Rekapitulácia celoplošného skríningu. Ste spokojný s jeho priebehom? Plusy a Mínusy

Zachytiť čo najväčší počet infekčných ľudí, stiahnuť ich do domácej izolácie a zamedziť tak šíreniu ochorenia COVID-19 je cieľom skríningového pretestovania od 18. do 26. januára. Dnes končí. Ste spokojný s jeho výsledkami?

O celoslovenskom testovaní rozhodla na svojom rokovaní vláda, ktorá zároveň predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov.

Čo sa mi nepáčilo na celoplošnom skríningu?

Spôsob, ako o ňom bolo komunikované ma sklamal. Stačí si spomenúť na „názorový Sulíkov kotrmelec“ v priamom prenose v štýle „povestnej Bugárovej 3 vety“:

12.1. " V prvom rade treba povedať, že sa včera na vláde nedohodlo nič konkrétne v súvislosti s celoplošným testovaním. Predbežne súhlasíme s tým, že by bolo plošné testovanie najbližší víkend v najzamorenejších okresoch, ako sme to navrhovali v novembri v našom Semafore zdravia," uviedol Sulík v reakcii, ktorú poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák. "V celoplošnom testovaní na území celého Slovenska však nevidíme žiaden zmysel, ale, naopak, v ňom vidíme mrhanie personálnymi, organizačnými a materiálnymi zdrojmi," doplnil Richard Sulík.

Predbežne súhlasíme s tým, že by bolo plošné testovanie najbližší víkend v najzamorenejších okresoch, ako sme to navrhovali v novembri v našom Semafore zdravia," uviedol Sulík v reakcii, ktorú poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák. doplnil Richard Sulík. 13.1. "Poviem vám vec, ktorá ma dostáva už do polohy nervozity. Ja som sa v pondelok online zúčastnil na tom rokovaní vlády a pán minister Sulík explicitne povedal, že za celoplošné testovanie. A včera sa dozviem, že on je proti," uviedol Naď pred stredajším rokovaním vlády. Podľa Naďa je to absolútne neférové a čisto číre klamstvo. "Ja to otvorím na vláde, že čo s tým ideme robiť," hovorí.

uviedol Naď pred stredajším rokovaním vlády. Podľa Naďa je to absolútne neférové a čisto číre klamstvo. "Ja to otvorím na vláde, že čo s tým ideme robiť," hovorí. 13.1 Richard Sulík povedal, že na pondelkovom rokovaní vlády došlo k nedorozumeniu , ktoré ho mrzí. Jeho súhlas s plošným testovaním sa podľa jeho slov týkal len testovania v zasiahnutých okresoch tento víkend, nie testovania na celom území počas ďalších víkendov. ​

povedal, že na pondelkovom rokovaní vlády , ktoré ho mrzí. 14.1 V súvislosti s plošným testovaním vyhlásil, že strana ho podporuje, pokiaľ sa bude realizovať cez zvýšenie kapacít na mobilných odberových miestach. „Vidíme to ako zmysluplné. Odmietame celoplošné testovanie ako bolo v novembri. Nemá to zmysel," vysvetlil. SaS nepodporí povinné testovanie na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľov vo firmách, rovnako nesúhlasí s celoplošným testovaním Slovenska v takej forme, ako bolo v novembri minulého roka. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii.

vysvetlil. SaS nepodporí povinné testovanie na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľov vo firmách, Uviedol to predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii. 18.1.„Bojovali sme proti celoplošnému testovaniu, ktoré sme zažili v novembri. Na vláde máme len troch ministrov zo 16. Mali sme na výber zaujať principiálny postoj a bola by to pre nás veľmi komfortná pozícia, avšak svet by nebol lepší. Alebo sme mohli zaujať pragmatický postoj, to znamená dať si podmienky pre náš súhlas, teda vylepšiť to uznesenie, a to sme urobili,“ uviedol v stanovisku Sulík.

Čo sa mi páčilo na celoplošnom skríningu?

Nie je potrebné komentovať názory na celoplošný skríning. Slovenský národ je tak rozdelený v tejto otázke, že akýkoľvek názor vyvoláva okamžitú polemiku.

Principiálne stanoviská

Pochváliť treba principiálne stanoviská 2 vládnych hráčov v otázke celoplošného skríningu: Igora Matoviča a Veroniky Remišovej.

Jeden od začiatku presadzoval celoplošný skríning a išiel si tvrdo po svojom bez rozdielu dopadu na svoje preferencie. Druhá v týždni pred hlasovaním oznámila, že je proti a svoju „revoltu“ dotiahla do konca, aj keď bola na konci osamotená. Ale obaja ukázali, že pokiaľ sa jedná o principiálne veci, tak sa vo finále nezačnú správať ako „obchodníci“ a dotiahnu si veci do konca.

Priebeh testovania

Je potrebné pochváliť samosprávy a mestá. Bol som v milom šoku z objednávkového systému. V mojom prípade, okrem spomaleného objednania to fungovalo úplne bez problémov. Objednal som sa, prišiel som na miesto za cca. 5 minút som bol vybavený. Výsledok testu mi prišiel na mobil. Patrím možno do tej šťastnej skupiny ľudí, ale treba objektívne priznať, že na väčšine testovacích miest boli vo väčšine prípadov minimálne čakacie doby.

