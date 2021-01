Vakcína proti COVIDu. S čím nás idú očkovať?

Najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia COVID-19 je očkovanie. Vo svete sa na očkovanie budú používať rôzne typy vakcín. Aký je medzi nimi rozdiel? Vysvetľujúce video ČT k vakcíne Pfizer (4minuty).

Čo je hlavný cieľ očkovania na Slovensku?

Očkovacie látky chránia jednotlivca i celej komunity pred smrteľnými chorobami. Vďaka nim sa podarilo úplne odstrániť kiahne a takmer eliminovať ďalšie choroby, ako je obrna.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spracovala plán a Národnú stratégiu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR. Tento blog je spracovaný výňatkami z neho pre lepšiu osvetu laickej verejnosti v oblasti očkovania proti COVIDu.

Hlavným cieľom vakcinácie proti ochoreniu COVID (SARS-CoV-2) v podmienkach SR je zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením a zabránenie šírenia nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov a ochrane zložiek kritickej infraštruktúry krajiny.

Aké druhy vakcín sa budú používať? A čo je to antigén?

V zásade rozlišujeme tri typy vakcín proti ochoreniu COVID:

vakcína na báze vírusového vektora

vakcína na báze mRNA

vakcína na báze proteinov

Slovenská republika si stanovila ako cieľ v rámci toho spoločného obstarávania obdržať a zakúpiť vakcíny pre minimálne 3 000 000 milióny obyvateľov SR.

Pre lepšie pochopenie princípu vakcíny je treba vedieť aj čo je to antigén? Antigén (angl. antibody generating ~ protilátky tvoriaci) alebo imunogén je látka, ktorá vyvoláva tvorbu protilátok a môže vyvolať imunitnú odpoveď. Pojem vychádza z pôvodnej predstavy, podľa ktorej antigén stimuluje tvorbu protilátok. Dnes je všeobecne známe, že imunitný systém nepozostáva len z protilátok. Súčasná definícia antigénu zahŕňa všetky látky, ktoré môžu byť rozoznané špecifickým imunitným systémom. V užšom zmysle sú imunogény tie látky, ktoré vyvolávajú odpoveď imunitného systému, a antigény sú látky, ktoré sa viažu na špecifické protilátky. Nie všetky antigény vyvolávajú imunogénnu reakciu, ale všetky imunogény sú antigény.

Väčšina súčasných vakcín proti COVID-19 využíva reakciu na určitú bielkovinu alebo jej časť, ktorú vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 obsahuje. Vakcína po aplikácii vyvolá imunitnú reakciu. Väčšina vakcín proti COVID-19 sa musí k vybudovaniu imunity aplikovať dvakrát.

1. vakcína na báze vírusového vektora

Tento typ vakcín používa nereplikujúci sa vírusový vektor na zavedenie dôležitých informácií o patogéne do tela hostiteľa. Vírusové vektory poskytujú vhodný prostriedok na dodávanie antigénov do tela, aby nám pomohli vyvinúť voči nim imunitu. Antigény použité vo vírusových vektorových vakcínach sú oslabené formy baktérií alebo vírusov. Akonáhle sa vektor zavedie telo do antigénu, naše telo si potom vytvorí imunitu voči antigénu.

Vírusový vektor môže byť základom vakcíny na vytvorenie imunity proti vírusu - v skutočnosti je to hnacia koncepcia vakcíny napr. Oxford / AstraZeneca COVID-19.

Týmto spôsobom môže byť vírusový vektor upravenou verziou vírusu, ktorý nie je schopný iba spôsobiť ochorenie, ale po zavedení do tela nám môže pomôcť vyvinúť imunitu voči vírusu. Týmto spôsobom je možné použiť vírusové vektory na zmenu spôsobu fungovania vírusu - napríklad na zníženie jeho infekčnosti.

Rôzne časti vírusov sa kombinujú novými spôsobmi a vytvárajú takzvaný „rekombinantný“ vírus.

