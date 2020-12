Silvester bez ohňostrojov...

Plánujete stráviť Silvester na horách alebo inde v prírode? Vzdajte sa prosím ohňostrojov! Pre niekoho neodmysliteľná súčasť novoročných osláv, pre iných hluk a stres.

video //www.youtube.com/embed/r97QV885CpQ

Ak máte radi ohňostroje, zostaňte v mestách a obciach. V prírode prosím oslavujte bez nich. Príroda potrebuje uprostred zimy pokoj. V národných parkoch navyše ohňostroje zakazuje zákon.

Voľne žijúce zvieratá v prírode stresujú hlasné výbuchy a ostré svetelné efekty, ktoré sú sprievodným javom zábavnej pyrotechniky. Pri úteku vydávajú zvieratá veľkú veľa energie, ktorú budú potrebovať v ďalších zimných mesiacoch.

Domáce zvieratá sú zvyknuté na mestský hluk a svetelný smog, napriek tomu vy čo ich máte doma viete, aké sú počas Silvestra vystresované pri každej rane z delobuchu alebo záblesku. Čo potom divoké zvieratá?

Presné reakcie zvierat v prírode sa mapujú zložito. Dlhé doliny a skalné steny poskytujú vhodné podmienky pre šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov. Podľa hovorcu Národného parku Šumava Jan Dvořáka:

Dobre vieme, že napríklad divoko žijúce vtáky vyľakaní hlukom v panike utekajú zo svojich nocovišť a kvôli dezorientáciu a tme narážajú do stromov a ďalších prekážok. Čo môže viesť k ich poranení a niekedy aj smrti. Cicavce zase môžu uviaznuť v prírodných pasciach, ktorým by sa za normálnych okolností bezpečne vyhli.

Erika Feriancová, zoologička Správy TANAP uvádza smutné štatistiky:

V roku 2018 sme po bujarých silvestrovských oslavách na jednej z vysokohorských chát našli kamzicu zasypanú snehom. V Žiarskej doline pod vplyvom svetelných efektov a delobuchov došlo v minulosti k úhynu dvanástich kamzíkov, ktoré spadli do rokliny z Baranca. Nám zoológom trhá srdce, keď vidíme mŕtve zvieratá alebo keď nám ľudia pošlú fotky, že sa na Kriváni strieľalo. Je to vrchol drzosti, ale stále sa to deje...

Ľudí často neodradia ani možné postihy. Do 31.12.2019 je to v blokovom konaní do 66 eur a od 1.1.2020 do 300 eur. V priestupkovom konaní je to až do do 3 319 eur.

Ohňostroj odpálený na Donovaloch počuť až na Latiborskú hoľu. Zvieratá sa plašia a v tme v lesnom poraste môže dochádzať k zraneniam, alebo dokonca aj k úhynom pri páde do roklín,

doplnil Dan Harťanský, vedúci odboru strážnej služby správy Národného parku Nízke Tatry1.



Čo hovorí zákon?

Zákon 220/2018 Z. z. z 25. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 53 v odseku 3 a 4, ustanovuje

„(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.

nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak. (4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

Územnou ochranou prírody a krajiny sa rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.

Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, možno vyhlásiť za chránené územia:

chránená krajinná oblasť - platí v nej vo všeobecnosti II. stupeň ochrany,

národný park - platí v ňom vo všeobecnosti III. stupeň ochrany.

V II. stupni ochrany je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru. Tento zákaz ma niekoľko výnimok.

Na území, na ktorom platí II. stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na okrem iného použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.

V III. stupni ochrany je zakázané navyše okrem iného použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.

Prehľadný rozpis zákazov pre jednotlivé stupne ochrany nájdete tu.

Dlhodobo sledujeme pomaly sa meniace návyky a prístup ľudí k oslavám nového roka. Na území národných parkov používanie ohňostroja zákon vyslovene zakazuje, v ochrannom pásme národného parku je podmienené vydaním súhlasu orgánom ochrany prírody. Ľuďom i zvieratám tak novela dala aj legislatívne príležitosť osláviť príchod nového roka v pokojnom prostredí.

Výzva na všeobecný zákaz ohňostrojov v chránených krajinných oblastiach

OZ STOP Zelená vyzýva Ministerstvo životného prostredia, aby sa zóny bez ohňostrojov v budúcnosti rozšírili vedľa národných parkov aj na územia v chránených krajinných oblastiach (všeobecne aj na druhy stupeň ochrany, to znamená aby sa súhlas orgánu ochrany prírody na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb zmenil na úplný zákaz). Z pohľadu legislatívy by sa jednalo o jednoduchú zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny, doplnením len zákazu ohňostrojov k zákazom činností v CHKO.

Dôvody a prínosy jasné - zákaz bude mať pozitívny vplyv na prírodu, na voľne žijúce živočíchy a už dnes je pomerne jasné, že aj s ohľadom na domácich miláčikov by ho privítala silná väčšina populácie.

Namiesto ohňostroja alebo delobuchov väčšine stačí dobrá partia, blízkosť osôb na ktorých Vám záleží a možno úplne postačí obyčajná prskavka či sviečka. Aj takto sa dajú spraviť pútavé selfie ľudí, ktorí spolu trávia Silvestra na zjazdovke či na horskej chate. Naozaj k tomu nie sú potrebné výbuchy a svetelné efekty.

Silvester na horách sa dá prežiť aj v súlade a s úctou k prírode.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...

Zdroje: 1https://mybystrica.sme.sk/c/22291948/ohnostroj-z-donoval-pocut-az-na-latiborsku-holu.html