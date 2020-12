Bratislava bude bez krajského súdu. Primátor Bratislavy Vallo a župan Droba mlčia...

Ministerka spravodlivosti Kolíková verejne predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy. Bratislava bude bez odvolávajúceho (krajského) súdu. Primátor mesta Vallo a Bratislavský župan Droba mlčia - neprotestujú...

Čo navrhuje ministerka spravodlivosti Kolíková (Za ľudí)?

Podľa ministerky primárnym cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať podľa nej nová reorganizácia súdov dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov.

Špecializácia sudcov sa predpokladá pre trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na všeobecných súdoch a pre správnu agendu v samostatnom správnom súdnictve. Súčasná sieť 54 okresných súdov neumožňuje podľa ministerky splniť túto podmienku, aby boli na súde vyťažení traja špecializovaní sudcovia, ktorá je nevyhnutná na fungovanie náhodného prideľovania spisov

Mapu všeobecných súdov preto ministerka navrhuje rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov (vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach) a troch obvodov odvolacích (predtým krajské súdy) súdov.

Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre Východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod a v Trnave pre Západoslovenský obvod. Komplexnú obchodnú agendu navrhuje riešiť kauzálnou príslušnosťou na troch všeobecných prvostupňových súdoch v sídlach odvolacích súdov: v Prešove, v Banskej Bystrici a v Trnave. Pre časť obchodnej agendy (spory) navrhuje zriadiť aj štvrtý obvod na území Mestského súdu Bratislava v súlade s významom hlavného mesta a rozsahom agendy. Zároveň navrhuje jeden obchodný register na Slovensku (v Žiline).

Mapu správnych súdov navrhuje riešiť oddelene od všeobecného súdnictva v troch obvodoch. Vzhľadom na využite personálnych a materiálnych kapacít zrušených krajských súdov navrhuje aby sídlami prvostupňových správnych súdov boli: Nitra, Žilina a Košice. V Bratislave navrhuje zriadiť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR s jedným obvodom pre celé Slovensko.

Realizácia novej súdnej mapy má prebehnúť v 2 fázach:

vytvorenie legislatívneho rámca (2021),

implementácia (od 2022, okrem Najvyššieho správneho súdu, kde sa implementácia začne v 2021).

Nad rámec rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR predpokladá výdavky súvisiace so zmenami bezprostredne vyplývajúcimi zo súdnej mapy, ktoré sú aktuálne uplatňované prostredníctvom Ministerstva financií SR, v celkovej výške 309,545 mil. eur (z toho 285 mil. eur zo zdrojov Európskej komisie v rámci Fondu obnovy (ešte neschválené) a 24,545 mil. eur zo štátneho rozpočtu).

Čo na to primátor Vallo (s podporou PS SPOLU) a bratislavský župan Droba (SaS)?

Do dnešného dňa nič...

Takže hlavné mesto Slovenska bude podľa tohto návrhu bez odvolacieho správneho súdu. Všeobecnú odvolaciu agendu má namiesto bratislavského krajského súdu po novom riešiť Krajský súd v Trnave a správnu agendu Krajský súd v Nitre.

Bez Bratislavy.

Pritom Krajský súd v Bratislave má podľa sudcovského pléna v súčasnej dobe najvyššiu mieru špecializácie na území SR a rovnako je tomu na okresných súdoch v jeho pôsobnosti.

V predkladanom v reformnom návrhu absentuje analýza týkajúca sa finančného dopadu pre obyvateľov Bratislavy ( náklady na dopravu, parkovanie, stravovanie, ubytovanie – keď budú jazdiť na pojednávania do Trnavy alebo Nitry) a blízkeho okolia súvisiaca so zrušením odvolacieho súdu v Bratislave.

Aký bude dopad na ubytovacie a stravovacie zariadenia v Bratislave? Odvolania a jednania na krajských súdoch bývajú mnohokrát viacdenné. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú súdneho konania (advokáti, príbuzní, účastníci, svedkovia, znalci atď.), pokiaľ zostávajú v Bratislave viac dní musia niekde bývať, stravovať sa a využívajú aj iné služby počas pobytu v hlavnom meste. Potrebujú služby bratislavských notárov, keď musia niečo narýchlo overovať. Potrebujú služby bratislavských kopírok, bratislavských parkovísk, bratislavských taxíkov, bratislavskej hromadnej dopravy atď...

Kto spracoval analýzu týchto dopadov na podnikateľov v týchto odvetviach v Bratislave? O to všetko po tejto reforme Bratislava príde.

Chýbajú tiež analytické dáta vo vzťahu k administratívnemu aparátu a následkov zrušenia niektorých súdnych obvodov.

Takáto analýza chýba aj pre ostatné regióny Slovenska, kde majú súdy byť zrušené. Bratislava stratou krajského – odvolácacieho súdu ako aj správnej agendy príde o svoje významné postavenie v súdnej mape Slovenska.

Kvôli čomu? Kvôli návrhu - rozhodnutiu predstaviteľky strany - Za Ľudí, ktorá má podľa posledných prieskumov podporu niečo cez 4%?

Rozumiem negatívnym náladám voči súdom v Bratislave, ale prečo kvôli zlyhaniu konkrétnych ľudí majú trpieť obyvatelia Bratislavy a okolia dochádzaním do Trnavy alebo Nitry? Bol zobratý do úvahy počet prípadov prejedávaných v Bratislave vs na iných súdoch vs počet obyvateľov Bratislavy? Tu nejde o zdôvodňovanie, že nejaké mesto je lepšie regionálne postavené ako Bratislava, ale ide o fakty a o to, čo je pre obyvateľov Bratislavského kraja najlepšie.

Ostatným regiónom asi neprekáža, že prídu o svoje krajské súdy resp. okresné, mne ako Bratislavčanovi to prekáža. Prekáža mi strata „statusu“ Bratislavy a Bratislavského kraja.

Prekáža mi aj to, že primátor mesta Vallo (PS Spolu) ani bratislavský župan Droba (SaS) proti tomu neprotestujú. Nežiadajú zmenu v predloženej reforme.

„Nebijú sa“ v tejto reforme za Bratislavu. Za Bratislavčanov.

...Mlčia...

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...