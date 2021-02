Prvý rok vlády Igora Matoviča. Recept na zmiernenie napätia medzi SaS a OLANO

Spomínam si na článok komentátora Tomáša Prokopčáka z konca februára 2020... Začal ho nejako takto: "Tak ste teda vyhrali voľby, a teraz čo?"

Komentár Tomáša Prokopčáka z 24.2.2020: "Tak ste teda vyhrali, a teraz čo?"

Vo svojom komentári okrem iného vtedy napísal:

Lebo dobre, gratulujeme, asi sa tešíme. Je to skvelá správa. Lenže teraz už nestačí cirkus, nestačí televízne varieté, nestačí sa hrať na šašov a harlekýnov, robiť gestá, ktorým stačí kĺzať sa po povrchu. Nestačí, že sa z politiky stala populistická manéž, kde témy určujú klauni. A kde klauni žijú v sebaklame, že takto to môže fungovať. Možno sme všetci uverili, že máme spoločných nepriateľov. Že stačí povedať, že tí a tamtí a hentí a onakí, že to nie my, to oni to tu rozkradli, že to oni sú tie svine.

a pokračoval:

Pretože keď budete vládnuť, nuž, potom už nestačí vykrikovať z barikád a na nepriateľov. Problémy nevyrieši pár vtipných transparentov a memečka na Zomri a videjko kdesi na sociálnej sieti, v ktorom si uťahujeme z tamtých a ostatných. Už nebude stačiť povedať proti komu všetkému sme: aj proti korupcii, aj proti mafii a zlodejom a podvodníkom a babrákom. Už nechceme vidieť ďalšie hádky. Ďalšie pasovanie sa na kráľov a cisárov, už sa nechceme pozerať na prehliadku ega v plavkách. Nepotrebujeme vidieť, kto má nad kým navrch a ako sa dajú získať rýchle politické body. Nepotrebujeme sa pozerať na ďalšie predvádzanie sa. Na striptíz.



Tento text písal 24.2.2020...Celý si ho môžete prečítať tu. V diskusii pod článkom sa rozprúdila hneď debata, že na koho strane autor komentára vlastne je.

Slovenská politická pasca

Aká je realita dnešných dní?

Na jednej strane nevhodná komunikácia vlády v otázke pandémie, vzájomné útoky vládnych predstaviteľov, nekončiaci, ale opodstatnený lockdown, únavné opatrenia pre ľudí, ataky Ciganíkovej a Nicholsonovej na premiéra Matoviča, včera pre zmenu na predsedkyňu Za Ľudí Remišovú...

Na druhej strane významné zmeny v justícii, otváranie mnohých "odložených" káuz, nové vedenie polície atď...

Ťažký a náročný rok...Spoločnosť je rozdelená. Slovensko je rozdelené.

Igor Matovič získal so svojim antikorupčným hnutím mandát od svojich voličov. Významný mandát. Mal by sa preto sústrediť práve na tieto témy.

Na "obrúsenie hrán" medzi SaS a ostatnými partnermi je jednoduchý recept: bolo by vhodné urobiť „zámenu“ - „zobrať“ strane SaS ministerstvo hospodárstva, alebo iné ministerstvo a "dať" im ministerstvo zdravotníctva. Veď nakoniec všetci z vlády hovoria, že aj tam je potrebné upratovať. Strana SaS podľa svojej rétoriky, by bola na to vhodný kandidát. Poslankyňa Ciganíková by mohla byť podľa tohto „vzorca“ novou ministerkou zdravotníctva. Snáď by sa potom tieto neustále hádky významne zmiernili. Boli by ste spokojní s takýmto riešením?

Fanúšikov futbalového klubu tiež veľmi nezaujíma, čo sa deje v kabíne, ako kričí tréner na tréningu a kto dodáva dresy. Rozhodujúce je, aký predvádzajú futbal, či je hra pekná a či víťazí. Víťaziť ale môžu len vtedy, keď hrajú dobre. Všetko ostatné je nepodstatné. Bolo by preto vhodné prestať zmätene pobehovať po kabíne, prestať si nadávať na tréningu, prestať sa zaoberať tým, akú hráči používajú zubnú pastu, a treba začať hrať futbal.

