RTVS – Pumpa: Koliková, Lučanský...patrí smrť a samovražda do humoristickej relácie?

Seriál Pumpa, ktorý beží na obrazovke verejnoprávnej RTVS je komediálny seriál, ktorý reaguje na aktuálne udalosti minulého týždňa. V časti s ministerkou Kolíkovou rozoberali Milana Lučanského a jeho samovraždu. Bolo to vhodné?

Smrť Milana Lučanského vo väzbe bola tragickou udalosťou. Táto udalosť zarezonovalo vo verejnosti a mnohí ľudia sa pri nej prestali držať faktov a podľahli špekuláciám a domnienkam pod vplyvom emócii. Milan Lučanský bol stíhaný na základe vyšetrovania polície a na základe návrhu prokurátora a rozhodnutia súdu bol vzatý do väzby. Zodpovední politici však nedokázali ubrániť spoločnosť pred tým, aby ju v ťažkej chvíli ešte viac rozdeľovali emócie pri tejto téme do „nepriateľských“ táborov.

V čase, keď emócie verejnosti „prestali“ tak dramaticky pri tejto téme "vibrovať", prišla verejno-právna televízia RTVS so svojim sobotným večerným programom - humoristickým seriálom „Pumpa“, kde túto tému znova „otvorila“. Je toto vhodný "príspevok" verejno-právnej televízie k tejto téme? Zjednocuje alebo rozdeľuje takto podaný príspevok slovenskú spoločnosť?

video //www.youtube.com/embed/lfo9l_xWRJk

V každej časti vystupujú – Mišo, ktorý pracuje na benzínovej pumpe, navštevuje ho tam jeho bývalý spolužiak, taxikár Dano a v rožku posedáva „pumpový“ štamgast Jari.

RTVS pri propagovaní seriálu 24.9.2020 uviedla, že seriál prinesie humorno-satirický pohľad na aktuálne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.

objasnil producent a režisér seriálu Peter Begányi. RTVS propagovala túto konkrétnu časť nasledovne:

„Môžete sa tešiť na satiricko-komediálny žáner, ktorý ponúka seriálová Pumpa. Veci, ktoré treba patrične za posledné dva týždne okomentovať, skritizovať či pochváliť je neúrekom a hlavní protagonisti v tradičnom zložení Dana, Mikiho a Jariho sa už na to tešia. V najnovšej časti nemôžu chýbať ani zaujímaví hostia, ktorí sa nezaobídu bez tradičnej kritiky. Najviac si to odnesie ministerská návšteva, ktorá má na starosti rezort spravodlivosti na Slovensku. Čo jej okrem vlasov skritizuje Dano s Mikim?“.

V diskusii na Pumpe dôjde aj na scénku (začína 6:16), kde sa ministerky spýtajú na samovraždu Milana Lučanského a ona na to reaguje:

"Toto je taká smutná vec. Ja o tom už nerada rozprávam, keď nemusím, ale môžem o tom niečo povedať. Prvé zranenie bolo jeho vlastné. Nakoniec to povedal sám, povedal to advokát. A to druhé bolo, bohužiaľ, samovražda, tak to zo všetkého vychádza. Tak máme teraz aj veľkú komisiu, tak to prešetrí a ja si myslím, že zatiaľ zo všetkého vyplýva, že proste, že takáto bola tá udalosť. To sa stalo.“