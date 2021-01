Ľuboš Blaha, etický kódex a jeho koniec na APZ. Status na zapamätanie. Čo tam učil?

Čo hovorí Etický kódex zamestnanca akadémie policajného zboru? Zamestnanec je osobnosť hodná úcty a rešpektu a svojim správaním a konaním potvrdzuje tento status. K študentom, kolegom i verejnosti sa správa s úctou a dôstojnosťou.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave nepredĺžila úväzky pedagóga pre opozičného poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD). Blaha v tejto súvislosti napísal, že akadémia je v rukách ministerstva vnútra a tento rezort je v rukách hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

2. A minister Mikulec, ktorý je po Naďovi druhým najoddanejším Matovičovým poskokom (Naď sa fakt prekonať nedá), vyhlasuje, že on s tým nič nemá - v tom nie je nič politické, že sa vláda zbavuje svojich kritikov, to sú len také kozmické náhodičky.

Poslanec Blaha na škole pôsobil ako externý pedagóg na katedre spoločenských vied. Policajná akadémia už 11.12.2019 (za vlády SMERU) zverejnila stanovisko v ktorom tvrdila, že poslanec Blaha poškodzuje ich dobré meno.

Už vtedy vedenie akadémie upozornilo, že poslanec Blaha bol prijatý do služobného pomeru len na dobu určitú a keď tá uplynie, bude na to miesto vypísané výberové konanie.

Aj preto vedenie Akadémia PZ oznámilo, že sa v plnom rozsahu dištancuje od všetkých vyjadrení a výrokov poslanca Smeru-SD.

„Tieto vyjadrenia poškodzujú jej meno, dôveryhodnosť a sú v priamom rozpore s jej poslaním,“ dodalo vtedy vedenie akadémie.

Rektorka Kurilovská ďalej v tom období pre Pravdu potvrdila, že Blaha učí na policajnej akadémii profesijnú etiku, filozofiu a etiku. Miesto odborného asistenta získal na základe výberového konania. Dodala, že jeho zmluva je na dobu určitú, skončiť sa má v januári 2021.

Podľa etického kódexu zamestnanca Akadémie policajného zboru:

Koľko takýchto podobných a mnohokrát aj "útočných" statusov poslanec Blaha produkuje?

V decembri 2019 sa SAV oficiálne dištancovala od jeho vyjadrení na Facebooku. „Jeho statusy sú dehonestujúce a pre SAV neprijateľné,“ uviedla akadémia na svojej webstránke.

Podľa Slovenskej akadémie vied, kde Blaha pôsobí v Ústave politických vied, sú jeho statusy dehonestujúce.

Reagovali vtedy najmä na jeho komentáre aj k novinárkam denníku SME a Denníku N. Medzinárodný tlačový inštitút upozorňoval napríklad na časť zo statusu, v ktorom Blaha útočí na redaktorku Kovačič Hanzelovú a na to, akú lavínu hanlivých reakcií takéto statusy spúšťajú u jeho fanúšikov.

Blaha na to reagoval statusom:

"V SAV vedia, že robia zlú vec. Že potápajú kolegu za to, že má iný názor. Možno to robia z presvedčenia, lebo nenávidia komunistov a o Blahovi predsa v Denníku N píšu, že je komunista. A píšu, že je konšpirátor, útočí na ženy a ešte je vraj aj antisemita. Sedí tam chemik, biológ, fyzik. Čítajú to a veria tomu. Nesledujú politiku, riešia si svoje vedecké úlohy. Radi uveria, že všetky tieto klamstvá Denníka N sú pravdou. A radi povedia - kopnime si do Blahu, veď je aj tak extrémista"