Napriek rozporným názorom na celoplošný skríning, nekonečné diskusie o jeho prínosoch a „dobrovoľnosti“ verím v plusový prínos plošného skríningu k lockdownovým opatreniam:

hlavný prínos skríningu v ktorý dúfam je rýchlejšie zníženie tlaku na nemocnice a odhalenie "ohnísk" , kde je potrebné zvoliť vhodnú stratégiu na výrazne zníženie počtu infikovaných,

, kde je potrebné zvoliť vhodnú stratégiu na výrazne zníženie počtu infikovaných, druhý prínos v ktorý dúfam je, že to vláde následne umožní rýchlejšie zmierniť „lockdownové“ opatrenia a pomalé vykročenie k normálu.

Výsledky testovania

Patrím medzi zástancov tvrdého lockdownu. Ale už to trvá dlho. Mrzia ma príbehy, ktoré počúvam vo svojom okolí - kaderníčka, nemá otvorené koľký mesiac, kamarát reštauráciu ani nehovorím. Do toho, keď zájdem do svojho obľubeného nákupného centra, čo vidím? 2-3 "zadebnené" prevádzky, idem tam o mesiac a vidím, že "zadebnené" už nie sú 2-3 ale 4-5 prevádzok. Proste, áno. Dopady na niektorých podnikateľov sú a budú katastrofálne. Otázka je, či krátkodobo alebo dlhodobo.

Testovanie v kombinácii s tvrdým lockdownom je vhodná cesta. Prečo?

Z tohto pohľadu akákoľvek cesta, ktorá zníži tlak na nemocnice, dokáže z "ulíc" dostať veľkú "masu" infikovaných a povedie, čo i len o trošíčku bude viesť rýchlejšie k uvoľneniu opatrení stojí za úvahu a realizáciu.

Aká je skúsenosť zo zahraničia? Tvrdý, potom ešte tvrdší lockdown. Áno. Skôr, či neskôr zaberie. To je pravda. Chvíľu uvoľnenia, potom znova nárast počtu infikovaných a potom znova lockdown.

Správne nastavenie kombinácie lockdownu s testovaním v ohniskách nákazy je cesta, ktorá môže urýchliť cestu s lockdownu. Ale to testovanie v tých ohniskách musí byť v správnom čase a masívne. Ale keď nevieme, kde to ohnisko je, ťažko nasadiť účinné testovanie v ňom.

Otázka „dobrovoľnosti“ celoplošného skríningu nemá správnu odpoveď. Národ je v nej strašne rozdelený. Hlavné dôvody polarizácie spoločnosti v tejto otázke sú nevhodná komunikácia okolo nej, nevhodné organizovanie prvého celoplošného testovania (s dlhým čakaním v prvý deň pri väčšine odberných miest) a nejednotnosť politického tábora (aspoň koaličného) v tejto otázke.

Tu keby sa politické spektrum bez rozdielu svojej príslušnosti dokázalo zjednotiť s cieľom vyviesť s lockdownu Slovensko v čo najkratšom čase, to by bolo. V tomto prípade sa stala chyba hneď na začiatku pred prvým celoplošným testovaním. Namiesto celospoločenského konsenzu sa "išlo tvrdo na vec".

Domnievam sa, keby bolo možné sa objednať sa na konkrétny termín a čas min. 80% občanom, tak tie názory by neboli také polarizované. Plošný skríning oproti prvému kolu plošnému testovaniu z minulého roka v tomto urobil poriadny „krok“ vpred. Ľudia proste chcú mať v týchto otázkach veci vo svojich rukách. Myslím, že každý príčetný človek má zdravie na prvom mieste a chce ho ochrániť. A každý príčetný chce ísť s lockdownu, čo najrýchlejšie von.

Na odľahčenie témy je potrebné si zobrať príklad z Číny z novembra minulého roka. Celoplošné testovanie obyvateľov v 11-miliónovom čínskom prístavnom meste Čching-tao neprinieslo žiadny pozitívny test na koronavírus. Všetkých občanov sa rozhodli otestovať po tom, ako v tomto meste na severovýchode Číny úrady potvrdili týždeň predtým 13 prípadov infikovaných.

Namiesto záveru...

Slovenský plošný skríning ukázal veľký entuziazmus, kreativitu a vysokú organizovanosť lokálnych samospráv - obcí a miest. Ukázal jasný pokrok voči prvému celoplošnému testovaniu v oblasti jeho zvládnutia a objednávania. V tomto sme na dobrej ceste a "dávam" klobúk dole pred tisíckami dobrovoľníkov a zdravotných pracovníkov, ako aj organizátorov, ktorý plošný skríning zabezpečovali.

Ďakujem Vám ako obyčajný občan. Ste inšpiráciou pre obyčajných ľudí.

Na záver treba zdôrazniť, že ľudia s negatívnym výsledkom môžu nadobudnúť pocit, že už nemusia nosiť rúško a dodržiavať opatrenia. Vírus však bude existovať, žiaľ aj po plošnom skríningu. Naďalej platí stratégia R-O-R (rúško, odstup, ruky), ktorá bude potrebná pokým väčšina národa nebude preočkovaná.

