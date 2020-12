Herec Štefan Kožka, ktorého diváci poznajú aj zo seriálu Horná Dolná, vo veku 66 rokov navždy odišiel. Je mi smutno na duši. RIP. Prosím už zastavte túto niekolkotýždňovú agóniu a hádky medzi sebou. Príjmite potrebné opatrenia.

Posledná výzva herca Štefana Kožku

Nakazený bol koronavírusom, o ktorom rozpráva vo svojom videu...Video nie je vhodné pre slabé povahy a maloletých.

video //www.youtube.com/embed/JL1LS6e-kIM

Čo sa to tu vlastne deje?

Matovič mlčí a je v hlbokej defenzíve, Sulík sa vytešuje zo „semaforu“, ktorý nepoužijeme najbližšie 1-1,5 mesiaca, podnikatelia „krvácajú“ a občania sa stresujú z toho, čo ich vlastne čaká. Prečo? Lebo sa to stále mení. V jeden deň tak, druhý deň tak. A napriek prijatým opatreniam sa situácia stále zhoršuje. Vírus sa podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vymkol na Slovensku spod kontroly. A čo na to Slovenská vláda? Od pondelka rokuje...

Ako postupovali a postupujú iní?

Grécko od druhej novembrovej soboty zaviedlo na tri týždne lockdown , aby obmedzilo šírenie druhej vlny pandémie koronavírusu. Oznámil to premiér Kyriakos Mitsotakis. Gréci mohli podľa nových opatrení vychádzať z domu, len ak o to špeciálne požiadali formou telefonátu alebo SMS a následne dostali povolenie. Počas lockdownu, ktorý vošiel do platnosti druhú novembrovú sobotu od 6.00 h, sú otvorené len nevyhnutné prevádzky ako potraviny a lekárne.

, aby obmedzilo šírenie druhej vlny pandémie koronavírusu. Oznámil to premiér Kyriakos Mitsotakis. Gréci mohli podľa nových opatrení vychádzať z domu, len ak o to špeciálne požiadali formou telefonátu alebo SMS a následne dostali povolenie. Počas lockdownu, ktorý vošiel do platnosti druhú novembrovú sobotu od 6.00 h, sú otvorené len nevyhnutné prevádzky ako potraviny a lekárne. Rakúsko od utorka 17. novembra do 6. decembra zatvorilo všetky školy aj obchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií či čerpacích staníc a zavedie prísnejšie obmedzenia pohybu a kontaktov.

zatvorilo všetky školy aj obchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií či čerpacích staníc a zavedie prísnejšie obmedzenia pohybu a kontaktov. Riaditelia piatich najväčších švajčiarskych nemocníc žiadajú sprísnenie opatrení, výzvu adresovali vláde a ministerstvu zdravotníctva. Tvrdia, že musia odkladať operácie pacientov v akútnom stave, upozorňujú na úbytok lôžok na JIS a možný kolaps zdravotníctva.

Tvrdia, že musia odkladať operácie pacientov v akútnom stave, upozorňujú na úbytok lôžok na JIS a možný kolaps zdravotníctva. V Holandsku od tohto utorka zavádzajú tvrdý lockdown, platiť bude najmenej päť týždňov, teda do 19. januára. Zavreté zostanú aj školy a obchody, ktoré nie sú nevyhnutné.

Krajina za krajinou sa zatvára do tvrdého lockdownu. U nás - rokujeme. Vláda v pondelok neschválila návrh pandemickej komisie.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí nevylúčil zákaz vychádzania a zatvorenie obchodov.

„Urobte si ten lockdown sami,“

radí minister Krajčí ľuďom, ktorí by chceli cez sviatky navštíviť príbuzných.

Celkom potom nechápem načo Ministerstvo zdravotníctva 11.8.2020 s veľkou pompou predstavovala nový pandemický plán. Tlačová správu pod názvom : Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 má Slovensko nový Pandemický plán svieti doteraz na stránkach ministerstva. Zatiaľ to však na jasný plán nevyzerá.

Za týždeň narástol počet infikovaných na Slovensku o tretinu, každý piaty pacient hospitalizovaný s Covidom-19 podľa štatistík zomrie. Krajčí hovorí, že s premiérom Matovičom už o návrhu hovoril a dodal:

„Nemal nič proti tomu, aby sa odborníci vyjadrili. Ide o poradný orgán vlády, túto povinnosť sme si museli splniť."

Vláda v pondelok však návrh pandemickej komisie na lockdown neschválila. Vláda opatrenia bude schvaľovať v stredu, podobne aj nový covid automat. Platiť by mali od 21. decembra. Vírus sa však podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího už v pondelok vymkol spod kontroly.

