím nenavrhuje žiadne zastavenie, ani prepočítavanie hlasov napriek malým rozdielom.

video //www.youtube.com/embed/PB3Fa-lD7Ds

V prípade, že nemáte dostatok času na pozretie celého videa - odporúčam pozrieť od 13:40.

Trump vo svojom prejave ďalej tvrdil, že jeho nemenovaní odporcovia sa „snažia ukradnúť voľby“ a „pokúšajú sa zmanipulovať voľby“.

Aká je pravda?

Toto tvrdenie je úplne nepodložené. Voľby sú podľa všetkých iných vyjadrení dokonca aj z jeho vlastného tábora legitímne. Nikto sa nič nesnaží ukradnúť - volební úradníci jednoducho počítajú legálne odovzdané hlasy.

Trump tvrdí:

„V skutočnosti sme vyhrávali na všetkých kľúčových miestach a naše počty sa začali zázračne znižovať. ...“ Dodal: „Chcú zistiť, koľko hlasov potrebujú, a potom sa zdá, že aby ich mohli nájsť. Čakajú a čakajú a potom ich nájdu. ... “

Aká je pravda?

Neexistuje žiadny dôkaz pre Trumpov názor, že niečo "hanebné" spôsobilo zmenšenie niektorých jeho výsledkov alebo že niekto "hanebne" manipuloval s počtom hlasov. Jeho vedenie sa v niektorých štátoch zmenšilo, pretože sa počítali úplne legitímne poštové hlasovacie lístky. Pretože oveľa viac demokratov, ako republikánov sa rozhodlo voliť poštou, poradie sčítaných v týchto štátoch spôsobilo, že Trump v priebehu času stratil svoju pozíciu víťaza v niektorých štátoch.

Georgia, Wisconsin, Michigan a Pensylvánia

Trump tvrdil, že „zvíťazil“ v štátoch Georgia, Wisconsin, Michigan a Pensylvánia, pričom ako dôvod uviedol svoje priebežne víťazstvo v priebežnom sčítavaní hlasov.

Aká je pravda?

Je to podobné, ako na Slovensku, keď po volebnom dni sa začnú spočítavať hlasy a prvé výsledky sú podľa štatistického úradu vždy v menších obciach na vidieku, kde často vedú úplne iné strany ako vo veľkých mestách. Jeho tvrdenia nie sú v tejto chvíli pravdivé. Byť vo vedení pred spočítaním všetkých hlasov nie je zjavne to isté ako vyhrať - a Trump podľa väčšiny predbežných odhadov už stratil aj Wisconsin a Michigan. V čase svojho prejavu mal problémy aj v Pensylvánii, pretože sa spočítavali hlasy z oblastí podporujúcich demokratov a jeho náskok v Geogii sa s postupujúcim časom a počtom sčítaných hlasov rýchlo zmenšuje.

Hlasovanie prostredníctvom pošty a legitimita volieb

Trump označil hlasovanie prostredníctvom pošty za „skorumpovaný systém“ a neskôr dodal, že dochádza k „obrovskej korupcii a podvodom“.

Aká je pravda?

V celej histórii tohto spôsobu hlasovania v USA nie sú zaznamenané žiadne anomálie. Je to štandardný spôsob hlasovania v zmysle platných zákonov. Podvody sú mimoriadne zriedkavé pri hlasovaní prostredníctvom pošty; aj keď sa to občas stane, neexistuje žiadny základ, na základe ktorého by sme mohli označiť celý systém za skorumpovaný.

Trump tvrdí:

"Vo viacerých štátoch bolo počítanie počas volebných nocí zastavené na hodiny a hodiny, pričom výsledky boli zadržiavané z hlavných miest prevádzkovaných demokratmi, aby sa objavili až neskôr. A určite sa objavili a všetci mali na sebe meno Biden," alebo takmer všetko, myslím, že takmer všetko. Všetky mali na sebe meno Biden, čo je trochu zvláštne. ““

Aká je pravda?

