Rozšírenie uhoľnej bane Turów - otvorená výzva ministrovi Jánovi Budajovi: STOP

Česká republika sa aktívne bráni z ich pohľadu nezákonnému rozšíreniu bane Turów. Ministerstva životného prostredia a zahraničných vecí ČR spoločne odoslala 30. septembra 2020 podnet pre porušenie práva Únie Poľskou republikou.

Podnet podalo proti predĺženiu a rozšíreniu povolenia banskej činnosti v bani Turów k Európskej komisii. Česká republika je presvedčená, že Poľsko rozširovaním bane Turów nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štyroch európskych smerníc aj priamo zo Zmluvy o EÚ. V reakcii na podnet ČR podľa čl. 259 Zmluvy o fungovaní EÚ (čo je nutný krok pred prípadným podaním žaloby) k nezákonnému rozširovanie bane Turów sa 13.11. konalo prerokovanie s Európskou komisiou.

Európska komisia sa po vyhodnotení problému k podnetu ČR oficiálne vyjadrí do konca roka 2020. Podľa odpovede Európskej komisie potom ČR rozhodne o ďalších krokoch.

Napriek tomu, že do tejto chvíle stále disponujeme len čiastkovými informáciami k predĺženiu ťažby od poľskej strany, je potrebné aj zo strany Slovenska na platforme krajín V4 žiadať od Poľska predloženie konkrétnych informácii k tomuto predĺženiu.

"Ťažobná činnosť bane Turów výrazne zmenila smer prúdenia podzemných vôd. Došlo k radikálnemu zníženiu hladiny podzemnej vody na ploche až 40 km². Kvôli ťažbe sa začala strácať podzemná voda a ubúda tiež voda povrchová, "

píše sa v správe Severočeské vodárenské spoločnosti (SVS), ktorá zásobuje obyvateľov hradeckej pitnou vodou.

Hluk, prach a znečistenie ovzdušia sú ďalšími negatívnymi vplyvmi, ktoré prináša povrchová ťažba hnedého uhlia. Najviditeľnejším dopadom na životné prostredie a životy miestnych, ale zostáva úbytok povrchových a podzemných vôd. Poľská strana výraznejší vplyv na zásoby vody popiera.

"Hoci to poľská strana popiera, už dnes voda z krajiny Hradecká a Frýdlantsko miznú a podľa expertov bude v prípade rozširovania a zahlbovanie bane miznúť ďalej, lebo voda bude do hlbokého bane stekať z českej strany. Žiadne z navrhovaných riešení nedokáže zabrániť celkovému úbytku vody z krajiny. Jediným riešením podľa nás je preto nerozširovať baňu Turów "

vysvetľuje Nikol Krejčová, koordinátorka uhoľnej kampane organizácie Greenpeace ČR, ktorá spoluorganizavala medzinárodnú protestnú akciu v Trojzemí.

Čo Poľsko odmieta a prečo by sme mali verejne podporiť Českú republiku?

Poľsko podľa vyjadrení MŽP ČR opakovane odmietalo poskytnúť Českej republike akékoľvek podrobnejšie informácie o vydanom povolení na ťažobnej činnosti v hnedouhoľnom ložisku Turów do roku 2026 či o konaní k nemu vedúcom.

Zároveň Poľsko neumožnilo dotknutej verejnosti zapojenie do tohto konania a neumožnilo súdne preskúmanie dotknutého povolenia. Text povolenia bol Českej republike poslaný až viac ako 5 mesiacov po jeho vydaní a úplne v ňom chýbali niektoré základné informácie týkajúce sa napr. rozlohy zámeru. Na základe obsahu povolenia sa podľa vyjadrení MŽP ČR navyše zdá, že nebolo riadne zohľadnené posúdenie vplyvov na životné prostredie, ktorým bolo podľa tvrdenia Poľska podložené.

