Toto je tvrdý lockdown? Srandujete. Vláda zlyháva a Ciganíková bloguje, aké by to bolo...

...bloguje aké by to bolo so Sulíkom lepšie...Dnes sa už takmer všetci zhodujú na tom, že prioritou je ochrana života a zdravia. Tak potom prečo počty ťažkých prípadov neustále rastú a mŕtvy pribúdajú?

Blog pani poslankyne Cigánikovej (SAS)

Prečítal som si blog pani poslankyni Cigánikovej a vzhľadom na to, že strana SAS ma najsilnejší "fanclub" na stránkach SME - dovolím pre ostatných voličov pre úplnú objektivitu urobiť aj krátke zhrnutie výrokov predsedu Sulíka SAS k tejto téme za posledných pár mesiacov:

23.9 . Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odmietol úvahy o možnom vypnutí slovenskej ekonomiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu.

. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. 4.10. Sulík v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, ubezpečoval, že žiadne zatváranie sa v druhej vlne pandémie nového koronavírusu konať nebude .

Sulík v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, ubezpečoval, že . 12.10. Sulík odchádza z krízového štábu s komentárom: „ Ja som neodišiel demonštratívne...“ . Pred odchodom prezentoval, že zo zatváraním niektorých zariadení rázne nesúhlasí. Sulík si myslí, že ak už treba zatvárať aj reštaurácie, malo by sa to diať iba v najviac postihnutých okresoch.

Sulík odchádza z krízového štábu s komentárom: „ . 15.10. Richard Sulík v o svojom statuse: „ Igor, pandemická komisia, ktorá nemá základne dáta o tom, koľkí sa kde nakazili, len strieľa od pásu a presne tomu tie dnešné tliachaniny zodpovedali .“

o svojom statuse: „ .“ Richard Sulík ešte dodal: „No tak, Igor, prestaň. Od včerajška ti píšem, že zavrieť reštaurácie bude obrovský prúser. Dnes som ťa volal dvakrát na rozhovor medzi 4 očami (raz ústne na začiatku, potom písomne cez Whatsapp), bohužiaľ si nereagoval. Na krízovom štábe som sedel dve hodiny. Toľko tláchania bez faktov som už dlho nepočul. Ok, si premiér, asi zavriete všetko možné, ale ja sa odmietam tejto tragédie zúčastniť.“

Ok, si premiér, asi zavriete všetko možné, ale ja sa odmietam tejto tragédie zúčastniť.“ 11.11. po rokovaní vlády predseda Richard Sulík ostro skritizoval nový návrh na tzv. komunitné testovanie , ktorý predstavil premiér Igor Matovič. Podľa nového plánu by na Slovensku bolo takéto testovanie každé 3 týždne, vďaka čomu by mohol byť december na Slovensku „voľnejší“, vysvetlil včera Matovič.

po rokovaní vlády predseda Richard Sulík , ktorý predstavil premiér Igor Matovič. Podľa nového plánu by na Slovensku bolo takéto testovanie každé 3 týždne, vďaka čomu by mohol byť december na Slovensku „voľnejší“, vysvetlil včera Matovič. 23.11. Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí ďalšie kolo celoplošného testovania . V pondelok to uviedol jej predseda Richard Sulík. Šéf SaS uviedol, že prvé plošné testovanie SaS podporila: Musím priznať, bolo to aj moje osobné sklamanie, keď sa prevádzky neotvorili vo väčšom rozsahu. Pustiť šesť ľudí na plaváreň, alebo do fitka s rozlohou 1000 metrov je na smiech. Nevidím teda dôvod znovu a znovu opakovať plošné testovanie.

Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) . V pondelok to uviedol jej predseda Richard Sulík. Šéf SaS uviedol, že prvé plošné testovanie SaS podporila: Musím priznať, bolo to aj moje osobné sklamanie, keď sa prevádzky neotvorili vo väčšom rozsahu. Pustiť šesť ľudí na plaváreň, alebo do fitka s rozlohou 1000 metrov je na smiech. Nevidím teda dôvod znovu a znovu opakovať plošné testovanie. 9.12. Vláda v tento deň podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka neprijala uznesie k lockdownu , rozhodnutie o tejto téme je plne v kompetencii hlavného hygienika.

Vláda v tento deň podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka , rozhodnutie o tejto téme je plne v kompetencii hlavného hygienika. 10.12. Sulík opakovane kritizoval postup štátu smerom k reštauráciám a poprosil hlavného hygienika, aby zvážil už ohlásene opatrenia. "My systematicky likvidujeme celý gastro segment," skonštatoval. Reštaurácie sú podľa neho na dne a pomoc, ktorú dostávajú, je slabá a pomalá.

Je však povšimnutia vhodné, že on - čo je minister hospodárstva 10.12. prehlási, že systematicky vláda likviduje nejaký segment národného hospodárstva a zároveň v tej istej vete hovorí, že podpora tohto segmentu zo strany vlády je slabá a pomalá. Výborne pán podpredseda vlády. A čo ako člen tejto vlády urobil preto, aby pomoc bola rýchla a nie slabá???

Vážim si názor pani Cigánikovej, ale spôsob ako bol podaný musím znova rozporovať, v prenesenom slova význame vlastne hovorí - my v SAS sme tí múdri a vy ostatní koaliční partneri ste "pekní hlupáci", keď nás nepočúvate, lebo ako hovorí pani Cigániková "so Sulíkom by sme mali výsledky lepšie" - doslovná citácia (a toto ostatným koaličným stranám a lídrom nevadí, že znova strana SAS si zbiera politické body na ich úkor - ok, hmm).

