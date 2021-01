Rovní a rovnejší...Štefan Holý (Sme rodina) má výnimku...je to pre Vás prejav papalašizmu?

Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) má výnimku, na základe ktorej nemusí ísť po návrate z Británie na test ani do 10-dňovej karantény. Markíze to potvrdil hlavný hygienik Ján Mikas, ktorý mu ju udelil (tvnoviny.sk)

Koľko tisícov obyčajných ľudí muselo prejsť povinnou karanténou? Povinným testovaním po návrate zo zahraničia? On nemusí. Má výnimku.

Tak a zas sme tu rovní a rovnejší...

Tak som si spomenul na knihu od Orwella Farma zvierat....

„Naše životy sú biedne, upracované a krátke. Dostaneme nažrať iba toľko, aby sme nepokapali. Tí, ktorí môžu, musia pracovať do vyčerpania a keď nám dôjdu sily a už nie sme užitoční, náš život kruto skončí. A kto za to môže, súdruhovia? Neviete? Tak ja vám to poviem. Môže za to človek! Áno, súdruhovia, človek je náš jediný, skutočný nepriateľ. Človek je jediný tvor, ktorý konzumuje a pritom nič neprodukuje. Človek nám berie výsledky našej tvrdej práce a preto my, zvieratá, musíme žiť v biednych podmienkach.“

Práve tento príhovor začne nečakanú revolúciu na zvieracej farme. Zvieratá sa rozhodnú zvrhnúť svojho pána, ktorý ich zanedbáva a robí si z nich otrokov. Vyženú ho a vytvoria si vlastné pravidlá, ktoré by mali dodržiavať.

"Každý kto chodí na dvoch nohách, je nepriateľ. Každý, kto chodí na štyroch nohách, alebo má krídla, je priateľ. Nijaké zviera nebude spať v posteli. Nijaké zviera sa nikdy nebude obliekať. Nijaké zviera nebude piť alkohol. Nijaké zviera nezabije iné zviera. A hlavne, všetky zvieratá sú si rovné."

takto znelo sedem pravidiel, princípov animalizmu, ktoré si zvieratá vytýčili keď pre seba dobili farmu od ľudí.

Zvieracia farma je politickou satirou na revolúciu, ktorá sa vymkla z rúk. Zvieratá sa zbavia nadvlády nenávidených ľudí a zavedú si svoj vlastný režim, v ktorom si všetci majú byť rovní.

Zo začiatku ide všetko ako má a zvieratá sú šťastné, že konečne pracujú slobodne. Časom, však začínajú nepokoje, zákony sa menia, prispôsobujú a nedodržiavajú hlavne tými, ktorí ich ustanovili. Menia aj samotnú históriu, kde si v boji proti ľudom dávali veľké zásluhy, vlastné chyby hádžu na predošlú vládu ľudí a keď bolo najhoršie pomohlo zastrašovanie.

"Disciplína, druhovia, železná disciplína! To by malo byť heslo dneška! Jeden chybný krok, a hneď sa na nás vrhnú nepriatelia."

Z nádherných ideálov revolúcie sa však postupne stáva nočná mora. Prasce sa zmocnili koryta, a teda aj vlády, postupne si začali prispôsobovať zákony a legendárny slogan "Všetky zvieratá sú si rovné" sa čoskoro mení na "Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie".

Výnimočnosť tejto hry spočíva v tom, že i keď vznikla dávno pradávno je aktuálna v každom historickom období.

Čo dodať na záver?

Nechápem, keď pán Holý mal túto výnimku prečo chlapsky hneď pri prvých otázkach k tejto téme o nej nepovedal. Načo ta naťahovačka s médiami? Prečo aj pán Mikas hneď na začiatku nepovedal jasne, že takéto výnimky dáva a bude dávať? Prečo táto skrývačka?

Ako občan, som šokovaný z konania pána Mikasa. Pán Mikas, by mal teraz zvolať obratom tlačovku a informovať verejnosť:

Komu všetkému ešte vydal podobné výnimky?

Bola to jediná výnimka? Špeciálne pre anglicko?

Koľko ich vydal?

Na základe čoho ich vydal?

Vzhľadom na to, že je to ťažké laicky posúdiť, mal by ako odborník aj odpovedať, či nedošlo na základe takto udelenej výnimky k možnému ohrozeniu obyvateľov Slovenska resp. či nehrozí v budúcnosti nejaké ohrozenie.

A na stole sa týmto dostáva aj otázka - je pán Mikas ešte naďalej dôveryhodný človek na svojom mieste?

Moju dôveru na základe tohto konania a komunikácie v tomto prípade, žiaľ stratil.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...