Text povolenia bol Českej republike poslaný až viac ako 5 mesiacov po jeho vydaní a úplne v ňom chýbali niektoré základné informácie týkajúce sa napr. rozlohy zámeru. Na základe obsahu povolenia sa podľa vyjadrení MŽP ČR navyše zdá, že nebolo riadne zohľadnené posúdenie vplyvov na životné prostredie, ktorým bolo podľa tvrdenia Poľska podložené. Poľsko zároveň neposkytuje žiadne informácie o konaní o vydaní povolenia ťažobnej činnosti v hnedouhoľnom ložisku Turów do roku 2044.

Poľsko schválilo zmenu územného plánu bez riadneho ukončenia medzištátnych konzultácií a bez posúdenia všetkých potrebných náležitostí.

a bez posúdenia všetkých potrebných náležitostí. Poľsko v yhlásilo rozhodnutie o environmentálnych podmienkach k zámeru "Pokračovanie ťažby ložiska hnedého uhlia Turów", zahŕňajúce rozšírenie a predĺženie ťažobnej činnosti v bani Turów do roku 2044, za okamžite vykonateľné , čím vylúčilo účinnú právnu ochranu proti tomuto rozhodnutiu. Jeho obsah navyše nerieši dostatočne dopady ťažby na stav vodných útvarov po celú dobu zámeru.

, čím vylúčilo účinnú právnu ochranu proti tomuto rozhodnutiu. Jeho obsah navyše nerieši dostatočne dopady ťažby na stav vodných útvarov po celú dobu zámeru. Poľsko pravdepodobne zároveň porušilo podľa MŽP ČR právo Únie tým, že konanie o vydanie povolenia na ťažobnej činnosti je podľa poľského práva vo väčšine prípadov neverejné.

Čo žiadame?

Všetky tieto kroky poľskej strany sú aj v priamom rozpore o dobrej spolupráci v rámci krajín V4. OZ STOP Zelená má za to, že do sporu medzi týmito dvoma krajinami by mala vstúpiť aj Slovenská republika a to na strane Českej republiky v rámci spolupráce krajín V4.

Hnedouhoľná baňa Turów sa nachádza na území obce Bogatynia, v blízkosti štátnych hraníc s Nemeckom a Českou republikou. V prípade rozšírenia sa má priblížiť až na hranice Českej republiky. Ťažit sa tu má až do roku 2044. Poľsko má podľa Európskej environmentálnej agentúry najhoršie kvalitu vzduchu v Európskej únii a Bogatynia je jeden z najznečistenejších regiónov.

Áno, poviete si možno, je to od nás ďaleko. Nie je to na hraniciach so Slovenskom, tak čo nás potom. Ale v otázkach rozširovania uhoľných baní v našom okolí, ale aj v rámci EU by sme mali byť principiálny. Jedná sa vo väčšine prípadov o súkromné podniky, ktoré produkujú zisk pre konkrétnych vlastníkov. Všeobecne otázka je prečo mi ostatní občania máme trpieť znečistenie ovzdušia len kvôli zisku konkrétnej firmy. Máme právo na ochranu nášho ovzdušia. Znečistenie ovzdušia nepozná hranice. Poľsko so svojou stratégiou v tejto oblasti je na chvoste EU, jeho energetická stratégia a plán transformácie banských regiónov je málo ambiciózny oproti iným štátom EU.

Rozširovanie bane Turów je vhodnou príležitosťou na poukázanie, že sme na strane ochrany životného prostredia a že od susedného štátu očakávame - transparetné jednanie v tak environmentálne významnej téme.

Občianska iniciatíva STOP Zelená preto vyzýva ministra životného prostredia Jána Budaja, aby sa pripojil k podaniu Českej republiky pred Európskou komisiou a osvojil si argumentáciu Českej strany s cieľom zamedziť rozšíreniu ťažby v bani Turów bez adekvátneho posúdenia tohto rozšírenia na životné prostredie.

Zároveň by Slovenská republika mala prijať zásadné, verejné a široko komunikované stanovisko k akémukoľvek rozširovaniu existujúcich uhoľných baní na území Európskej únii. To stanovisko by malo byť:

STOP novým a rozširovaniu existujúcich uhoľných baní na území EU.

STOP vydávaniu nových povolení na území EU.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...