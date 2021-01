Ktorým "smerom smeruje" Slovensko? Odkaz Donalda Trumpa pre Slovensko...

Budova The United States Capitol, ktorá by mala byť pre všetkých Američanov svätá a nedotknuteľná sa stala paradoxne predmetom "útoku" tých, čo najviac kričia o tom, že sú zástancovia práva a poriadku a že sú pevne na jeho strane.

Deväťdesiat deväť percent ľudí, čo stretnete na ulici, chce mať pokoj, len naozaj malá časť túži po násilí, vždy to tak bolo. Lenže táto malá skupina vytvára konflikty na zemi

povedal Thurston Moore a táto myšlienka ma napadla pri pohľade na zábery "dobytia" budovy kongresu vo Washingtone D.C.

Sloboda znamená zodpovednosť - preto sa jej väčšina ľudí bojí...

Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka.

Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov – sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle a je zároveň aj jednou zo základných podmienok pokroku (a vôbec existencie) demokratickej spoločnosti a sebarealizácie (rozvoja) každého jednotlivca.

Výtržnosti vo Washingtone D.C. prebehli v mene človeka – prezidenta, ktorý vyzval na „prechádzku ku budove Kapitoly“ ( aká to podobnosť), v mene človeka ktorý bol štyri roky prezidentom a koniec svojho mandátu naplnil po okraj nenávisťou a obviňovaním všetkých okolo, ktorí si dovolili nesúhlasiť so všetkým, čo povedal.

K obsadeniu "Kapitolu podľa Billa Clintona prispeli štyri roky „jedovatej politiky“, dezinformácií a podnecovania nedôvery voči systému.

„Zápalku zapálil Donald Trump a jeho najväčší prisluhovači vrátane mnohých, ktorí sedia v Kongrese a ktorí chcú zneplatniť výsledok prehratých volieb,“

povedal exprezident.

„Útok“ na budovu prebehol v mene človeka, ktorý nenašiel dosť odvahy, slušnosti a politickej múdrosti, aby v ten pravý okamih povedal: "OK, prehral som, odchádzam. Ďakujem Vám". Takto nejako to mohol povedať a o 4 roky, by bol opäť vážnym kandidátom na post prezidenta USA.

Zodpovednosť je morálna vlastnosť, ktorá predpokladá komplementárny vzťah medzi skutkami človeka a jeho svedomím v intenciách morálneho systému, na ktorom človek nesúci zodpovednosť vedome a slobodne participuje a ktorý prijal.

Donald Trump spáchal politickú samovraždu v priamom prenose

Donald Trump napriek všetkým prehratým súdom, radám svojich poradcov naďalej odmieta uznať výsledky volieb.

„Nikdy sa nevzdáme. Nikdy nepriznáme porážku,“

povedal končiaci prezident davu fanúšikov pred Bielym domom.

„Tieto voľby sme vyhrali a vyhrali sme ich jasne.“

Prezident na konci svojho mandátu sňal definitívne „masku“. Jeho nekončené výzvy na rešpektovanie „amerických“ demokratických tradícií sa zjavne vzťahujú iba na voľby, ktoré vyhrajú republikáni. Ktoré vyhrá on.

Sídlo kongresu je vyrabované. Koho v okamihu pádu Kapitoly zaujímalo, že práve v ten deň Amerika dosiahla smutný rekord v počte úmrtí na COVID? Že od začiatku pandémie – za menej ako rok v Amerike umrelo na túto chorobu viac ako 350 000 občanov. Koho zaujímalo v tento deň, že v nemocniciach je rekordný počet chorých a rekordný počet je na prístrojoch?

Áno, to je vláda populismu a marketingových guru: "Make America Great Again"

Nie, prezident Trump neurobil Ameriku opäť skvelou. Prezident Trump rozdelil Ameriku ako žiaden iný prezident pred ním. Amerika zažila pod jeho tragickým vedením veľa „porážok“ a neúspechov na medzinárodnej scéne.

Jeho polopravdy, strach, v mnohých otázkach extrémizmus a konšpiračné teórie nahlodávajú potenciálnych voličov. Voličov, ktorí prestávajú veriť v systém. V demokratický systém. V demokraciu.

Nie, tí čo „útočili“ na budovu kongresu nie sú patrioti – ako sa ich snažil vykresliť prezident Trump - sú to radikáli. Pretože vlastenci nerozbíjajú okná budovy amerického Kapitolu a vrážajú dovnútra, keď prehrajú voľby.

Násilie je zlo, násilie nemožno prijať ako riešenie problému. Násilie je nehodné človeka, násilie je lož. Nikdy nemôžete vziať násilie späť.

Lož sa môže udržať iba pomocou násilia. Alexandr Isajevič Solženicyn

Dopady tohto vyčíňania extrémistov vo Washingtone pocíti demokratická opozícia vo všetkých totalitných a „polototalitných“ režimov. Veď vodcom týchto režimov po prehratých voľbách bude stačiť poukázať na USA a prevziať rétoriku Donalda Trumpa. Jeho chovanie ako predstaviteľa „kolísky novej demokracie“ je šokujúce. A neospravedlniteľné.

Zodpovední republikáni vážiaci si odkaz „otcov zakladateľov“ by sa mali jasne vyhraniť voči tomuto spôsobu chovania.

Amerika prekoná túto urážku vlastnej demokracie a ako povedal novozvolený prezident Joe Biden:

„Momentom a dielom nasledujúcich štyroch rokov musí byť obnovenie demokracie a obnova dodržiavania zásad právneho štátu.“

Bude si to však vyžadovať, aby viac republikánov a takisto aj demokratov, odsúdilo Trumpov kult a násilie, ktoré teraz priniesol až do srdca hlavného mesta amerického národa. Skutočný patriotizmus si nevyžaduje o nič menej.

Sloboda prejavu sa uplatňuje nielen vo vzťahu k informáciám alebo myšlienkam, ktoré sú prijímané priaznivo alebo sú považované za neútočné či neutrálne, ale aj vo vzťahu k tým, ktoré urážajú (obťažujú), šokujú či znepokojujú štát alebo časť obyvateľstva. Vyžaduje si to pluralizmus, znášanlivosť a veľkorysosť, bez ktorých nemožno hovoriť o „demokratickej spoločnosti“. Každý má mať právo a slobodu vyznávať, zvestovať, ponúkať a šíriť svoju vieru, svoju skúsenosť s poznaním pravdy, ale nik nemá právo vnucovať ju druhým násilím.

To čo sme videli včera pred budovou kongresu je výsledok dostatočne dlhého spracovávania ľudí netolerantnou propagandou. Americká spoločnosť je nezmieriteľne rozdelená.

Tam, kde však vyčíňa násilie, nemôže bývať pokoj. Cesty k pokoju nevedú cez ulice násilia.

A čo Slovensko, ideme či nejdeme rovnakým smerom?

Keď si pozerám tlačovky našich politikov, ich diskusie - tá zaslepenosť a hluchota k argumentom oponenta, ktorá sa prenáša žiaľ aj na ľudí. Stačí si prečítať diskusné príspevky pod článkami, blogmi na ktoromkoľvek významnejšom médiu. Aj naša spoločnosť je významné rozdelená. Nikto nemá snahu tú druhu stranu pochopiť.

Prosím zmeňte to. Sme Slováci. Jeden národ.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...