Vírusový vektor má množstvo funkcií, ktoré sú obzvlášť atraktívne pre použitie vakcíny. K ich ďalším výhodám patrí:

Schopnosť pestovať / vyrábať vakcínu v laboratóriu

Neschopnosť vakcíny integrovať sa do hostiteľských génov

Ich stabilita

Rýchle v porovnaní s konvenčnými vakcínami, (ktoré môžu trvať priemerne 5 – 10 rokov), pretože sú založené skôr na časti vírusu ako na celom vírusu

Schopnosť vyrábať ich vo veľkom meradle za veľmi kontrolovaných podmienok

Ich neschopnosť replikovať sa a šíriť cez telo, čo znamená, že sa môžu použiť aj u jedincov so zníženou imunitou

Ich schopnosť vyvolať veľmi silnú imunitnú odpoveď, - čo znamená, že nemusí byť potrebná ďalšia „posilňovacia“ dávka

Indukcia humorálnych, aj bunkami sprostredkovaných imunitných reakcií

2. vakcína - mRNA

Na rozdiel od bežnej vakcíny fungujú vakcíny RNA zavedením sekvencie mRNA (molekuly, ktorá bunkám hovorí, čo sa majú vytvoriť), ktorá je kódovaná pre antigén špecifický pre chorobu, akonáhle je v tele vyrobený, antigén imunitný systém ho rozpozná a pripraví ho na boj s vírusom.

Tento typ vakcíny obsahuje časť "návodu" z vírusu, ktorý ochorenie COVID-19 spôsobuje. Ten vlastným bunkám tela umožňuje vytvárať bielkovinu, ktorou sa vírus vyznačuje.

Vakcíny RNA používajú prístup, ktorý využíva výhody procesu, ktorý bunky používajú na výrobu proteínov: bunky používajú DNA ako šablónu na výrobu molekúl mediátorovej RNA (mRNA), ktoré sa potom prekladajú na tvorbu proteínov. RNA vakcína pozostáva z vlákna mRNA, ktoré kóduje antigén špecifický pre chorobu.

Keď sa reťazec mRNA vo vakcíne nachádza vo vnútri buniek tela, bunky používajú genetickú informáciu na produkciu antigénu. Tento antigén sa potom zobrazí na povrchu bunky, kde ho rozpozná imunitný systém.

Bezpečnosť: RNA vakcíny sa nevyrábajú z častíc patogénu alebo inaktivovaného patogénu, takže nie sú infekčné. RNA sa neintegruje do hostiteľského genómu a reťazec RNA vo vakcíne sa degraduje, akonáhle sa vytvorí proteín.

Viac o princípe si môžete pozrieť vo videu Českej televízie: https://www.facebook.com/watch/?v=199481285177486

3. vakcína na báze proteínov

Tento typ vakcíny obsahuje fragmenty bielkoviny, ktorou sa vírus vyznačuje.

To stačí na to, aby ľudský imunitný systém rozpoznal, že bielkovina v tele byť nemá, a zareagoval tak, že proti infekcii COVID-19 vytvorí prirodzenú ochranu.

Ktoré vakcíny prídu na Slovensko?

Slovenská republika sa ako členský štát EÚ zapojila do spoločného verejného obstarávania vakcín prebiehajúceho pod záštitou Európskej komisie.

(Ministerstvo zdravotníctva)

Na Slovensku v súčasnej dobe sa začalo s očkovaním vakcínou Biontech/Pfizer na báze mRNA, očakávame dodávku od firmy Moderna, ktorá je takisto na báze mRNA.

Najbližšie k schváleniu s ostatných vakcín a tým pádom aj možnej dodávke na Slovensko, po týchto dvoch vakcínach, má vakcína Oxford/Astra Zeneca, ktorá využíva vírusový vektor s ktorou sa už v niektorých krajinách takisto očkuje.

Zdroj vybraných textov blogu: Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR.