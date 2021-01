Matovičov status o obyčajných ľuďoch a dôchodcoch. Je to správna "interpretácia" situácie?

Premiér Matovič zverejnil status s komentárom k akcii jedného reťazca na respirátory FFP2: V tlačenici sa pomaly pobiť kvôli respirátorom, na ktorých ušetrím euro ... aby som si nimi zdravie chránil ... “hmm, to mi nevychádza”.

Čo premiér Matovič napísal vo svojom statuse?

Pod svoj status ešte sa pokúsil vtipne doplniť známe video policajného hovorcu.

video //www.youtube.com/embed/03dfoqw70lw

Fajn, pochopili sme čo premiér chcel asi povedať. Že sa nedodržali stanovené proti epidemiologické pravidlá – rozostupy. Áno, mal pravdu.

Je však tento spôsob komunikácie správny?

Prečo premiér použil tento typ komunikácie voči obyčajným ľuďom, ktorí pravdepodobne nemajú na to kúpiť si drahé respirátory v lekárňach, resp. sa len rozhodli využiť zaujimavú ponuku, alebo dôchodcov, ktorí nevedia alebo nechcú nakupovať cez e-shopy, možno doteraz nevedeli, kde sa dajú respirátory vôbec kúpiť (kedy bola tlačovka na tému, kde sa dajú kúpiť respirátory FFP2 alebo FFP3) a chcú len ochrániť svoje zdravie v zmysle odporúčania ministra zdravotníctva?

Na zverejnenom videu je vidieť, že významná časť skupiny nakupujúcich sú dôchodcovia.

Takto komunikuje premiér krajiny so svojimi občanmi o "svojich" občanoch a to v tak dôležitej otázke, ako je otázka ich zdravia?

Bol to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý odporučil Slovákom, aby vymenili klasické rúška za respirátory, a to najmä pre rýchlo sa šíriacu britskú mutáciu. Odporúčal respirátory typu FFP2 bez výdychového ventilu, mávajú aj označenie N95.

video //www.youtube.com/embed/MscyR38xKko

Je potom logické, že keď obyčajní ľudia počuli jeho odporúčanie a zároveň počuli, že bude akcia na „doporučené respirátory“ tak samozrejme sa pokúsili si ich zakúpiť. To, ako to vyzeralo na zverejnených fotkách a videách, áno nebolo to správne, ale keď takáto situácia vznikala - niekto mal zabezpečiť, aby boli dodržiavané epidemiologické opatrenia a nie nechať tomu voľný priebeh.

Reagovala aj premiérova sestra Zuzana. Podľa niektorých médií pod príspevkom na sociálnej sieti zanechala krátky komentár:

„Igor, ľuďom sa na Slovensku žije až tak ‚dobre‘, že mnohí rátajú doslova každý cent. Hovorila som ti to už dávno.“

Prečo si premiér skôr nepoloží radšej otázku: Prečo je to tak?

A ako to riešili v iných krajinách? Ako príklad uvádzam Nemecko, alebo susedné Česko:

V Nemecku v rámci prvej etapy distribúcie – od decembra do 6. januára – dostali ľudia z rizikových skupín po tri respirátory. Respirátor dostali zdarma , v lekárni však musia predložiť identifikačný preukaz alebo lekárske potvrdenie o chronickej chorobe. Respirátor mohla namiesto chorého prevziať aj ním poverená osoba. Od 1. januára, v druhej etape distribúcie , mohla rovnaká skupina obyvateľstva získať ďalších 12 respirátorov , avšak po predložení preukazu zdravotnej poisťovne. V tejto fáze boli respirátory spoplatnené: šesť ich stálo dve eurá .

V Českej republike Česká pošta doručila takmer tri milióny zásielok v novembri 2020, ktoré ľuďom nad 60 rokov priniesli päť rúšok a jeden respirátor . Podľa rozhodnutia Českej vlády pošta v decembri ešte rozniesla ďalších 185 tisíc balení, ktoré boli určené pre občanov so zdravotným postihnutím . Doručovanie prebiehalo na konkrétne adresy konkrétnym ľuďom. Občania nemuseli ísť na poštu, všetko dostali do svojich domových schránok. Nakladanie s všetkými osobnými údajmi zo strany Českej pošty prebieha podľa platnej legislatívy. Rúška a respirátor boli balené do ochranných obalov, roznášané boli spolu s návodom na použitie v obálke.



Myslím si, že by bolo lepšie sa radšej inšpirovať týmito krajinami a ohrozeným skupinám by vláda mala poslať v spolupráci so Slovenskou poštou respirátory, keď ich sama odporúča a myslí si, že môžu znížiť významnejšie prenos anglickej mutácie vírusu.

Slovensko potrebuje zjednocovať a nie neustále znova a znova rozdeľovať.

Zobral do úvahy pri písaní tohto statusu aj pohľad obyčajných ľudí, ktorí nakupujú pravidelne v tomto obchodnom reťazci a v tomto konkrétnom prípade si chceli zakúpiť len doporučenú ochrannú pomôcku, aby ochránili svoje zdravie a zdravie svojich rodín?

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...