Tak Sulík si je v Dubaji. Ako včera hlasovali strany za otvorenie fitnesiek a kostolov?

Včera prebehlo v parlamente hlasovanie o návrhu na urýchlené zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, v reštauráciách a v kostoloch, aký platí v obchodoch a v nákupných centrách. Myslíte, že strana SAS hlasovala za?

Richard Sulík – dlho som premýšľal, ako sa na tohto politika pozerať. Rozbil Radičovej vládu a tak ako mnohí, ho z tohto dôvodu roky čiastočne „viním“ za to, čo sa potom na Slovensku dialo.

Keby nepoložil Radičovej vládu, keby, keby, keby...v každom prípade Sulík sa týmto zapísal ako problematický partner, ktorý pre svoj záujem a názor je ochotný obetovať čokoľvek, napriek následkom, ktoré sa dajú očakávať a predvídať.

V čase, keď do červeného okresu môže obyčajný občan len s „priepustkou“, si minister hospodárstva ako svoju prioritu (lebo ako inak to nazvať, keď v tomto čase sa tam práve teraz rozhodne vycestovať) dá služobnú cestu do Dubaja. Fajn. V tom istom čase prebieha v parlamente hlasovanie o urýchlené zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, v reštauráciách a v kostoloch, aký platí v obchodoch a v nákupných centrách. Myslíte, že strana SAS hlasovala za?

Je tu nová vláda a Richard Sulík sa žiaľ - nezmenil. Áno, je určite sympatické, ako to hrá na otváranie ekonomiky a všetky tie „reči“ okolo. Aká je však realita? Ako v skutočnosti koná strana SAS, keď má možnosť hlasovať za návrhy na otvorenie prevádzok? Zahlasuje za, proti alebo sa proste zdrží?

Čo vyčítam Richardovi Sulíkovi?

1, Služobná cesta do Dubaja

V čase, keď biznis na Slovensku ledva dýcha, keď pomoc podnikom a ľuďom je nedostatočná, v čase vyhláseného „núdzového stavu“, v čase keď vládne nariadenia bez „priepustky“ zakázali pohyb do „červených“ okresov, sa on rozhodne navštíviť Dubaj a vyjednávať tam o výstave EXPO. HA-HA-HA. Čo k tomuto dodať? Ak sa doteraz niekto normálny zastával Richarda Sulíka, tak musím povedať, že je pre mňa ako daňového poplatníka neprijateľné, že môj minister hospodárstva namiesto riešenia opatrení a aktuálnych problémov odíde do Dubaja riešiť nejakú výstavu EXPO.

Zároveň ako daňový poplatník – keď vidím, kde sa rúti naše hospodárstvo, keď súkromné firmy musia škrtať výdavky, ktoré bezprostredne nie sú potrebné, škrtajú nákladové položky, a ako prvé škrtajú práve náklady na marketing a žiaľ niektoré podniky musia už aj prepúšťať, s nemým úžasom sledujem, ako sa prioritou Ministra hospodárstva namiesto problémov tisícov a tisícov živnostníkov, malých podnikateľov stáva riešenie výstavy EXPO v roku 2021. Bravó, pán Sulík.

2, Včerajšie hlasovanie v parlamente (hlasovanie č.3, 12. 11. 2020 09:20 )

Včera bol v parlamentne predložený procedurálny (opozičný) návrh, aby parlament zaviazal vládu, aby sa na fitness centrá, reštaurácie a kostoly vzťahovali rovnaké opatrenia, ako na obchodné reťazce a banky (napr. aj čo sa týka počtu návštevníkov). Doslovné znenie podľa prepisu z web stránky národnej rady - nrsr.sk (https://tv.nrsr.sk/transcript?id=231867 ) tohto procedurálneho návrhu je:

Aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o urýchlené zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, v reštauráciách a v kostoloch, aký platí v obchodom a v nákupných centrách. Odôvodnenie. Výrazná diskriminácia reštaurácií, fitnescentier a kostolov oproti obchodom a nákupným centrám je jednak v rozpore s ústavným princípom rovných podmienok, jednak úplne neodôvodnene. Poškodzuje jeden sektor verejných služieb oproti inému sektoru.

Ako hlasovali poslanci strany Sloboda a solidarita o tomto návrhu?

Poslanci strany SAS podľa záznamu z hlasovania uvedenom na stránke Národnej rady nielenže nehlasovali za tento návrh, ale 7 hlasovali proti tomuto návrhu a 1 sa zdržal.

Ako hlasovali o tomto návrhu ostatní?

Za zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, v reštauráciách a v kostoloch, aký platí v obchodom a v nákupných centrách hlasovalo za - OLANO 1 poslanec, ZALUDÍ, SAS a SME RODINA nikto.

Čo k tomu dodať?

Snáď už len status Richarda Sulíka z 11.11.2020

A včerajšia realita hlasovania za návrh na zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, v reštauráciách a v kostoloch, aký platí v obchodoch a v nákupných centrách ( napr. aj čo sa týka počtu návštevníkov).