(NCZI)

Je streda nadranom. Celkový počet hospitalizovaných je 2 388, počet hospitalizovaných s potvrdeným covid19 je 2 093, z toho na JIS: 142 a na pľúcnej ventilácii: 146

Vysoký podiel pozitívnych testov je predzvesťou stúpajúceho počtu nových prípadov infekcie. A ten je zase zárukou nových a nových pacientov v nemocniciach, ktoré sa postupne plnia.

Podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva sa na vláde rokovalo o troch termínoch skoršieho sprísnenia opatrení, nemali však na ich presadenie dostatočnú podporu medzi ministrami.

„Je to vec politického konsenzu, nie je všetko len o epidemiologickej situácii,“ dodal s tým, že vláda musí podľa neho myslieť aj na psychické zdravie a sociálne podmienky“.

No ja mám pocit, že práve na to psychické zdravie sa moc nemyslí. Čas od plošného testovania do dnes by som nazval agóniou. Agóniou v pravom slova v zmysle.

Agónia posledných týždňov pokračuje a mačkopes neexistuje​

Výsledkom tohto mesiaca je, že Sulíkovi a SaS rastú preferencie. A dôvera. Je pekne byť za pekného vo vláde, ktorá musí príjmať nepopulárne opatrenia.

Sulík so svojou SaS berie hlasy OLANO, berie hlasy Za Ludí a berie hlasy SME Rodina. Im to viditeľne neprekáža. Voličov Smeru, Kotlebu a Hlasu určite Sulík neberie. On je ten "dobrý" a oni tí, čo mu to v očiach súčasných vládnych voličov kazia.

Mačkopes však neexistuje...niekto bude víťazom a niekto v počítaní volebných hlasov pri najbližších voľbách porazení. To by si mali v SME rodina, OLANO a Za ludí vo vzťahu k SaS a jej predsedovi Sulíkovi uvedomiť.

Čo na súčasnú situáciu v oblasti pandémie hovorí odborná verejnosť?

Primár interného oddelenia v považskobystrickej nemocnici Milan Kulkovský spolu s infektológom z bratislavských Kramárov Petrom Sabakom a lekárkou Veronikou Kurilovou iniciovali výzvu zdravotníkov premiérovi, ktorého žiadajú o obnovenie Permanentného krízového štábu.

„Profesijná česť nám nedovolí prizerať sa na hroziaci kolaps našich nemocníc, zvyšujúci sa počet hospitalizovaných pacientov a najmä obetí. Na obete Covid-19 sa nemôžeme pozerať ako na čísla. Boli to starí rodičia, rodičia, matky, otcovia, súrodenci, deti, kolegovia, priatelia. Boli jednými z nás,“ píšu iniciátori výzvy, podľa ktorých sú minulotýždňové schválené opatrenia nepostačujúce.,,

Od posledného zasadnutia pandemickej komisie prešlo už 5 dlhých dní. Ich návrh vláda v pondelok neprijala. Rokovať, schvaľovať a informovať chce stredu. 5 ďalších dní "agónie". Agónie a očakávaní, čo a kedy bude.

Prosím pozrite sa pred tým rokovaním na grafy z úvodu, ukážte ich aj Sulíkovi, ukážte mu aj odkaz herca Kožku, vysvetlite mu princíp fungovania slovenského zdravotníctva, súčasný stav, keď sa presúvajú neakútne výkony a reprofilizujú sa dramaticky lôžka a ukončite túto agóniu, keď nikto nič nevie a nikto z vlády sa nevie postaviť pred občanov Slovenska a povedať:

Milí občania - prepáčte, mysleli sme si, že to dáme. Nedali sme to. Tvrdý lockdown je v súčasnej dobe síce nie jediná, ale najrýchlejšia možnosť, ako sa vrátiť do normálu a pokiaľ to chceme ustať ako tak - musíme ho spustiť čím skôr. Pripravujeme však pre všetkých, kto to bude potrebovať - adekvátnu podporu. Podporu takú, ktorá bude skutočne v takej výške, že Vám pomôže preklenúť toto náročné obdobie. Prvá podpora za tento lockdown Vám bude doručená v podobe plošného SOS šeku pre každého občana už v januáry a to vo výške xy EUR. Berte to ako odškodné za toto obdobie, ktoré spolu prežívame a stres, ktorý sme Vám našou komunikáciou spôsobili.

V záujme Slovenska, je čas sa znova raz spojiť ako národ a nie správať sa ako mačkopes.