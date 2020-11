Bratislavský župan Juraja Droba, SaS "zaútočil" na otváranie kostolov. Odstúpte!

Juraj Droba: "TESTOVANIE SME PODSTÚPILI, AJ KEĎ SO ZAŤATÝMI ZUBAMI. ROBILI SME TO, ABY SA OTVORILA EKONOMIKA, NIE KOSTOLY. Otvoreniu divadiel sa teším, kiná mi prídu v tejto situácii nepodstatné, ale budiž. Ale otvorené kostoly?"

Kto je Juraj Droba?

Do volieb v roku 2016 kandidoval na 13. mieste na kandidátke SaS. Bol spoluautorom volebného programu SaS a tímlídrom SaS pre osobné slobody. Na stránke venovanej vtedajším kandidátom SAS na poslancov sa prezentoval takto:

Ako kandidát za poslanca do Národnej rady SR 2016 a tímlíder strany Sloboda a Solidarita chce Juraj Droba presadzovať také reformy, ktoré by pomohli vytvoriť tolerantnejšiu spoločnosť, ktorá by zabezpečovala plnohodnotnú kvalitu života pre všetkých jej príslušníkov bez ohľadu na ich vzájomné odlišnosti.

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v novembri 2017 bol zvolený za župana s počtom hlasom 36 864 hlasov z celkového počtu platných hlasov 180 490 (počet zapísaných voličov 584 995).

Status župana Juraja Drobu, strana SaS

TESTOVANIE SME PODSTÚPILI, AJ KEĎ SO ZAŤATÝMI ZUBAMI. ROBILI SME TO, ABY SA OTVORILA EKONOMIKA, NIE KOSTOLY. Otvoreniu divadiel sa teším, kiná mi prídu v tejto situácii nepodstatné, ale budiž. Ale otvorené kostoly?

Pričom následne dodal :

Ešte šťastie, že môžeme ísť aspoň do toho kostola a našou návštevou naplno rozpumpovať ekonomiku

Status, ale najmä spôsob komunikácie tejto tak významnej téme, ako je uvoľňovanie opatrení župana Drobu ma nemilo prekvapil. Človek v kritických momentoch by mal vedieť, čo je správne a čo nie, čo je dobré a čo je zlé. Politik dvojnásobne. Spájať z môjho pohľadu "posmešne" otváranie kostolov s "rozpumpovaním" ekonomiky je nedôstojné.

Aby sme sa správne chápali - nechcem viesť diskusiu o samotných opatreniach - to by mala byť vec len a len odborníkov z epidemiologickej komisii (aj samotné otváranie/zatváranie kostolov) a nemala byť neustále zneužívaná v politickom boji. To čo namietam je spôsob komunikácie bratislavského župana Drobu, zakladajúceho člena strany SaS na túto tému.

Dôrazne odmietam "zneužívanie" témy otvárania kostolov Jurajom Drobom v politickom boji v tejto tažkej dobe a žiadam, aby o otváraní/zatváraní kostolov, tak ako aj o iných opatreniach sa rozhodovalo, len na základe faktov, aktuálnej epidemiologickej situácie a rozhodnutia odborníkov. A pevne verím, že sa tak aj deje.

Ľudia samozrejme môžu pochybovať o tom či onom opatrení, alebo jeho uvoľnení. Je to ľudské. Ale politici, by túto téme nemali zneužívať a ešte viac tak prehlbovať "krízu dôvery" v zodpovedné inštitúcie v tejto dobe. Politici, by si mali konečne uvedomiť, že obyvatelia očakávajú z ich strany zodpovedné konanie a faktami podloženú komunikáciu.

Duchovná útecha v ťažkej dobe má v živote veriacich svoje významné miesto a vyjadrenie bratislavského župana Drobu: "Ešte šťastie, že môžeme ísť aspoň do toho kostola a našou návštevou naplno rozpumpovať ekonomiku" sa ich určite výrazne dotklo a ja ho považujem za dehonestujúce.

Všeobecne nesúhlasím so spôsobom komunikácie strany SAS v tomto náročnom období Slovenských dejín a jej predsedu Sulíka, napriek tomu, že mu vďaka nej stúpajú preferencie a ja za svoj názor k nej, napriek vysokej karme môjho posledného blogu 11,87 v ktorom som to kritizoval - som si musel v rámci diskusie k nemu vypočuť aj veľa hanlivých poznámok.

