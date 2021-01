Volám sa Richard a rád cestujem. Ja som Igor a rád testujem. O dvoch kohútoch...

Stalo sa, že dva kohúty bojovali, kto bude kráľom na gazdovskom dvore. Dlho, predlho spolu súperili, neporovnávali iba hlasy a krásu, ale aj silu. Napokon jeden kohút v ťažkom boji predsa len zvíťazil... Pripomína Vám to niečo ?

Volám sa Richard a rád cestujem. Ja som Igor a rád testujem....

Situácia dnešných dní - dvaja „kohúti“ znova a znova zápasia. Ani jeden nechce ustúpiť, ani jeden sa zásadne zmeniť, prehodnotiť svoje kroky a hľadať kompromis za zatvorenými dverami.

Frustrujúce sadnúť si ráno do auta a vypočuť si ďalší diel ich „boja“ v ktorom jeden kričí proti celoplošnému testovaniu a druhý proti prvého "cestovaniu", prísť po robote unavený domov a znova to počuť v jedných správach, druhých správach, čítať to zas a znova v novinách atak nejako dokola. Mediálny priestor zahltený výčitkami, urážkami prechádzajúcich až do absurdít - typu posielania si odkazov cez obrázky Simsonovcov.

V čase, keď denne pribúda priemerne okolo 6000 novo infikovaných, v čase keď máme v nemocniciach najviac hospitalizovaných pacientov, keď novodobý „papaláši“ sa prednostne očkujú a schovávajú to za okrídlené posolstvá o propagácii očkovania, v čase keď sa jedná o najväčšom podpornom balíčku financií na obnovu po prejdení pandémie, v čase keď sa odkladajú neurgentné zdravotnícke úkony, pomaly 1 rok od začatia vlády - pre niektorých občanov vlády „zmeny“, pre niektorých občanov vlády „chaosu“ - tak mediálny priestor je zahltený dennou „bitkou“ dvoch "kohútov". Prečo?

Snáď to na začiatku ani tak nemysleli a netušili, kde to môžu až zahnať svojimi výrokmi, statusmi a robením sa napriek. Snáď na začiatku to brali skôr ako pozičnú hru. A potom prišiel prieskum verejnej mienky, kde sa „jeden z kohútov“ výrazne priblížil k „druhému kohútovi“.

Každý občan podľa politického tábora, ktorý vyznáva sa prikloní tomu či onomu. Mne to v prípade oboch pripomína známu bájku o dvoch kohútoch.

O dvoch kohútoch...

Stalo sa, že dva kohúty bojovali, kto bude kráľom na gazdovskom dvore. Dlho, predlho spolu súperili, neporovnávali iba hlasy a krásu, ale aj silu. Napokon jeden kohút v ťažkom boji predsa len zvíťazil. Jeho súper uznal, že ho pokorili, a tak sa stiahol do najvzdialenejšieho kúta dvora. A víťaz? Ten sa, naopak, celý deň pyšne predvádzal, prechádzal sa na streche kurína a chválil sa.

„Ja som kráľ! Som ten najkrajší, najväčší a najsilnejší kohút na okolí!“

„Skutočne si pekný kohút! Ako stvorený na moju večeru!“ pomyslel si orol, ktorý začul jeho prenikavé kikiríkanie. Nelenil, vrhol sa na kohúta a už ho nebolo!

Keď to videl druhý kohút, takto prehovoril k obyvateľom dvora:

„Ja som váš nový kráľ, lebo som oveľa múdrejší, ako bol ten predchádzajúci!“

Ponaučenie: Sláva nám môže rýchlo vstúpiť do hlavy a v záchvate radosti ľahko zabúdame, kto sme.

Čo je však v tejto situácii jasne je, že ani jeden zo „slovenských kohútov“ nateraz nechce ustúpiť a začať dodržiavať „štábnu“ kultúru v oblasti komunikácie. Sláva im stúpla do hlavy jednému aj druhému a v záchvate radosti zabudli, prečo ich väčšina slovenských občanov zvolila.

Slovné "prestrelky" medzi Sulíkom a Matovičom sú už pre občanov únavné. Raz sa javí, že je problém a u jedného raz u druhého v závislosti od toho v ktorom "voličskom košiari" sa ten či onen čitateľ nachádza. Spôsob ich komunikácie je však často nezvládnutý a pre obyčajných občanov frustrujúci. Myslím, že pre niektoré vekové kategórie ako napr. dôchodcovia a voličov iných strán ako SaS a OLANO je dokonca ich spôsob komunikácie nepochopiteľný a tak na záver, namiesto dobre mienenej rady, odkaz z jednej z Ezopových bájok o somárovi a jeho tieni.

Somár a jeho tieň...

Pútnik si najal somára, aby ho odniesol do susedného mesta. S majiteľom sa dohodol na cene.

"Má to iba jednu nevýhodu," vysvetľoval majiteľ. "Ak somára podchvíľou nepodurím palicou, pôjde veľmi pomaly. Ty si naň vysadni a ja pôjdem za ním s palicou až do mesta."

Bol mimoriadne horúci deň, no cesta ubiehala rýchlo. Na poludnie, keď alnko najväčšmi pripekalo, zastali, že si oddýchnu.

"Sadnem si do somárovho tieňa," povedal pútnik, zliezajúc zo somára.

"Kdeže," odvrkol mu somárov pán. "Tam budem oddychovať ja. ný tieň tu široko-ďaleko nie je."

"Ja som si najal somára, tak budem v tieni sedieť ja," škriepil sa pútnik.

"To teda nie," skríkol majiteľ. "Najal si si somára, nie jeho tieň. Ten patrí mne."

Majiteľ somára sa tak rozohnil, že pútnika posotil. Ten mu to vrátil.

Potom majiteľ pútnika udrel. Ten mu to zasa oplatil. V okamihu stáli proti sebe ako dva kohúty a zúrivo sa do seba pustili.

Somára prestalo baviť pozerať sa ako sa dvaja ľudia bijú o jeho tieň, a rozbehol sa k vŕšku. Čoskoro zmizol z dohľadu a svoj tieň si vzal so sebou.

A tu je aj odkaz tohto príbehu pre dvoch slovenských "kohútov"...

Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.

