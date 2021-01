Olej či tuk nepatria do kanalizácie. Novoročný záväzok splniteľný pre každého

Veľké množstvo ľudí ešte stále používa tento „jednoduchý“ spôsob zbavovania sa použitých jedlých olejov a tukov po vyprážaní. Umyť panvicu a olej „šup“ do kanalizácie...

Tento spôsob zbavovania sa olejov alebo tukov spôsobuje množstvo problémov v kanalizačnej sieti a môže byť príčinou jej upchávania. Navyše ide o neekologické mrhanie cennou surovinou.

Použitý olej, vyliaty do kanalizácie, sa zachytáva na stenách kanalizačných potrubí a na takto vytvorený olejový film sa lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa zmenšuje a kanalizácia, resp. kanalizačná prípojka, sa tak môže úplne upchať.

Aký je správny postup pre nakladanie s jedlými olejmi a tukmi?

Správne je odložiť oleje a tuky v uzavretých plastových fľašiach do špeciálnych kontajnerov (tuktejnerů), prípadne v zberných dvoroch. Oleje a tuky zlievajte napríklad do PET fľaše a po jej naplnení odložte do spomínaného kontajnera alebo na zbernom dvore. Stačí zbierať použitý rastlinný olej do PET fľaše, ktorú po naplnení odovzdáte na zbernom dvore.

Vhodné sú všetky typy rastlinných olejov – slnečnicový, repkový, ľanový a pod., ktoré ostanú po vysmážaní, alebo pečení. Vhodný je aj olej, ktorý slúži ako nálev potravín, napríklad sušených paradajok, syra, či rýb v konzerve. Čo nepatrí do kontajnerov - živočíšne tuky, ako bravčová alebo kačacia masť, olej znečistený hrubými nečistotami alebo zmiešaný s vodou.

Prečo by som to mal robiť?

Chce to trochu času a trpezlivosti, ale urobíte tým hneď niekoľko dobrých vecí naraz:

Použité jedlé oleje a tuky sú cennou druhotnou surovinou , ktorú možno uplatniť v mnohých oblastiach (napr. pri výrobe palív). Oleje sa uplatní predovšetkým v energetike, dajú sa pridávať k pohonným hmotám, najjednoduchšie ale je ich energetické využitie pri výrobe tepla a elektriny. Po regenerácii môžu nájsť aj ďalšie využitie napríklad v chemickom, gumárenskom či drevárskom priemysle. Niekedy sa dokonca hodí aj na spracovanie v bioplynových staniciach. Liatím do kanalizácie o túto surovinu nielen prichádzame, ale ešte prispievame k možnej havárii v podobe upchatie kanalizácie tukovú hrudou.

Ako by mal vyzerať môj záväzok?

Vylievanie použitého jedlého oleja alebo tukov do kanalizačného systému predstavuje veľkú environmentálnu záťaž. Môže tým dôjsť k poškodzovaniu chodu čistiarní odpadových vôd, ovplyvnenie kvality povrchových aj spodných vôd a kontaminácii pitnej vody. A preto:

Kúpim si alebo vyčlením špeciálnu PET flašu na zber jedlého oleja alebo tuku

Zistím si najbližšie odberné miesto – kde ho môžem odovzdať – napríklad ja odovzdávam do zbernej nádoby pri jednej z predajní jedného reťazca

Pokiaľ to doteraz nerobím, začnem hneď pri prvom vysmážaní...