(https://martingregus.blog.sme.sk/c/548383/tak-sulik-si-je-v-dubaji-ako-vcera-hlasovali-strany-za-otv)

Musím opakovať, že sa mi súčasný spôsob komunikácie SaS a jej vytváranie obrazu "opozície v koalícii" nepáči a som znepokojený, že župan Droba sa snaží vytĺkať politický kapitál na aj tak "krehkej" téme akou sú kostoly, pričom samozrejme ako správny politik, nezabudne v rámci záveru vo svojej správe v PS napísať SOM veriaci a nemám nič proti cirkvám.

Otvorená výzva na odstúpenie župana Juraja Drobu z postu župana

Pán Droba, dovolím si Vám na základe vedeckých poznatkov, keď už v SAS máte rady tie fakty a čísla vysvetliť "ľudské potreby" cez "Maslowova pyramída (potrieb)".

(https://sk.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyram%C3%ADda)

Sebaaktualizácia (pojem zaviedol Kurt Goldstein, niekedy sa označuje ako sebarealizácia) je inštinktívna potreba naplniť svoje schopnosti a snaha byť najlepším akým len človek môže byť. Na vrchole pyramídy sa nachádza sebatranscendencia, niekedy nazývaná aj duchovné potreby.

Pán Droba, aj veriaci v Bratislavskom kraji majú svoje potreby (nebudem hovoriť o krstoch, svadbách, prvom svätom primáni, birmovke). Rozumiem, však Vášmu nastaveniu, ktoré verejne prezentujete, aj keď s ním nesúhlasím.

Opatrenia v období pandémie nie sú vládne. Opatrenia nie sú opozičné. Politikárčiť na túto tému spôsobom, ako ste to urobili vy a vytĺkať rast preferencii v najzložitejšej epoche vývoja Slovenska - nie je podľa môjho názoru správne. Spôsob, akým ste to urobili je nedôstojný.

Opatrenia sú proste potrebné. Ich primanie / uvoľňovanie by malo byť len a len na rozhodnutí odborníkov.

Nikto z príčetných obyvateľov nechce zbytočné obete na ľudských životoch a chce ochrániť seba a svoje okolie pred ochorením. Každý príčetný občan pochopil, že bez zodpovedného správania a rešpektovania nariadení sa nám to nepodarí zastaviť. Väčšina ľudí už chápe, že v tejto chvíli spoločnosť nemá účinný liek, len cieľ ochrániť ľudské životy za čo najmenšej straty osobnej slobody a dopadu na ekonomiku. Nastal čas odriekania a obety do času nájdenia účinnej vakcíny.

Uvedomujem si, že komunálna politika na vyšších územných celkoch na základe nízkej volebnej účasti voličov moc nezaujíma. Ale malo by ich zaujímať, kto ich reprezentuje ako župan a aké názory propaguje a ako sa správa. Takisto si uvedomujem, že blog bude v rámci diskusie predmetom "hejtu" podporovateľov strany SaS.

Žiaľ, keď žiadna relevantná politická strana sa počas celého víkendu nedokázala ozvať a zaujať k županovi Drobovi a jeho vyhláseniu stanovisko, mám potrebu predniesť svoje stanovisko ako nespokojný občan.

Na základe verejných vyhlásení - statusov župana Juraja Drobu, ktoré nie sú podľa môjho názoru hodné tak vysoko postaveného politika v tak významnej pozície ho verejne žiadam, aby sa vzdal funkcie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Petíciu za odstúpenie župana Juraja Drobu župana Bratislavského samosprávneho kraja z jeho postu môžete nájsť tu:

https://www.peticie.com/peticia_za_odstupenie_mgr_juraj_droba_mba_ma_z_funkcie_predsedu_bratislavskeho_samospravneho_kraja

Cieľom tejto petície je vyzbierať min. 36 864 hlasov + 1hlas – čo je o jeden hlas viacej ako Juraj Droba získal v posledných župných voľbách, na základe čoho bol zvolený za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.