Len málokoho zaujímajú vnútorné starosti koalície v tejto ťažkej situácii. A ak áno, tak len preto, aby kazil jej hru. Kto hru chce kaziť, nech odíde.

"Nebáť sa a nekradnúť",

je jeden z najčastejšie citovaných výrokov prezidenta Masaryka.

To, o čo ide je, že sme znova a znova ochotní uveriť, že až budú mať vplyv a moc tí správni politici, potom bude u nás skutočne dobre. Len málokto chce pripustiť, že slovenská politická scéna je jednoducho len odrazom pomerov v slovenskej spoločnosti ako takej.

Neustále túžime po múdrej skupine politikov, ktorí by naše problémy vyriešili za nás. Slovenská verejnosť je si proste príliš istá, že politika musí byť svinstvo, ale keď ním skutočne je, tak to veľmi ťažko znáša a hľadá vinu všade inde ako pri sebe. Presnejšie povedané pri sebe ju nehľadá vôbec. A tak sa ocitáme v akejsi pasce, z ktorej ako sa zdá nie je tak jednoducho možné uniknúť. Možné to zaiste je, ale len v prípade, že prestaneme hľadať jednoduché a bezpracné riešenia.

Winston Churchill raz o sebe povedal: „Som optimista. Nevidím dôvod byť niečím iným.“

Tiež už som unavený zo všetkých tých zákazov a príkazov. Som z nich už unavený aj preto, že nevidím svetlo na konci tunela. Alebo, ak ho aj vidím, je strašne vzdialené. Núdzový stav a zákazy všetkého možného sa len ďalej a ďalej predlžujú. Na rozdiel od „demolátorov“ však nevidím riešenie v ich zrušení.

Nejde chrániť len časť obyvateľstva, pretože potencionálne ohrozené skupiny nie je možné úplne oddeliť od ostatných občanov. To jednoducho nejde. A potom je potrebné mať na pamäti, že každá veľká epidémia si najprv vyberá obete medzi tými najslabšími, ale každý vírus mutuje a je možné, že za nejaký čas si bude vyberať obete aj medzi ľuďmi, ktorí sa ešte teraz cítia bezpečne.

Jediné riešenie je ochrániť všetkých občanov, aby sme boli všetci voči koronavírusu odolní. V tejto chvíli sa tou jedinou správnou cestou zdá len očkovanie. Áno, očkovanie na Slovensku má veľa odporcov. Treba však otvorene začať hovoriť o tom, čo bude pravdepodobne čakať tých, čo sa nezaočkujú. V tejto otázke by vláda mala byť veľmi otvorená a transparentná. Aké nevýhody budú mať pravdepodobne pri cestovaní atď.. A tieto nevýhody budú mať nie kvôli vláde Slovenskej republiky, ale pravdepodobne kvôli rozhodnutiam iných vlád, ktorí proste len chcú chrániť svojich vlastných obyvateľov.

Kroky niektorých členov vládneho zoskupenia sprevádza nevhodná a niekedy až zmätočná komunikácia, necitlivosť k tomu, čo občania chcú a prečo dali mandát práve stranám koalície. Vláda podľa posledných prieskumov stráca významne svoj kredit a dôveryhodnosť u časti slovenskej populácie.

A tu sa dostávam na úvod svojho komentára a to otázke Tomáša Prokopčáka

Tak ste teda vyhrali, a teraz čo?

Súčasná situácia ma tak trochu zvádza, aby sme spolu s českým národným klasikom Járou Cimrmanom zvolali (v 2:12min):

„Není to trochu málo, Antone Pavloviči?“

video //www.youtube.com/embed/UhkXO3lAuak

Som však tak ako Winston Churchill optimista. Nevidím dôvod byť niečím iným...