Personálne kapacity zdravotníctva nie sú nafukovacie a ak máme manažérovať túto pandémiu tak sa to dá len tak, že počet nakazených a následne hospitalizovaných pacientov bude pod kontrolou. Keď sa to nepodarí je len jedna možnosť. Znížiť ich počet. Sme v štádiu, kedy má pandémia už živelný, komunitný priebeh. Kontrola nad počtom nakazených je nenávratne stratená.

Vláda jednoznačne zlyhala počas troch mesiacov medzi jarnou a jesennou vlnou, kedy mohli pripraviť kapacity hygieny a zdravotníctva na očakávaný jesenný nápor. Neurobili takmer nič. Koľko nových pľúcnych ventilátorov pribudlo od júna 2020 v našich nemocniciach? Koľko pľúcnych ventilácii nakúpili štátne hmotné rezervy? Koľko nového zdravotného personálu na ich obsluhu od júna 2020 vláda získala? Raz, keď sa bude analyzovať zodpovednosť za jednotlivé fázy tejto tragédie a vyhodnocovať kto čo urobil, neurobil, kto nesie za to zodpovednosť sa určite k tomuto dostaneme.

Vláda opäť zlyháva. V komunikácii

Vláda v súčasnej dobe zlyháva opäť - a to svojou komunikáciou. Háda sa. A Cigániková veselo bloguje proti vlastnej vláde – a tak si ju budem pamätať, namiesto toho, aby priložila rozumne ruku k dielu, radšej populisticky sa snaží všetkým ukázať, že ostatní v koalícii sú „hlúpi“ keď nepočúvali SAS, pretože ako pani poslynkyňa Cigániková bloguje a musím to zopakovať "so Sulíkom by sme mali výsledky lepšie". Veď to je rana medzi oči jej vlastným koaličným partnerom vrátane premiéra, ale zároveň aj gól do vlastnej brány. Myslím si však podľa znenia jej blogu, že si to neuvedomuje. Tak ako mnohí fanatický vyznávači tejto strany, ktorí vidia len svoju stranu a nikoho iného. Načo potom išli do tejto koalície, keď sa správajú v nej ako opozičná strana?

Zlá komunikácia vlády a to nielen v tejto otázke, Sulíkové „trójske“ kone zničia túto vládu. A predseda Sulík? Máme tu predsedu koaličnej strany, ktorý si hrá v otázke pandémie „sólo“. A podľa zvyšovania preferencií jeho strany v tomto okamžiku mu to ide.

Poviem to však otvorene, nech nám v budúcnosti vládne ktokoľvek - tak stranu SAS a jej predsedu Sulíka, by som do vlády v živote iným stranám neodporúčal. Jeho správanie a hra na „sólo“ hráča môže byť krátkodobo sympatická, ale z dlhodobého hľadiska najprv vadí a potom uškodí jeho koaličným partnerom ( „ficov efekt“ – s kýmkoľvek bol FICO vo vláde, po 4 rokoch so SMERom sa už nevedeli dostať ani len do parlamentu – „do politického dôchodku poslal“ HZDS, SNS, Sieť, MOST-híd – to isté sa v súčasnosti odohráva v koalícii – všetci padajú len SAS rastie – a ak sa ostatní k tomu rázne nepostavia tak na konci bude jeden veľký víťaz – SAS a ostatní porazení), ale nakoniec aj jemu samému, lebo jeho koaličný potenciál v prípade aj iných možností a jeho povesť „neprispôsobivého“ koaličného partnera v krízových momentoch, keď všetci v koalícii majú ťahať za jeden povraz - ho automaticky vzhľadom na opakovanú skúsenosť s týmto jeho správaním, bude vylučovať z akejkoľvek koalície.

Jednou vetou: Richard Sulík nie je tímový hráč.

Čo sa dá teda ešte robiť dnes? Okamžite?

Prosím o skutočný lockdown - bez výnimiek.

Stále sú otvorené ešte mnohé prevádzky a pracoviská, ktoré počas "prvého" jarného lockdownu neboli. Stačí sa pozrieť na detské ihriská – kde je tam 6 ľudí? Detské ihriská, ktoré mi vadia v tejto situácii najmenej, boli počas prvého tvrdého lockdownu zavreté. Teraz sú všetky otvorené a na nich sa stretávajú veľké skupiny ľudí a nie z jednej domácnosti.

Vláda nevyužila vianočné sviatky, aby dramaticky zmenila krivku. Vláda neprijala nariadenie o tvrdom lockdowne. Prijala lockdown s x výnimkami.

Boli ste dnes vonku? Máte pocit, že je nejaký lockdown? S úcty všetkým zdravotníkom a ako aj v pude sebazáchovy prosím o skutočný lockdown. Čo nám vláda a krízový štáb o dva týždne znova oznámia – nič sa nedá robiť tak budeme pokračovať takto ešte mesiac. Možno dva? Kde je plán? Do kedy chce vláda držať občanov v tejto agónii?

Kde je jasná simulácia, čo majú súčasné opatrenia priniesť – kde sa ma krivka nakazených a hospitalizovaných dostať dokonca tohto vyhláseného lockdownu, teda aký je najlepší predpoklad a čo sa bude diať, keď sa tak nestane?

Prosím o skutočný tvrdý lockdown. Prosím o lockdown s adekvátnou pomocou pre občanov – žiadnymi tými kvázi pomocami, ktoré sám minister hospodárstva nazval slabými a pomalými. Prečo sa nevyplatí plošný príspevok každému občanovi s rodným číslom s trvalým pobytom na Slovensku?

Prosím o lockdown - okrem kritickej infraštruktúry - bez výnimiek. Teraz máme výnimiek 19.

