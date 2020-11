Matovič vs Sulík. Sulíkova domáca úloha a jej riešenie

Matovič dal domácu úlohu Sulíkovi. Sulík úlohu podľa Matoviča nesplnil. Tu máte podľa českého vzoru spracovanú tabuľku, dnes to upravte na krízovom štábe a riešte tie veci, prečo Vás občania volili. S tým sú občania spokojní a

v tom ste dobrí. Myslím, že bude po skončení pandémie dostatok času na analyzovanie jednotlivých krokov, kto čo kedy urobil, kto čo kedy neurobil. Načo tie hádky na facebooku. Máte sa na ňom ako koaličníci "hádať", tak ho radšej vtedy vypnite. Je to vyslovene kontraproduktívne. Každý by mal robiť to - za čo je zodpovedný. Niekto chrániť životy, niekto robiť politiku podpory tak, aby časť podnikateľov, zamestnancov, živnostníkov namala pocit, že štát ich necháva v tomto náročnom období v štichu. A nielen pocit. V tomto období sa nemá šetriť na podpore. Má byť plošná. Pre všetkých. Priama. Jednoduchá.

Áno, ukazuje sa, že v krízových situáciach je nezastupiteľná úloha aj štátu. Že trh nevyrieši všetko, ako radi vyprávajú niektorí politici a strany. A keď je podpora štátu nesprávne nastavená, podľa názoru časti občanov nedostatočná - tak prichádza frustrácia z obmedzení.

Biden sa často počas predvolebných mítingov prihováral aj týmto štýlom:

Milí občania, keď budete tento rok sadať za vianočný stôl a jedna stolička tam bude voľná, lebo Vám niekto odišiel na COVID tak si spomeňte, kto ju neriešil a nedokázal ochrániť Vašich najbližších.

Vidíte v tom nejakú paralelu?

Načo vymýšlať vymyslené? Prečo sa nepozbierali všetky tieto pandemické plány, semafory zo všetkých štátov, neurobil sa benchmarking najlepších riešení a opatrení a následne sa urobilo najlepšie riešenie pre Slovensko s pridaním názorov našich expertov a odborníkov?

Aké kritéria používajú v Čechách pre určenie epidemiologických opatrení pre jednotlivé kraje?

Česká republika zaviedla systém PES: Protiepidemický systém z dôvodu prípravy na uvoľňovanie/ sprísnenie prijatých opatrení. Systém PES počíta s piatimi farebne odlíšenými pásmami. Radenie krajov do príslušných úrovní prebieha na základe epidemiologických ukazovateľov, ako je napr. 14 denná incidencia na 100 tisíc obyvateľov, zjednodušený výpočet reprodukčného čísla, pozitivita testov a tiež 14 denné incidencia na 100 tisíc obyvateľov zameraná na skupinu seniorov.

Index rizika sa vypočítavá ako body za hodnoty štyroch rizikových ukazovateľov týkajúcich sa stavu a k priebehu epidémie COVID-19. Tieto ukazovatele v podstate reagujú na nasledujúce štyri zásadné otázky:

Koľko ľudí sa v poslednej dobe nakazilo? 20 bodov 14denný počet pozitívnych na COVID-19 (na 100 000 obyvateľov)

Koľko seniorov sa v poslednej dobe nakazilo? 14denný počet pozitívnych seniorov (na 100 000 obyvateľov vo veku od 65 rokov)

Narastá počet nakazených - šíri sa vírus v populácii? Zjednodušený výpočet reprodukčného čísla

Dokážeme nakazené účinne a rýchlo zachytiť? Priemerná pozitivita testov za posledných 7 dní



Výslednú hodnotu indexu rizika vypočítavajú tak, že sčítavajú počty bodov pridelených podľa hodnoty týchto štyroch ukazovateľov. Čím viac bodov, tým vyššie riziko. Výsledná hodnota indexu môže nadobúdať rozsahu hodnôt od 0 do 100. Ako to vyzerá v praxi?

(Ministerstvi zdravotníctvi ČR: PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace)

Aká je základné rozdelenie krajov?

Najmiernejšia úroveň v semafore je zelená, kde index rizika je do 20 bodov, druhá žltá do 40 bodov, tretia oranžová do 60 bodov, štvrtá červená do 75 bodov a piata úroveň fialová v prípade ešte vyššieho skóre. V súčasnej dobe sú všetky kraje v ČR vo fialovej oblasti. Na každý stupeň sú naviazané konkrétne epidemiologické opatrenia. Zamestnanci aj podnikatelia tým pádom vždy presne vedia, čo ich čaká.

