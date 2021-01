Prednostne zaočkovaná Nicholsonová tvrdí: Konflikt Matoviča so Sulíkom nemá víťaza

Citujem z jej blogu: Teraz ešte verejnosť ako tak rozlišuje, kto je v tomto konflikte ten dobrý a kto je ten zlý. Vedie Richard Sulík....

Čaro prieskumu verejnej mienky

Je neuveriteľné, ako dokáže politik podľahnúť "čaru" prieskumu verejnej mienky v danom okamžiku.

Áno, v súčasnej dobe strana SAS sa výrazne posilnila. Áno, je to tak.

Ale pozor - politika je občas zjazd, ale väčšinou slalom...

Pani europoslankyňa Nicholsonová nám tu jednostranne servíruje svoj pohľad na konflikt medzi Sulíkom a Matovičom a ten potrebuje "dovysvetliť":

tvrdenie Nicholsonovej: "Igorovi Matovičovi na chvíľu doplo, že SaS pôjde za svojím zostreleným predsedom, čo by znamenalo predčasné voľby" predčasné voľby by teoreticky nemuseli byť, ale keby aj boli - bola by to opäť strana SaS, ktorá by v očiach verejnosti bola za ne zodpovedná ( i keď samozrejme jej "oddaný" voliči (6%) budú divoko oponovať, že oni Radičovej vládu nepoložili) - koaličný potenciál strany SaS by sa však tým pre budúcnosť dramaticky zúžil - platilo by v budúcnosti pravidlo: "Do vlády pokiaľ sa to nejako dá, hlavne nie stranu SaS" , Nicholsonová vo svojom blogu vyslovila otvorene nedôveru v ostatných koaličných partnerov, keď priamo v ňom tvrdí, že Za ľudí a ani Sme Rodina a ani samotný Matovič nedokážu garantovať podporu všetkých svojich poslancov. To vie ako? podľa skúsenosti "bič na konci plieska", dnes SaS dobehla OLANO, zajtra SaS môže vyhrať voľby, ale môže mať aj svojich stabilných 6%...počkajme si na voľby.

tvrdenie Nicholsonovej: "Nie je ťažké konkurovať takémuto Matovičovi. Najmä, keď SaS na osobnú kritiku a urážky odpovedá zvyčajne konštruktívnymi návrhmi." prosím jeden konštruktívny návrh na riešenie pandémie, ktorý je prispôsobený aktuálnej situácii v danom čase: okrem semaforu zdravia , ktorí predstavitelia strany SaS dokola vyzdvihujú ako "všeliek" na všetky problémy pandémie - podľa ktorého aj tak už má byť celé Slovensko v tvrdom lockdowne. Aký máte návrh na riešenie súčasného stavu? okrem nereálnych návrhov ministra školstva na návrat detí do škôl - uvedomte si, pani prednostne "zaočkovaná" europoslankyňa, že máme každý deň priemerne viac ako 6000 novoinfikovaných a Váš minister stále "blúzni" o otváraní škôl namiesto toho, aby ukázal ako pomohol tým deťom a chudobným rodinám , ktoré nemajú prístup na internet a nemajú doma počítač, okrem odmietania vianočného tvrdého lockdownu a boja za otvorenie "reštaurácii" do posledného dychu, okrem nedostatočnej a slabej pomoci podnikateľom a celému hospodárstvu , ktorému mimochodom šéfuje zrovna Váš boss: Sulík.

tvrdenie Nicholsonovej: "A v konečnom dôsledku kvôli konfliktu Matovič vs. Sulík prehráme aj ekonomicky a všetky predošlé snahy ministra hospodárstva budú spláchnuté, pretože v nasledujúcom období prídeme z EÚ o cca 40mld. eur, ktoré sa zas stanú predmetom politického lupu smerohlasu." nepáči sa mi toto strašenie a tým nemyslím SMER a HLAS. Nepáči sa mi zdôvodnenie tohto typu - namiesto ospravedlnenia, trošku pokory a ospravedlnenia sa za chyby súčasnej vlády občanom podsúvate myšlienku : buďte spokojný s tým čo máte, lebo inak bude zle ...to neviem pred minulými voľbami vznikla strana Za ľudí, PS - ktorí získali veľký počet hlasov, teraz vznikla strana Hlas , ktorá získa v budúcich voľbách veľa hlasov, a nebojte sa...do volieb ešte vznikne niekoľko politických zoskupení, z ktorých 1 dve zase vystrelia pred voľbami a dostanú sa pravdepodobne do parlamentu, tak ako v každých voľbách. Takže strašenie tým, že len toto súčasné zoskupenie je pre Slovensko to pravé a všetko ostatné je zlé, nie je na mieste. Vždy "povstanú" nové politické subjekty, ktoré vo férovej súťaži získajú svoje postavenie, je politický nekorektné hovoriť o 40mld. EUR a zásluhách ministra Sulíka, za prvé ešte tu nie sú a za druhé, možno keď tam bude sedieť niekto iný tak takisto to pôjde v pohode - tak ako pri Sulíkovi.

