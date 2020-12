Aká je aktuálna obsadenosť lôžok? Lockdown na "štrbskom" na slovenský spôsob. Vláda mlčí..

Počet hospitalizovaných pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 v nemocniciach stále rastie. Prečo nebol cez vianoce "tvrdý" lockdown? Čo je vlastne sloboda a pravda? Prečo víťazí ukričaných 20% ľudí nad rozumnou väčšinou?

Podľa aktuálnych štatistík zo včerajška je v nemocniciach 2869 pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, z nich potvrdené ochorenie má 2546 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 217 osôb.

Ministerstvo zdravotníctva 16 decembra zriadilo prvú čistú „covid nemocnicu“ v Novom Meste nad Váhom. K dispozícii pre pacientov s koronavírusom je v zdravotníckom zariadení v Novom Meste nad Váhom 60 lôžok. Bude to stačiť? Kedy vláda začne s výstavbou poľnej nemocnice?

Kým deň pred Štedrým dňom bolo v nemocniciach 2571 pacientov s potvrdeným covidom alebo s podozrením naň, teraz je ich 2869. Z nich má nateraz covid potvrdený 2546 pacientov. Každý piaty človek s covidom, ktorý sa lieči v nemocnici, podľa štatistík zomrie. Kým na Štedrý deň počet pacientov v nemocniciach mierne klesol, odvtedy výrazne rastie. Pribúda aj pacientov vo vážnom stave. Na umelej pľúcnej ventilácii bolo 23. decembra 185 pacientov s covidom. Včera to bolo to už 217 pacientov.

Situácia v nemocniciach si vyžaduje radikálne riešenie, počet hospitalizovaných ľudí s ochorením COVID-19 kontinuálne rastie. Vláda mlčí a okrem predĺženia núdzového stavu nijako opatrenia nesprísnila.

Ako budú nemocnice zabezpečovať o týždeň, o dva o tri zachovanie poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov aj s inými diagnózami?

Celý prehľad publikovaný Ministerstvom zdravotníctva po krajoch si môžete pozrieť tu.

Jediná praktická otázka pri pohľade na rastúce čísla je - prečo nebol vyhlásený tvrdý lockdown počas vianočných sviatkov? To sa bude čakať s lockdownom na január či február, keď bude zdravotníctvo pravdepodobne tak ako hovorí odborná verejnosť pred kolapsom?

Prečo nemohol byť cez vianoce, keď sa automaticky a prirodzene obmedzuje práca, čerpajú sa celozávodné dovolenky, ľudia plus mínus sú doma, väčšina vo svojich uzavretých kruhoch tak prečo zase zvíťazilo tých 20% kričiacich, ktorí vlastnú slobodu dávajú nado všetko a nechápu, že „sloboda každého jednotlivca končí presne tam, kde začína sloboda toho druhého“?

Na tomto výroku Jeana Jacquesa Rousseaua ( niekedy pripisovaný aj anglickému filozofovi Johnovi Locke) je založený celý demokratický systém, v ktorom žijeme¹.

Aby sme si svojou osobnú slobodu mohli dať do súvisu so slobodou ľudí okolo nás, musíme najprv vedieť, čo samotný pojem sloboda znamená. Podľa Ericha Fromma je sloboda dôkazom našej ľudskosti. Podľa neho sa ľudská existencia začína, keď nedostatok organizácie činnosti riadenej inštinktami spôsobí, že prispôsobovanie sa prírode stráca nátlakový charakter a dedične dané mechanizmy už neurčujú spôsob činnosti.

Sloboda a ľudská existencia sú od začiatku úzko späté, keďže človek sa stáva človekom oslobodením sa od pudového riadenia svojej činnosti. Z metafyzického hľadiska je sloboda možnosť samostatne rozhodovať o svojom konaní. Človek tak robí na základe svojej vôle, ktorou hľadá dobro či už v predmetoch alebo v konaní. Toto dobro je však subjektívne, čiže hodnotené z individuálneho hľadiska. Následkom toho sa názory na to, čo je dobré u ľudí často rozchádzajú. Je preto dôležité hľadať dobro objektívne, a tým zároveň meniť svoje nazeranie na slobodu, respektíve klásť dobro objektívne nad dobro subjektívne. Samozrejme, že realita je trochu iná a ľudia sa dostávajú do konfliktov, keď každý chce presadiť svoju pravdu, a to čo je pre toho-ktorého človeka individuálne najvýhodnejšie. Aby ľudia mohli žiť jeden vedľa druhého musia dospieť do štádia, keď všetci poznajú objektívnu pravdu a nepresadzujú pravdu subjektívnu.

Toto je však ťažko uskutočniteľné z dvoch dôvodov. Prvým z nich je, že človek nikdy nemôže poznať absolútnu objektívnu pravdu, pretože samotný proces jej poznávania je subjektívny, čo pramení z podstaty človeka. Nahliadanie dvoch ľudí na tú istú vec a jej chápanie je vždy rozdielne. Absolútna autenticita vnímania vecí u dvoch ľudí je absolútne vylúčená. Z toho vyplýva, že i u človeka hľadajúceho objektívnu pravdu bude táto čiastočne skreslená subjektívnym vnímaním. Ak by však všetci ľudia hľadali objektívnu pravdu, dospeli by do stavu, kedy by sa ich záujmy natoľko priblížili, že každý by bez väčšieho obmedzenia mohol uplatňovať svoju slobodnú vôľu. Žiaľ nie každý človek túži nájsť objektívnu pravdu a veľmi často sa uspokojí s vlastnou, čiže subjektívnou, pravdou. Mnohí ani nepociťujú potrebu objektívnu pravdu hľadať¹.