(Ministerstvi zdravotníctvi ČR: PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace)

Pre prechod do vyššieho stupňa rizika a sprísnenie opatrení je treba číslo vyššej úrovne po dobu viac ako troch dní, pre pokles do nižšieho pásma by potom nižšie hodnoty mali vydržať týždeň. V nižších rizikových pásmach možno opatrenia uvoľňovať aj regionálne.

Všeobecne pre vnútorné a vonkajšie hromadné akcie platia podľa tohto systému nasledujúce pravidlá: Pri piatom, najrizikovejším stupni, sa môžu zhromaždiť len dve osoby, pri štvrtom šesť. V prostrednom pásme sa počíta s obmedzením na 50 osôb vonku a desať vo vnútri, v druhom najmiernejším potom na 100 osôb vonku a 50 vnútri. Pri prvom, najmiernejším stupni sa potom bude môcť zísť 500 osôb vonku a 100 vnútri. Českú republiku rozdelili po jednotlivých krajoch – čo je u nás ekvivalent vyšších územných celkov – žúp. Ako to vyzerá v praxi?

(Ministerstvi zdravotníctvi ČR: PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace)

Ako by podľa tohto systému vyzerali epidemiologické opatrenia na Slovensku?

Keby prevezmeme opatrenia podľa tohto semafora tak by vyzerali nasledovne. Pre inšpiráciu to nie je zlé. V prípade, že by vyšší územný celok (župa) bol zaradený do prvých 2 pásiem - to znamená stupeň zelený a stupeň oranžový - tak by boli nasledovné opatrenia.

V prípade, že by vyšší územný celok (župa) bol zaradený do 3 a 4 stupňa - to znamená stupeň oranžový a stupeň červený - tak by boli nasledovné opatrenia.

V prípade, že by vyšší územný celok (župa) bol zaradený najhoršieho stupňa fialového - tak by boli nasledovné opatrenia.

Čo dodať na záver?

Ľudia sú unavení z hádok o epidemiologických obmedzeniach. Otvorene treba povedať, že najbližšie mesiace (pokiaľ sa rozbehne plošné očkovanie a bude úspešné, resp. sa nájde účinný liek) budú popretkávané čiastočnými alebo celkovými lockdownami, striedaným následným uvoľnovaním opatrení, následným pravdepodobným zhoršením situácie a opakovaným čiastkovým alebo celkovým lockdownom. Dávkované "salámovou metódou".

Je to najpravdepodobnejší scenár nasledovných mesiacov. Opatrenia nie sú vládne. Opatrenia nie sú opozičné. Bagatelizovať problém s pandémiou nech ste na akejkoľvek "strane barikády" nie je správne. Opatrenia sú proste potrebné.

Nikto z príčetných obyvateľov nechce zbytočné obete na ľudských životoch a chce ochrániť seba a svoje okolie pred ochorením. Každý príčetný občan pochopil, že bez zodpovedného správania a rešpektovania nariadení sa nám to nepodarí zastaviť. Väčšina ľudí už chápe, že v tejto chvíli spoločnosť nemá iný účinný liek, len cieľ ochrániť ľudské životy za čo najmenšej straty osobnej slobody a dopadu na ekonomiku. Nastal čas odriekania a obety.

To, čo však ľudia očakávajú tiež, je jasný plán - za akých okolností sa bude čo uvoľňovať a kedy zase sprísňovať. Podnikatelia, zamestnanci, živnostníci chcú vopred vedieť, čo ich čaká, aby sa mohli pripraviť. Či už na to sprísnenie, či už na to uvoľnenie. Samozrejme akékoľvek uvoľnenie môže nasledovať, až keď bude situácia v danom regióne pod kontrolou.

Rozdelenie regiónov a "slovenský index rizika" vrátane jeho výpočtu by mali stanoviť odborníci z pandemickej komisie. Opatrenia by mali byť v budúcnosti viac predvídateľné a plánované. Pre obyčajných ľudí prehľadne spracované po jednotlivých odvetviach národného hospodárstva - na jednej A4. Nie komplikované, nie menené každý "druhý" týždeň, nie komunikované na facebooku. Jedna A4 - tabuľka, ktorá dá "svetlo na konci tunela". Stiahnuť si ju pre rozmýšlanie môžete tu.

V každom prípade, nech "domáca Sulíková úloha" skončí akokoľvek, v situácii - kedy by hrozil kolaps celého zdravotníckeho systému tak, ako je to posledné týždne v Čechách, nech je na semafore v niektorom okrese alebo kraji zelená či oranžová - celá republika je aj tak fialová a celá republika musí dodržiavať najprísnejšie opatrenia. Len tie vedia znížiť ľudskú mobilitu a tak znížiť tlak na zdravotnícke zariadenia.