tvrdenie Nicholsonovej: "Osobný konflikt medzi I. Matovičom a R. Sulíkom musí skončiť. Jeden z nich musí zakopať vojnovú sekeru. Jeden z nich musí ustúpiť, aby mohla krajina pokračovať v tom, čo započala. V tomto spore totiž neexistuje víťaz, len porazený.." je zaujímavé pozorovať, ako prieskum verejnej mienky dokáže ovplyvniť chovanie strany, je zaujímavé, že strana SaS, ktorá získala vo voľbách 179 246 hlasov (6,22%) a jej čelná predstaviteľka hovorí o tom, že jedna strana má zakopať v tomto smere vojnovú sekeru. Dám Vám aj iný pohľad - strana SaS mala prestať správať ako "opozičná" strana vo vlastnej koalícii a mala by to byť strana SaS a jej predstavitelia, ktorý začnú so sebareflexiou.



V čom má pani Nicholsonová vo svojom blogu pravdu

Správne vo svojom blogu, pani europoslankyňa konštatuje:

Keď máte ako živnostník zavretú prevádzku, od štátu dostávate mizerných 315 eur mesačne, z ktorých ešte musíte zaplatiť odvody a na finále nemáte čo jesť, lebo všetky finančné zásoby ste minuli ešte počas prvej vlny pandémie. A deti vám pištia doma za zadkom, lebo škola je zavretá a na vás sa denno denne rútia články o nových rekordných nárastoch pozitívnych, o nemocniciach, ktoré nezvládajú nápor chorých, o náraste mŕtvych, ktorých nie je kam pochovávať, o pomalom procese očkovania a o tom, ako sa papaláši dali zaočkovať ešte pred starými a chorými

Prepáčte, ale kto je za pomoc a podporu zodpovedný?

29.3.2020 Sulík ubezpečil, že

„sa postupne bude robiť niekoľko desiatok sektorovo zameraných opatrení, ale o to presnejšie cielených.“

10.12. Sulík opakovane kritizoval postup štátu smerom k reštauráciám a poprosil hlavného hygienika, aby zvážil už ohlásene opatrenia. "My systematicky likvidujeme celý gastro segment," skonštatoval. Reštaurácie sú podľa neho na dne a pomoc, ktorú dostávajú, je slabá a pomalá.

A čo ako člen tejto vlády urobil preto, aby pomoc bola rýchla a nie slabá???

Pre istotu Vám to ešte raz zosumarizujem:

23.9 . Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odmietol úvahy o možnom vypnutí slovenskej ekonomiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu.

. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. 4.10. Sulík v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, ubezpečoval, že žiadne zatváranie sa v druhej vlne pandémie nového koronavírusu konať nebude .

Sulík v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, ubezpečoval, že . 12.10. Sulík odchádza z krízového štábu s komentárom: „ Ja som neodišiel demonštratívne...“ . Pred odchodom prezentoval, že zo zatváraním niektorých zariadení rázne nesúhlasí. Sulík si myslí, že ak už treba zatvárať aj reštaurácie, malo by sa to diať iba v najviac postihnutých okresoch.

Sulík odchádza z krízového štábu s komentárom: „ . 15.10. Richard Sulík v o svojom statuse: „ Igor, pandemická komisia, ktorá nemá základne dáta o tom, koľkí sa kde nakazili, len strieľa od pásu a presne tomu tie dnešné tliachaniny zodpovedali .“

o svojom statuse: „ .“ Richard Sulík ešte dodal: „No tak, Igor, prestaň. Od včerajška ti píšem, že zavrieť reštaurácie bude obrovský prúser. Dnes som ťa volal dvakrát na rozhovor medzi 4 očami (raz ústne na začiatku, potom písomne cez Whatsapp), bohužiaľ si nereagoval. Na krízovom štábe som sedel dve hodiny. Toľko tláchania bez faktov som už dlho nepočul. Ok, si premiér, asi zavriete všetko možné, ale ja sa odmietam tejto tragédie zúčastniť.“