Rôzne štáty počítali svoje hlasovacie lístky rôznou rýchlosťou, ale nie je možné tvrdiť, že výsledky boli podozrivo „zadržané“. Niektorým krajom a štátom vždy chvíľu trvá, kým spočítajú a nahlásia výsledky do systému. Zisky Bidena boli opäť výsledkom spočítania legitímnych poštových lístkov.

Nie je pravda, že „všetky“ alebo „takmer všetky“ poštové lístky spočítané v stredu alebo vo štvrtok boli pre Bidena. Určite sú medzi nimi aj hlasy pre Trumpa.

Trump uviedol:

„Je úžasné, ako sú tieto poštové lístky tak jednostranné.“

Aká je pravda?

Nie je nič podozrivé na skutočnosti, že oveľa viac voličov Bidenu ako voličov Trumpa sa rozhodlo voliť poštou: Biden k tomu vyzval svojich priaznivcov (aj kvôli COVIDu), zatiaľ čo Trump neúnavne znevažoval hlasovanie prostredníctvom pošty z dôvodu "jeho problematického zabezpečenia" a označoval ho z tohto dôvodu za "nebezpečné". Trump počas kampane urobil niekoľko krátkych výnimiek a v jednej chvíli uviedol, že hlasovanie prostredníctvom pošty na Floride je bezpečné a zabezpečené, ale jeho dominantným odkazom pre jeho voličov bolo, že by mali hlasovať osobne.

Trump v prejave uviedol:

"V prezidentských voľbách sa ešte musí rozhodnúť v niekoľkých štátoch. Volebné komisie týchto štátov riadia vo všetkých prípadoch demokrati." Neskôr dodal, že „Volebné komisie v Georgi riadia demokrati“.

Aká je pravda?

Je to nepravdivé. Napríklad najvyšší volebný úradník v Georgii pre voľby je republikán s Trumpovej strany Brad Raffensperger. Neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že demokratickí volební úradníci v iných štátoch urobili niečo zlé.

Pozorovatelia volieb v Detroite

Trump tvrdí:

„Našej kampani bol odopretý prístup k pozorovaniu sčítania hlasov v Detroite.“

Aká je pravda?

Je to nepravdivé. Hlavný volebný právnik v Detroite uviedol, že v stredu bolo pri sčítavaní 225 republikánskych zástupcov, spolu s 256 demokratmi a 76 nezávislými.

Čo dodať na záver?

Tento prejav sa zapísal do histórie už v tomto okamžiku. Určite bude predmetom mnohých analýz v odbore Politológia. Nielen spôsobom akým zaútočil na samotnú legitimitu volieb, ale aj tým, že mnoho médii stoplo vysielanie z tohto prejavu pre zjavné nepravdy, ktoré prezident vo svojom prejave používal. Niektoré média ho dokonca vymazali zo svojich web stránok z dôvodu toho, že odmietajú šíriť klamstvá.

Náražky a vyjadrenia Donalda Trumpa vychádzajú asi z frustrácie samotného úradujúceho prezidenta. Prijať ich ako fakt, by znamenalo prijať fakt, že americké voľby by mohli byť manipulované. Šanca na to vzhľadom na nastavené kontrolné mechanizmy sú mizivé.

V histórii USA sa ešte nestalo, aby sa uradujúci prezident pokúšal takto znížiť legitimitu amerických volieb. Pre zahraničných pozorovateľov a pre ľudí, ktorí sledujú zahraničnú politiku sú takéto vyhlásenia neprípustné. "Naburávanie" sa do základných pilierov USA v tejto oblasti je zo strany prezidenta Trumpa nezodpovedné a sú vodou na mlyn pre iných populistov vo svete, ktorí z radosťou sledujú nielen to, čo sa to deje v USA ale najmä to, že spochybňovanie výsledkov volieb je legitímnou „zbraňou“ aj v kolíske samotnej demokracie.

V tejto chvíli je potrebné zdôrazniť, že tieto názory prezidenta určite neodrážajú názory väčšiny obyvateľov USA a dovolím si dokonca tvrdiť - na základe vyjadrení aj mnohých prezidentových republikánov, tak neodrážajú ani názory mnohých voličov samotného prezidenta Donalda Trumpa.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...