Ok, si premiér, asi zavriete všetko možné, ale ja sa odmietam tejto tragédie zúčastniť.“ 11.11. po rokovaní vlády predseda Richard Sulík ostro skritizoval nový návrh na tzv. komunitné testovanie , ktorý predstavil premiér Igor Matovič. Podľa nového plánu by na Slovensku bolo takéto testovanie každé 3 týždne, vďaka čomu by mohol byť december na Slovensku „voľnejší“, vysvetlil včera Matovič.

po rokovaní vlády predseda Richard Sulík , ktorý predstavil premiér Igor Matovič. Podľa nového plánu by na Slovensku bolo takéto testovanie každé 3 týždne, vďaka čomu by mohol byť december na Slovensku „voľnejší“, vysvetlil včera Matovič. 23.11. Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí ďalšie kolo celoplošného testovania . V pondelok to uviedol jej predseda Richard Sulík. Šéf SaS uviedol, že prvé plošné testovanie SaS podporila: Musím priznať, bolo to aj moje osobné sklamanie, keď sa prevádzky neotvorili vo väčšom rozsahu. Pustiť šesť ľudí na plaváreň, alebo do fitka s rozlohou 1000 metrov je na smiech. Nevidím teda dôvod znovu a znovu opakovať plošné testovanie.

Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) . V pondelok to uviedol jej predseda Richard Sulík. Šéf SaS uviedol, že prvé plošné testovanie SaS podporila: Musím priznať, bolo to aj moje osobné sklamanie, keď sa prevádzky neotvorili vo väčšom rozsahu. Pustiť šesť ľudí na plaváreň, alebo do fitka s rozlohou 1000 metrov je na smiech. Nevidím teda dôvod znovu a znovu opakovať plošné testovanie. 9.12. Vláda v tento deň podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka neprijala uznesie k lockdownu, rozhodnutie o tejto téme je plne v kompetencii hlavného hygienika.

K tomu výroky k celoplošnému testovaniu - včera:

“V prvom rade treba povedať, že sa včera na vláde nedohodlo nič konkrétne v súvislosti s celoplošným testovaním. Predbežne súhlasíme s tým, že by bolo plošné testovanie najbližší víkend v najzamorenejších okresoch, ako sme to navrhovali v novembri v našom Semafore zdravia. V celoplošnom testovaní na území celého Slovenska však nevidíme žiaden zmysel

A dnes, po zverejnený zvukovej nahrávky z úradu vlády:

"Z nahrávky je zrejmé, že Igor Matovič sa pýta, či súhlasíme s celoplošným testovaním, s tým, že najbližší víkend by bolo testovanie v najviac postihnutých okresoch. A ja som mu na to povedal, že áno, s tým súhlasím. Bohužiaľ, Igor aj ostatní členovia vlády si to vztiahli - a oprávnene - na to, že súhlasím s celoplošným testovaním. Takže došlo k nedorozumeniu a bolo to mojou chybou, čo ma mrzí a ospravedlňujem sa," povedal Sulík.

Veľmi ma mrzí, že musím písať takýto blog. Je už únavne sledovať tento "boj" medzi Sulíkom a Matovičom, a je únavné ako predstavitelia strany SaS - najmä pani Nicholsonová a Ciganíková, ktorý po preštudovaní ich programu, musím povedať, že majú skutočne mnoho dobrých nápadov pre podnikateľov, ale aj obyčajných ľudí (to však neznamená, že podobné nápady nedokáže v budúcnosti presadiť niekto úplne iný, alebo niekto úplné nový) sa nechávajú strhnúť svojimi "egami" a vytvárajú takýmto spôsobom "opozíciu" vo vlastnej koalícii. Takto to dlhodobo nemôže fungovať.

Záverom...

V krízových situáciach sa musia "vedúci" zomknúť. Ten, kto sa nechce zomknúť, by mal ísť z kola von.

Správanie a hra na „sólo“ hráča môže byť krátkodobo sympatická, ale z dlhodobého hľadiska najprv vadí a potom uškodí jeho koaličným partnerom.

Dostaví sa „Ficov efekt“ – s kýmkoľvek bol FICO vo vláde, po 4 rokoch so SMERom sa už nevedeli dostať ani len do parlamentu – „do politického dôchodku poslal“ HZDS, SNS, Sieť, MOST-híd – to isté sa v súčasnosti odohráva v koalícii – všetci padajú len SAS rastie – a ak sa ostatní k tomu rázne nepostavia tak na konci bude jeden veľký víťaz – SAS a ostatní porazení.

Nie, mýlite sa pani Nicholsonová. Konflikt medzi Sulíkom a Matovičom bude mať svojho víťaza.

Len Vy si to ešte v tom Bruseli, tak ako ste sama nazvala - "tej mojej FB bubliny" celkom neuvedomujete.

Ale chápem Vás, Vy už ste zaočkovaná.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...